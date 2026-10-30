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    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Быть или не быть империей – это очень русский выбор

    Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.

    3 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинцы не вернутся на Украину до победы России

    Что предлагает Украина тем гражданам Украины, которые из нее сбежали? «Просто жить и строить свою страну», как заявляет Зеленский, даже у тех, кто точно не подлежит мобилизации, не получится.

    7 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский США намерены продолжать зарабатывать на войне

    Украина – это не только рынок сбыта военной продукции, за которую платят европейцы, и испытательный полигон, но еще и главный инструмент для торговли с Россией.

    6 комментариев
    30 октября 2026, 01:52 • Новости дня

    МИД сообщил о подвергшихся прессингу странах из-за резолюции ГА ООН по Кубе

    Tекст: Антон Антонов

    Многие государства подверглись жесткому давлению в связи с их поддержкой резолюции Генассамблеи ООН о прекращении блокады Кубы, сообщил МИД России.

    «Знаем, что многие государства в этот раз подверглись жесткому прессингу с целью заставить их отказаться от голосования за эту резолюцию. Однако, несмотря на давление и шантаж, результаты волеизъявления вновь подтвердили практически единогласное решительное осуждение мировым сообществом незаконного и антигуманного эмбарго в отношении Гаваны», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

    В министерстве указали, что США безуспешно пытаются придать своим односторонним санкциям статус легитимного инструмента давления на неугодные правительства, а ситуация вокруг Кубы демонстрирует порочность такой практики. В МИД отметили, что беспрецедентное ужесточение экономического и силового нажима, включая агрессивную энергетическую блокаду, поставило граждан Кубы на грань выживания и вышло за рамки общечеловеческих представлений о морали и нравственности.

    Российское внешнеполитическое ведомство назвало конечной целью вмешательства во внутренние дела Кубы расшатывание внутриполитической обстановки, смену власти и навязывание стране внешнего пути развития, напомнив и о включении Кубы в американский список «спонсоров терроризма», затрудняющем внешнеторговые и финансовые операции.

    В МИД предупредили о риске масштабного миграционного кризиса в случае коллапса на острове и заявили о восхищении стойкостью и мужеством правительства и народа Кубы, которые продолжают отставать суверенитет и держать под контролем социально-экономическую ситуацию несмотря на давление Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Россия вместе с подавляющим большинством стран поддержала резолюцию Генассамблеи ООН с призывом к США прекратить блокаду Кубы.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил о необходимости для США прислушаться к международному сообществу и снять эмбарго и санкции в отношении Кубы.

    В среду Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию с призывом к США отменить экономическую, торговую и финансовую блокаду Кубы.

    27 октября 2026, 09:01 • Новости дня
    Глава МИД Украины раскритиковал возможное назначение Орбана генсеком ООН

    Глава МИД Украины Сибига обвинил Орбана в шантаже на фоне слухов о посте в ООН

    Глава МИД Украины раскритиковал возможное назначение Орбана генсеком ООН
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подверг критике бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за слухов о возможном выдвижении политика на пост генерального секретаря ООН.

    Сибига выразил недовольство перспективой назначения Виктора Орбана на должность генерального секретаря Организации Объединенных Наций, передают «Вести».

    «Уверен, что Виктор Орбан на посту генсека ООН смог бы найти применение своим виртуозным навыкам вето и шантажа – тем самым, что он годами оттачивал, срывая принятие важных решений в Евросоюзе», – заявил Андрей Сибига.

    Также министр напомнил о ситуации на саммите Евросоюза в декабре 2023 года. Тогда канцлер Германии Олаф Шольц предложил Орбану выйти за кофе для согласования остальными лидерами ЕС начала переговоров о вступлении Украины в объединение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американская администрация предложила Виктору Орбану принять участие в борьбе за пост генерального секретаря ООН.

    Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак передал право решения о выдвижении бывшего венгерского премьера на усмотрение стран организации.

    Замглавы МИД Александр Алимов допустил техническую возможность для выдвижения Орбана.

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    29 октября 2026, 18:16 • Новости дня
    Франция отказалась поддержать возможное выдвижение Орбана на пост генсека ООН

    МИД Франции: Париж не поддержит кандидатуру Орбана на пост генсека ООН

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж не согласен с возможным выдвижением бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на пост генерального секретаря ООН.

    «Мы этого не примем», – заявил Барро на слушаниях в Сенате Франции. По его мнению, назначение Орбана могло бы «ослабить или парализовать» ООН и обеспечило бы крупным державам возможность навязывать другим свою волю, передает ТАСС.

    Министр добавил, что Париж ожидает от будущего генсека активной работы по реформированию и укреплению организации на основе многостороннего подхода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подверг критике слухи о возможном выдвижении бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на пост генерального секретаря ООН.

    В понедельник заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил о праве членов всемирной организации самостоятельно принимать решение о кандидатуре Виктора Орбана.

    Замглавы МИД России Александр Алимов сообщил о сохранении технической возможности выдвижения Виктора Орбана на пост генсека ООН.

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    29 октября 2026, 22:38 • Видео
    Переворот в Бразилии: было или показалось?

    Экс-кандидат в президенты Бразилии и сын бывшего президента Флавиу Болсонару, тайно бежавший после проигранных выборов в США, заявил о госперевороте в своей стране и о том, что он легитимный лидер. Значит ли это, что Вашингтон сделал ставку на революцию, а действующую власть будут свергать?

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    27 октября 2026, 20:53 • Новости дня
    Заседание Генассамблеи ООН прервали из-за перепалки делегатов США и Кубы

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Халилур Рахман прервал пленарное заседание из-за перепалки между министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей и постпредом США Майком Уолтцем.

    Инцидент произошел во время обсуждения проекта резолюции о прекращении американской блокады Кубы, передает ТАСС. Во время выступления Уолтца Родригес Паррилья подошел к трибуне и потребовал слова, указав на нарушение американцем правил процедуры.

    «Этот человек должен отойти от трибуны. Он не будет угрожать мне в США, как он это пытается делать. Я представитель Соединенных Штатов, отойдите», – заявил американский дипломат.

    Затем кубинский министр вернулся на место и, получив слово, заявил: «Я требую призвать к порядку представителя США, который не только нагло врет, но и опускается ниже уровня достоинства этого форума и стран-членов. Он оскорбляет достоинство народа и правительства Кубы. Господин Уолтц снова врет, и я желаю ему более успешного будущего на других должностях».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник официальный представитель МИД Мария Захарова назвала многолетнюю американскую блокаду Кубы позорным явлением современности.

    Глава МИД Сергей Лавров настоятельно призвал снять морскую блокаду с Кубы и принять неотложные меры для исправления гуманитарной ситуации на острове.

    Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья сообщил о рекордных финансовых потерях страны от американской блокады, превысивших 8 млрд долларов.

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    27 октября 2026, 15:58 • Новости дня
    Колумбия официально вышла из Гаагской группы

    Колумбия покинула Гаагскую группу по палестино-израильскому конфликту

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство Колумбии объявило об официальном выходе из Гаагской группы, выступающей за выполнение решений международных судов по палестино-израильскому конфликту, сообщила пресс-служба президента южноамериканской республики.

    «Правительство Колумбии объявляет об официальном выходе из состава Гаагской группы, подтверждая, что внешняя политика страны основана на демократических и исторических ценностях, а не на идеологическом активизме», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

    Гаагская группа была основана 31 января 2025 года Боливией, Колумбией, Кубой, Гондурасом, Малайзией, Намибией, Сенегалом и ЮАР. Ее целью заявлено обеспечение исполнения решений Международного суда ООН и Международного уголовного суда, связанных с ситуацией в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

    Колумбия стала третьим государством, покинувшим объединение. Ранее о выходе из группы объявили Боливия и Гондурас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае власти Колумбии попытались пресечь участие своих граждан в боевых действиях на Украине.

    В январе колумбийское руководство приняло решение перебросить силы к границе из-за возможной волны мигрантов из Венесуэлы.

    В прошлом году МИД южноамериканской республики объявил о снятии напряженности в отношениях с США.

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    27 октября 2026, 20:42 • Новости дня
    Российский дипломат Десятников назначен помощником генсека ООН

    Гутерриш назначил российского дипломата Глеба Десятникова помощником генсека ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил российского дипломата Глеба Десятникова помощником генсека по вопросам противоминной деятельности и полиции в Департаменте операций в пользу мира.

    Об этом говорится в заявлении офиса официального представителя генерального секретаря всемирной организации, передает ТАСС. Как отмечается в сообщении, Десятников обладает более чем 35-летним опытом работы в сфере международных отношений, политических вопросов и безопасности, включая государственную службу, многостороннюю дипломатию и деятельность в регионах, затронутых конфликтами.

    С 2018 года Десятников занимал пост посла России в Иордании. До этого, с 2010 по 2018 год, он работал заместителем директора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД. В 2004–2010 годах дипломат занимал должность старшего советника по вопросам Ближнего Востока и Северной Африки в постоянном представительстве России при ООН в Нью-Йорке.

    Ранее он также работал в центральном аппарате МИД и российском посольстве в Иордании, а в 1994–1997 годах участвовал в работе Специальной комиссии ООН по Ираку (ЮНСКОМ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов сообщил о подрыве доверия к ООН из-за действий Антониу Гутерриша.

    Ранее заместитель министра иностранных дел Александр Алимов пообещал активное участие Москвы в преобразовании организации после ухода Гутерриша. Он также заявил об отсутствии у Москвы доверия к Гутерришу как к серьезному переговорщику по украинскому конфликту.

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    27 октября 2026, 18:31 • Новости дня
    Небензя: Альтернативы дипломатическому решению конфликта вокруг Ирана нет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия считает, что альтернативы дипломатическому решению конфликта вокруг Ирана нет и быть не может, заявил постпред при ООН Василий Небензя.

    Небензя заявил об отсутствии альтернативы дипломатическому решению конфликта вокруг Ирана, передает РИА «Новости». «Альтернативы политико-дипломатическому урегулированию нет и быть не может», – заявил он на заседании Совета Безопасности ООН.

    Ранее зампред Совета Федерации Константин Косачев назвал бездоказательными инсинуациями обвинения США и Израиля в якобы непрозрачности ядерной программы Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разместил сгенерированное нейросетью изображение уничтоженного атомной бомбой Тель-Авива, напомнив об угрозе со стороны Ирана.

    До этого Нетаньяху отменил приказ о подготовке масштабных ударов по Ирану из-за возражений президента США.

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    28 октября 2026, 01:25 • Новости дня
    Кандидат на пост генсека ООН от ОАЭ пообещала посредничество по Украине

    Кандидат на пост генсека ООН от ОАЭ пообещала посредничество Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Кандидат на пост генерального секретаря ООН, государственный министр в МИД ОАЭ Лана Заки Нусейба выразила готовность поддерживать инициативы по политическому урегулированию конфликта на Украине в случае своего избрания.

    Госминистр в МИД ОАЭ Нусейба заявила о готовности содействовать посредническим инициативам по украинскому кризису в случае избрания на пост главы всемирной организации, передает ТАСС.

    «Это один из конфликтов, в котором, я надеюсь, мы увидим прекращение боевых действий и процесс политического посредничества при поддержке генсекретаря и всех вовлеченных сторон», – сказала Нусейба в ходе интерактивного диалога в штаб-квартире ООН.

    Она добавила, что поддерживала бы все усилия в этом направлении и готова брать на себя политические риски ради достижения мира.

    В настоящее время на пост генсека ООН претендуют еще шесть кандидатов, среди которых генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан, а также ряд бывших высокопоставленных политиков из Эквадора, Гайаны и Уганды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Украины Андрей Сибига подверг критике бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за слухов о возможном выдвижении политика на пост генерального секретаря ООН.

    В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о трехстороннем формате встречи по урегулированию украинского кризиса в ОАЭ. В офисе генсекретаря ООН Антониу Гутерреша поприветствовали новые возможности для диалога по Украине.

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    27 октября 2026, 20:58 • Новости дня
    Россия призвала возобновить диалог по урегулированию конфликта в Йемене

    МИД: Россия призвала возобновить диалог по урегулированию конфликта в Йемене

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель министра иностранных дел Александр Алимов на встрече со спецпосланником генсека ООН Хансом Грюндбергом заявил о необходимости незамедлительно возобновить дипломатический процесс по урегулированию конфликта в Йемене.

    Стороны обсудили пути скорейшей остановки эскалации в Йеменской Республике и недопущения распространения конфликта на территорию соседних государств и акваторию Красного моря, сообщает МИД России.

    В ведомстве выразили озабоченность ухудшением гуманитарного положения и ударами по объектам гражданской инфраструктуры. Участники встречи сошлись во мнении о важности возобновления политико-дипломатического диалога под эгидой ООН.

    Алимов подтвердил поддержку посреднических усилий всемирной организации и указал на готовность Москвы оказывать содействие урегулированию. По его словам, единственным надежным решением конфликта в Йемене является всеобъемлющий национальный диалог с участием всех этноконфессиональных групп, включая движение «Ансар Аллах».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Александр Алимов заявил об обострении ситуации в Йемене.

    Ранее российские дипломаты выразили обеспокоенность обстрелами инфраструктуры Саудовской Аравии.

    Напомним, йеменские повстанцы захватили стратегический порт Моха на побережье Красного моря.


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    28 октября 2026, 18:53 • Новости дня
    Генассамблея ООН призвала США отменить санкции против Кубы

    Генассамблея ООН приняла резолюцию об отмене санкций США против Кубы

    Tекст: Ольга Иванова

    Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла традиционную резолюцию, призывающую Соединенные Штаты снять экономическую, торговую и финансовую блокаду с Кубы.

    Документ поддержали 130 государств, передает РИА «Новости». Против принятия резолюции проголосовали 17 стран, еще 25 воздержались.

    Генеральная Ассамблея ООН принимает документы с требованием отменить односторонние санкции против Гаваны с 1992 года. Эти резолюции не обладают юридически обязывающей силой, однако пользуются широкой поддержкой членов организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник председатель Генеральной Ассамблеи ООН Халилур Рахман прервал пленарное заседание из-за перепалки между представителями Кубы и США.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала многолетнюю американскую блокаду позорным явлением современности.

    В прошлом месяце Вашингтон ужесточил ограничения против Кубы путем введения вторичных санкций для иностранных банков.

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    29 октября 2026, 22:11 • Новости дня
    Небензя: Россия не видит причин для дополнительных ограничений военного ИИ

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об отсутствии оснований для введения дополнительных ограничений в отношении военных средств с использованием искусственного интеллекта.

    По словам Небензи, Россия исходит из того, что к военным разработкам с искусственным интеллектом в полной мере применимо действующее международное право, передает ТАСС.

    «Исходим из полной применимости международного права, включая международное гуманитарное право, к военным средствам с использованием ИИ. Не видим убедительных оснований для введения превентивных дополнительных ограничений и запретов в отношении упомянутых средств», – заявил Небензя на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН.

    Дипломат подчеркнул, что достижения технического прогресса не являются угрозой сами по себе. Риск для международного мира и безопасности возникает только тогда, когда передовые научные разработки попадают в ненадлежащие руки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца заместитель главы МИД Александр Алимов выразил озабоченность попытками США переименовать понятие искусственного интеллекта.

    Алимов сообщил о резком росте военно-политических угроз из-за неправомерного применения информационных технологий. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности России обсуждать создание международных правил регулирования искусственного интеллекта.

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    28 октября 2026, 23:00 • Новости дня
    МИД Кубы обвинил США в стремлении установить контроль над островом

    Глава МИД Кубы Паррилья обвинил США в попытке сменить власть на острове

    Tекст: Антон Антонов

    Власти США стремятся взять под контроль Кубу и ее экономику, добиваясь смены политического строя, заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья на заседании Генассамблеи ООН.

    «Правительство США... с открыто заявленной и официально выраженной целью завладеть страной, контролировать ее экономику и осуществлять господство, усилило давление на Кубу... осуществляет агрессию посредством экономической войны против государства-члена этой организации, независимой, мирной, солидарной и небольшой нации. Она делает это с целью господства и смены режима», – сказал министр.

    По словам Родригеса Паррильи, с января давление США на Кубу превратилось в «средневековую осаду», а с июля Вашингтон, по его утверждению, также пытается препятствовать проводимым в Гаване экономическим и социальным преобразованиям, передает РИА «Новости».

    «Пытаются спровоцировать на Кубе гуманитарный кризис, чтобы использовать его как оружие. Мы этому помешали и будем препятствовать», – заявил глава кубинского МИД, напомнив, что Гавана ежегодно призывает Генассамблею ООН осудить ограничения США и добивается права на свободные внешнеэкономические связи без американских санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Паррилья назвал американскую блокаду угрозой жизни кубинцев.

    Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию с призывом к США снять экономическую, торговую и финансовую блокаду с Кубы.

    Во вторник председатель Генассамблеи ООН Халилур Рахман прервал заседание из-за перепалки между Паррильей и постпредом США Майком Уолтцем.

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    29 октября 2026, 18:36 • Новости дня
    Мадьяр назвал Орбана «мафиози»

    Премьер Венгрии Мадьяр назвал Орбана «мафиози»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр резко осудил возможность выдвижения своего предшественника Виктора Орбана на пост генерального секретаря ООН и назвал политика «мафиози».

    Действующий глава правительства Венгрии категорически отверг обсуждаемую в прессе идею о назначении бывшего венгерского лидера на высокий пост в международной организации, передает ТАСС.

    «Я убежден, что мафиози – человек, чьи экс-министры сейчас находятся под арестом за разграбление вверенных им сфер, а сам он превратил Венгрию в беднейшую и наиболее коррумпированную страну Европы, – не должен возглавлять Организацию Объединенных Наций», – заявил Мадьяр по итогам совместного заседания правительств Венгрии и Чехии в Праге.

    Комментарий премьер-министра прозвучал в ответ на просьбу журналистов оценить публикацию американской газеты The Wall Street Journal, которая сообщила о возможной поддержке кандидатуры Орбана со стороны администрации США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил о несогласии Парижа с возможным выдвижением бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на пост генерального секретаря ООН.

    Во вторник министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подверг критике слухи о политических амбициях Орбана.

    В понедельник американская администрация предложила венгерскому политику принять участие в борьбе за руководство всемирной организацией.

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    29 октября 2026, 19:29 • Новости дня
    Премьер Греции призвал к заключению международного перемирия на море

    Премьер Греции Мицотакис призвал к глобальному перемирию на море

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе выступления в ООН призвал к международному перемирию на море.

    Такое перемирие, по мнению главы правительства, должно обеспечить безопасное и свободное плавание коммерческих судов в условиях вооруженных конфликтов, пишет РИА «Новости».

    Премьер-министр Греции отметил, что атаки на коммерческие корабли увеличивают расходы на морские перевозки и страхование, что создает неопределенность на рынках. Он также обратился к странам Европы с призывом занять более активную позицию в вопросе защиты свободы судоходства.

    «Операция Евросоюза Aspides в Красном море, в которой Греция играет ведущую роль, – конкретный пример того, что Европа может и должна делать. Мы должны действовать более амбициозно», – добавил Мицотакис.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить свободу судоходства во всех регионах мира.

    В тот же день шедший под флагом Либерии контейнеровоз Contship Jet затонул после атаки у берегов Болгарии.

    В прошлом месяце йеменские хуситы установили контроль над всеми островами в Красном море.

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    29 октября 2026, 13:53 • Новости дня
    Путин призвал не разрушить механизмы ООН при реформе Совбеза

    Путин заявил об отсутствии альтернативы ООН в современном мире

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Реформируя Совет Безопасности ООН, важно действовать аккуратно и не разрушить существующие механизмы организации, заявил президент России Владимир Путин.

    «Здесь нужно только действовать аккуратно, на основе, как мы говорим, широкого консенсуса, с тем чтобы не разрушить хотя бы то, что мы имеем. Потому что другого такого универсального инструмента в руках международного сообщества, как Совет Безопасности ООН, как сама Организация Объединенных Наций, у человечества пока нет», – заявил Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг на саммите Россия – Африка Путин заявил о необходимости расширить представительство африканских государств в Совете безопасности ООН.

    В среду глава государства сообщил о приходе более справедливого мира на смену однополярному.

    В прошлом месяце президент объяснил важность сохранения права вето в Совбезе ООН.

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    29 октября 2026, 21:47 • Новости дня
    Россия поддержала резолюцию ООН о прекращении блокады Кубы

    МИД: Россия и большинство стран ООН поддержали резолюцию о снятии блокады Кубы

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия вместе с подавляющим большинством стран поддержала резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, призывающую прекратить блокаду Кубы Соединенными Штатами, заявили в Министерстве иностранных дел России.

    Генеральная Ассамблея ООН на 81-й сессии приняла традиционную резолюцию Кубы о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады со стороны США. Документ поддержали 130 стран, 17 выступили против, еще 25 воздержались, сообщает МИД России.

    Россия вместе с большинством членов мирового сообщества последовательно поддержала документ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к США снять экономическую, торговую и финансовую блокаду с Кубы.

    Во вторник председатель Генассамблеи ООН прервал заседание из-за перепалки между министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей и постпредом США Майком Уолтцем.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала многолетнюю американскую блокаду Кубы позорным явлением современности.

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    Экс-зампред Мурманской облдумы от КПРФ арестован по делу о госизмене
    Хуситы нанесли ракетные удары по НПЗ и аэропортам Саудовской Аравии
    Киевские предприниматели начали распродавать бизнесы с большими скидками
    Умер известный по фильмам «Люди Икс» и «Звездный путь» актер Патрик Стюарт

    Африка стала важной экономической целью России

    Россия способна удвоить товарооборот со странами Африки и преодолеть отметку в 50 млрд долларов, считает президент России Владимир Путин. Почему этот континент вызывает сильный торговый интерес, несмотря на низкую платежеспособность? И как России добиться поставленной цели? Подробности

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    Путин показал Африке новые перспективы суверенитета

    Африка все активнее заявляет о себе как о самостоятельном центре мировой политики, и Россия намерена укреплять связи с континентом – расширять торговлю, сотрудничать в сфере энергетики и образования. Участие делегаций 48 государств в третьем саммите «Россия – Африка» показало масштаб интереса континента к диалогу. Как Россия помогает странам Африки укреплять их экономический суверенитет и какие возможности это открывает для самой Москвы? Подробности

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    СВО вынудила Пентагон срочно искать замену Bradley

    Несмотря на восторженные отзывы украинских боевиков, Пентагон срочно ищет замену знаменитой БМП Bradley. Что показали бои на Украине по поводу этой техники? И чем ее возможные сменщики – «Волк» и «Рысь» – лучше? Подробности

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    Китай наказал мировую звезду за неуважение

    Звезда мирового спорта Киллиан Мбаппе и весь высший дивизион испанского футбола извинились перед китайским народом после образцово-показательной порки со стороны Пекина. Достигнув экономического могущества, КНР хочет кое-что объяснить западному миру. И кое за что отомстить. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Переворот в Бразилии: было или показалось?

      Экс-кандидат в президенты Бразилии и сын бывшего президента Флавиу Болсонару, тайно бежавший после проигранных выборов в США, заявил о госперевороте в своей стране и о том, что он легитимный лидер. Значит ли это, что Вашингтон сделал ставку на революцию, а действующую власть будут свергать?

    • Инженер всегда разберется, что делать на войне

      Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    • Хуситы ударили планету по больному месту

      Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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