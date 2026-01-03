Президент Колумбии перечислил попавшие под удары США объекты в Венесуэле

Президент Колумбии Петро: США атаковали не менее девяти объектов в Венесуэле

Tекст: Валерия Городецкая

По его данным, в числе атакованных оказались Ла-Карлотта, казармы в Катиа-Ла-Мар, база F-16 в Баркисимето, Форт-Тиуна, частный аэропорт Каракаса, аэропорт в Эль-Атильо, военная вертолетная база Игероте, здание парламента и центральная часть Каракаса, передает ТАСС.

«Ла-Карлотта, казармы в Катиа-Ла-Мар, База F-16 в Баркисимето, Форт-Тиуна, частный аэропорт Каракаса, аэропорт в городе Эль-Атильо, военная вертолетная база Игероте, здание Национальной ассамблеи (парламента), центральная часть Каракаса подверглись бомбардировкам, план обороны был активирован в президентском дворце Мирафлорес», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

В результате ударов, по словам главы Колумбии, южная часть Каракаса, Форт-Тиуна и город Лос-Текес остались без электроснабжения. Президент отметил, что многие объекты были выведены из строя. Он подчеркнул, что данные пока не подтверждены и требуют уточнения.

Ранее министр обороны Венесуэлы Падрино Лопес сообщил о пуске ракет американскими военными вертолетами в жилых районах Каракаса и нескольких штатах страны.

Президент США Дональд Трамп заявил об успешных ударах по Венесуэле, а также о захвате Николаса Мадуро и его супруги и их вывозе из страны.