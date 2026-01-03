Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что если Украина дальше продолжит так воевать, то исчезнет с географической карты мира, перестанет существовать. Как это может произойти? Попробуем смоделировать.9 комментариев
Колумбия начала готовиться к волне беженцев из Венесуэлы
Колумбийские власти приняли решение перебросить силы и ресурсы к границе для реагирования на возможную волну мигрантов из Венесуэлы после ударов США, сообщил колумбийсуий президент Густаво Петро.
На границу направлены силы общественной безопасности и все доступные ресурсы гуманитарной помощи в ожидании наплыва мигрантов, указал политик, передает ТАСС.
Он добавил, что Колумбия как член Совбеза ООН ищет союзников для созыва экстренного заседания этого органа, а также выразил осуждение агрессии против суверенитета Венесуэлы и Латинской Америки.
Напомним, венесуэльская сторона решила обратиться в ООН с требованием осудить военные действия США.
Ранее президент Колумбии Густаво Петро заявил, что США нанесли удары по девяти объектам в Венесуэле.
