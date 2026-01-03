США нанесли удары по жилым районам Венесуэлы

Tекст: Ольга Иванова

Американские вертолеты выпустили ракеты по жилым районам столицы Венесуэлы, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра обороны страны Владимира Падрино Лопеса. По его словам, авиаудары были нанесены ночью 3 января в районах Фуэрте-Тиуны в Каракасе, а также на территории штатов Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра.

Министр отметил, что удары пришлись по жилым кварталам, где проживают мирные граждане. Падрино Лопес подчеркнул: «Сегодня ночью, 3 января, венесуэльский народ стал объектом самой преступной военной агрессии со стороны правительства США». Он добавил, что удары осуществлялись ракетами и реактивными снарядами с боевых вертолетов.

В данный момент власти Венесуэлы занимаются сбором данных о количестве пострадавших и погибших в результате обстрела. Информация по жертвам уточняется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения и привел вооруженные силы в боевую готовность.

Венесуэла развернула войска для защиты суверенитета страны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно нанесли удары по Венесуэле, а Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны.

