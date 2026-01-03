Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что если Украина дальше продолжит так воевать, то исчезнет с географической карты мира, перестанет существовать. Как это может произойти? Попробуем смоделировать.2 комментария
США нанесли удары по жилым районам Венесуэлы
Министр обороны Венесуэлы Падрино Лопес сообщил о пуске ракет американскими военными вертолетами в жилых районах Каракаса и нескольких штатах страны.
Американские вертолеты выпустили ракеты по жилым районам столицы Венесуэлы, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра обороны страны Владимира Падрино Лопеса. По его словам, авиаудары были нанесены ночью 3 января в районах Фуэрте-Тиуны в Каракасе, а также на территории штатов Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра.
Министр отметил, что удары пришлись по жилым кварталам, где проживают мирные граждане. Падрино Лопес подчеркнул: «Сегодня ночью, 3 января, венесуэльский народ стал объектом самой преступной военной агрессии со стороны правительства США». Он добавил, что удары осуществлялись ракетами и реактивными снарядами с боевых вертолетов.
В данный момент власти Венесуэлы занимаются сбором данных о количестве пострадавших и погибших в результате обстрела. Информация по жертвам уточняется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения и привел вооруженные силы в боевую готовность.
Венесуэла развернула войска для защиты суверенитета страны.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно нанесли удары по Венесуэле, а Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны.