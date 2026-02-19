  • Новость часаОбъявлено о старте продаж новых автомобилей Volga
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Газовые амбиции США оказались вредоносными для американцев
    Лавров: Война с Европой не будет похожа на СВО
    Глава «Норникеля» Потанин подал в суд на бывшую жену
    Эксперт предсказал удвоение цен на бюджетные смартфоны и ноутбуки
    Военные корабли России и Китая осложнили планы США в отношении Ирана
    Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ёль получил пожизненный срок
    Зеленский: На переговорах больше прогресса по военным вопросам
    Военкора «Ахмата» уличили в незаконном ношении награды «Вагнера»
    Объявлено о старте продаж новых автомобилей Volga
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев В визите Вэнса в Армению и Азербайджан больше шума, чем смысла

    Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Британская военная стратегия повторяет свои ошибки

    Навязанное Лондоном ВСУ противостояние под Крынками, когда украинские морпехи пытались, ни на что ни глядя, держать плацдармы на нашей стороне Днепра, теряя людей в крайне невыгодных для себя пропорциях, напоминает операцию Первой мировой войны в Галлиполи до зубовного скрежета.

    0 комментариев
    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Суворовский девиз «Мы – русские, с нами Бог» снова звучит громко

    Да, мы не ожидали, что нынешний этап многовековой войны так затянется. Но мы обрели и обретаем соборное самостоянье, братство и взаимопомощь. Пусть эти навыки останутся с нами и в мирное время.

    20 комментариев
    19 февраля 2026, 11:59 • Новости дня

    Нейробиологи раскрыли тайну затяжного горя после смерти близких

    Tекст: Мария Иванова

    Нейробиологи выяснили, что мозг людей с синдромом затяжного горя иначе реагирует на напоминания об умерших из-за сбоя в системе вознаграждения.

    Около 5% скорбящих страдают от длительного расстройства горя, которое отличается от обычной депрессии, пишет New Scientist.

    Анализ мозговой активности подтвердил, что это состояние является самостоятельным заболеванием, а не просто затянувшейся реакцией на утрату.

    Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса сравнили реакции пациентов с различными диагнозами. У людей с этим расстройством зафиксировали повышенную активность в центрах вознаграждения при упоминании ушедших близких.

    Ричард Брайант заявил: «В случае с этим расстройством система вознаграждения мозга "зацикливается" на умершем и не находит удовлетворения в чем-либо другом». Это вызывает у человека непреодолимую тоску и мешает адаптации.

    Понимание нейробиологических механизмов позволит врачам точнее подбирать лечение и избегать диагностических ошибок. Обычные антидепрессанты часто неэффективны при этом недуге, поэтому пациентам требуется специализированная психотерапия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские исследователи обнаружили двойной риск гибели мужчин от «синдрома разбитого сердца» на фоне стресса.

    Между тем российские ученые разработали математический подход к диагностике депрессии через изучение функциональных сетей мозга.

    19 февраля 2026, 10:24 • Новости дня
    Ученые раскрыли смертельную опасность послеродовой депрессии у мужчин

    Исследования показали распространенность послеродовой депрессии у отцов

    Tекст: Мария Иванова

    Новые данные свидетельствуют: послеродовая депрессия у отцов встречается почти так же часто, как у матерей, при этом риск серьезных последствий у них в семь раз выше.

    Послеродовая депрессия затрагивает около 8,4% отцов по сравнению с 13% матерей, передает New Scientist.

    При этом последствия для мужчин могут быть гораздо серьезнее. Исследование Университета Суонси показало, что уровень серьезных последствий среди отцов с новорожденными в семь раз превышает аналогичный показатель у матерей.

    Диагностику осложняет тот факт, что стандартные тесты ориентированы на женские симптомы, такие как плаксивость. Мужчины проявляют депрессию иначе: через раздражительность, замкнутость или «бегство» в работу и спорт. Исследователи отмечают, что традиционные методы скрининга часто пропускают эти тревожные сигналы у отцов.

    Персональный тренер Мэт Льюис-Картер поделился своим опытом борьбы с расстройством. «Я помню... нежелание находиться здесь», – признался он, вспоминая, как часами бегал, чтобы сбежать из дома в первый год жизни дочери.

    Эксперты указывают, что гормональные изменения, в частности низкий уровень тестостерона, могут способствовать развитию состояния. Кроме того, огромную роль играет психическое состояние партнера. Если мать страдает от депрессии, риск возникновения аналогичного расстройства у отца возрастает на 81%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тюменской области отец десятерых детей оформил декретный отпуск по уходу за новорожденными двойняшками.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 19:24 • Новости дня
    Путин: На обновление первичного звена медицины выделено 587 млрд рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия за последние пять лет выделила на проект модернизации первичного звена здравоохранения 586,8 млрд рублей, сообщил президент Владимир Путин на церемонии открытия новых объектов здравоохранения в регионах.

    Глава государства подчеркнул, что столь масштабный проект реализуется для повышения качества и доступности медицинской помощи россиянам, передает ТАСС.

    «За пять лет на исполнение этого проекта направили весомые средства – 586,8 млрд рублей. Из них 485,4 млрд – это средства федерального бюджета и 101,4 млрд – из бюджетов регионов», – сказал он.

    Напомним, в среду Путин по видеосвязи открыл новые медобъекты в четырех регионах.

    Он призвал учитывать потребность в медучреждениях при застройке новых районов.

    Комментарии (3)
    18 февраля 2026, 12:16 • Видео
    «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

    «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 15:16 • Новости дня
    У берегов Антарктиды впервые заметили акулу

    AP: Ученые впервые зафиксировали трёхметровую акулу у Антарктиды

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    У берегов Южных Шетландских островов в Антарктике на глубине около 490 метров ученые впервые зафиксировали акулу длиной до четырех метров.

    Группа австралийских ученых впервые зафиксировала появление акулы в водах Антарктики. Ее увидели у Южных Шетландских островов, передает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press.

    По словам профессора Университета Западной Австралии Алана Джеймисона, находка стала неожиданностью для исследователей: «Мы не ожидали увидеть там акул, так как есть эмпирическое правило, что в Антарктике их нет».

    Ученые засняли акулу на специальную камеру, установленную на исследовательском аппарате на глубине примерно 490 метров, где температура воды составляет около ноля градусов Цельсия. Длина обнаруженной акулы, по оценкам, составляет 3-4 метра. Джеймисон отметил, что это довольно крупное животное: «Это не маленькая акула. Эти существа – настоящие танки».

    Профессор предположил, что в районе Антарктиды могут обитать и другие акулы, которые питаются останками китов и гигантских кальмаров, опускающихся на дно. Снимки были сделаны еще в январе 2025 года, однако университет разрешил их публикацию только на этой неделе.

    Ранее ученым были известны антарктические полярные акулы, обитающие в южных частях Тихого, Индийского и Атлантического океанов у побережья Австралии, Новой Зеландии и ЮАР. Однако такая находка у берегов Антарктиды зафиксирована впервые.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская станция в Антарктиде зафиксировала мировой минимум температуры за сутки.

    Ранее операторы из Ижевска осуществили первое в мире дистанционное управление беспилотником над Антарктидой с помощью технологии загоризонтного управления на тысячи километров. А до этого в Антарктиде впервые обнаружили комаров.


    Комментарии (2)
    17 февраля 2026, 14:45 • Новости дня
    Ученые раскрыли влияние диеты на продление жизни на годы

    Ученые из Китая раскрыли влияние диеты на продление жизни на годы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Здоровое питание может продлить жизнь на несколько лет, независимо от генетических предрасположенностей и пола человека, сообщается в опубликованном в Science Advances исследовании ученых из Хуачжунского университета науки и технологий в Китае.

    Здоровое питание способно продлить жизнь на несколько лет, независимо от пола и генетики, пишут исследователи из Хуачжунского университета науки и технологий в Китае, передает РИА «Новости». Их работа опубликована в журнале Science Advances.

    По данным ученых, соблюдение альтернативного индекса здорового питания, средиземноморской, растительной диеты, а также питания для предотвращения гипертонии и снижения риска диабета способствует снижению общей смертности и увеличению продолжительности жизни. «Следование альтернативному индексу здорового питания, средиземноморской и растительной диете, и диетам для предотвращения гипертонии и снижения риска диабета приводило к более низкой общей смертности и большей продолжительности жизни. … Следствием достижения верхнего квантиля показателей питания было увеличение продолжительности жизни на 1,9–3 года к 45 годам у мужчин и на 1,5–2,3 года у женщин», – говорится в материале.

    Наибольший эффект у мужчин был замечен при следовании диете, направленной на снижение риска диабета, а у женщин – при соблюдении средиземноморской диеты. Исследователи подчеркивают, что преимущества здорового питания проявляются вне зависимости от наличия у человека так называемых генов долголетия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эндокринолог рассказала о мерах, которые помогут диабетикам сохранить здоровье при низких температурах.

    Врач на арктической станции рекомендовал употреблять продукты, богатые витаминами, для борьбы с авитаминозом в условиях Крайнего Севера.

    The Guardian отметила, что регулярное чтение снижает риск деменции на 40%.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 10:11 • Новости дня
    Физики раскрыли загадку ядерных «магических чисел»

    Ученые объяснили ядерные магические числа через квантовые взаимодействия частиц

    Tекст: Мария Иванова

    Ученым удалось математически объяснить, почему определённые числа протонов и нейтронов в ядре атома, такие как 50 и 82, обеспечивают его необычайную стабильность.

    Загадка так называемых «магических чисел» в ядерной физике, которые обеспечивают особую стабильность атомных ядер, наконец-то получила объяснение, сообщает New Scientist.

    Почти 80 лет назад физик Мария Гёпперт-Майер обнаружила: если ядро атома содержит определённое число протонов и нейтронов – например, 50 или 82, – оно становится исключительно устойчивым. С тех пор ученые находили новые такие «магические числа», которые объясняют появление самых стабильных и распространённых элементов во Вселенной.

    Гёпперт-Майер и её современники объясняли этот феномен так называемой оболочечной моделью: каждый протон или нейтрон в ядре занимает свой строго определённый энергетический уровень. Однако современные квантовые теории показывают, что частицы в ядре сильно взаимодействуют друг с другом, что не учитывается в классической оболочечной модели.

    Группа ученых под руководством Цзяньмина Яо из Университета Сунь Ятсена (Китай) впервые применила расчёты «с первого принципа», чтобы подробно описать, как именно взаимодействуют элементы ядра, как они объединяются и какие энергетические связи между ними. По словам Яо, их подход позволил связать представления с низким и высоким «разрешением» – словно рассматривать ядро под математическим микроскопом разной мощности.

    В ходе расчетов учёные увидели, что по мере снижения точности описания симметрия квантовых состояний меняется – и именно при «магических» числах структура становится максимально устойчивой. Жан-Поль Эбран из Французской комиссии по альтернативным энергиям и атомной энергии считает, что эта работа даёт теоретический инструмент, который позволяет по-новому взглянуть на эксперименты, подтверждая: «Природа выглядит по-разному в зависимости от того, с какой детализацией мы её изучаем».

    Исследование уже протестировано на особом изотопе олова – он называется «дважды магическим» (50 протонов и 82 нейтрона), а также на нескольких других ядрах. Теперь команда планирует распространить работу на более тяжелые и нестабильные атомные ядра, чтобы понять, как они формируются при взрывах звёзд или слиянии нейтронных звёзд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские ученые увеличили плотность пучка ионов в коллайдере NICA в шесть раз.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 10:15 • Новости дня
    Ученые назвали подбородок у человека побочным эффектом эволюции
    Ученые назвали подбородок у человека побочным эффектом эволюции
    @ Noel Hendrickson/moodboard/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Уникальная черта Homo sapiens – выступающий подбородок – оказалась результатом изменений в строении черепа и челюсти, а не отдельной адаптацией, пишет New Scientist.

    Люди остаются единственными приматами с ярко выраженным подбородком, однако причина появления этой уникальной черты долгое время оставалась загадкой, пишет New Scientist.

    Новый анализ анатомии головы современных человекообразных обезьян и человека показывает, что подбородок появился не из-за прямого давления естественного отбора, а как побочный эффект других эволюционных изменений.

    Норин фон Крамон-Таубадель из Университета Буффало отмечает: «Существует склонность считать, что каждую отличительную черту формирует естественный отбор ради конкретной цели, но на самом деле эволюция гораздо менее целенаправленна и более хаотична, чем многие предполагают». Исследователи изучили 532 черепа человека и 14 других видов и подвидов современных обезьян, измерили 46 параметров, связанных с формой челюсти и подбородка, и сравнили данные с генетическими моделями.

    Результаты показали, что только три из девяти признаков, связанных с подбородком, были явно связаны с отбором. Остальные шесть, вероятно, возникли как сопутствующие изменения других черт – например, уменьшение лицевой части черепа и челюсти из-за увеличения мозга, изменения питания и вертикального положения тела. Так, с уменьшением верхней челюсти нижняя стала выступать вперед, формируя подбородок.

    Эксперты называют такие эволюционные побочные эффекты «спандрелями», что означает появление новых элементов как следствие изменений соседних структур, а не самостоятельной адаптации. Подбородок стал классическим примером такого явления, подчеркивая, что эволюция может создавать новые черты не только ради пользы, но и в процессе адаптации других частей организма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые нашли останки человека, жившего 6 тыс. лет назад, что позволило пересмотреть теории о происхождении сифилиса.

    В прошлом году археологи в Испании обнаружили древнейшую стрелу, застрявшую в ребре скелета.

    Ранее необычная находка в Алжире помогла ученым выяснить местоположение прародины рода Homo и сроки выхода предков людей за ее пределы.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 11:59 • Новости дня
    Ученые сообщили о находке древнего штамма бактерий, устойчивого к антибиотикам

    Ученые в Румынии нашли устойчивый к антибиотикам древний штамм бактерий

    Tекст: Мария Иванова

    В ледяной пещере Скаришоара был найден штамм бактерий Psychrobacter SC65A.3, демонстрирующий устойчивость сразу к десяти современным антибиотикам.

    Румынские ученые обнаружили в пещере Скэришоара штамм бактерий, который оказался устойчивым к десяти современным антибиотикам, передает РИА «Новости». Этот микроорганизм, получивший название Psychrobacter SC65A.3, был найден в ледяных отложениях возрастом примерно пять тысяч лет, сообщает научный журнал Frontiers in Microbiology.

    В пресс-релизе журнала отмечается: «Когда исследователи изучили штамм бактерий, обнаруженный в 5000-летних слоях пещерного льда, они обнаружили, что он устойчив к десяти современным антибиотикам и содержит еще больше генов, связанных с устойчивостью». Это открытие стало неожиданным для ученых, так как бактерия сохранила устойчивость на протяжении тысячелетий.

    По словам доктора Кристины Пуркарев из Института биологии Бухареста Румынской академии наук, найденный штамм Psychrobacter SC65A.3 способен подавлять рост ряда опасных супербактерий, уже устойчивых к большинству известных препаратов. Специалисты подчеркивают, что открытие может помочь понять механизмы устойчивости к антибиотикам и разработать новые методы борьбы с инфекциями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Всемирная организация здравоохранения заявила о росте устойчивости бактерий к антибиотикам.

    Генеральный директор фонда по борьбе с устойчивостью к антибиотикам Генри Скиннер предупредил, что из-за ситуации на Украине в Европе может распространиться устойчивая к антибиотикам «супербактерия».

    Между тем в России создали новый метод борьбы с внутрибольничной инфекцией.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 18:59 • Новости дня
    ФАС сообщила о снижении цен на препараты для лечения рака

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Антимонопольная служба объявила о снижении стоимости жизненно важных лекарств от рака и нейтропении, что повысит их доступность для пациентов, отметили в ведомстве.

    Федеральная антимонопольная служба России сообщила о снижении цен на жизненно необходимые препараты для лечения онкологических заболеваний и нейтропении, сообщает пресс-служба ведомства. В перечень ЖНВЛП с 2026 года были включены оригинальные препараты с МНН «Даролутамид», «Лорлатиниб», «Капивасертиб» и биоаналог «Пэгфилграстим».

    По результатам экономического анализа, среднее снижение составило 31% от средней стоимости реализации в 2025 году и 58% от минимальных цен в референтных странах.

    Цена на препарат «Нубека» с МНН «Даролутамид» для лечения рака предстательной железы согласована на уровне на 58% ниже минимальной стоимости в референтных странах и на 13% ниже средней цены в 2025 году. Препарат «Лорвиква» с МНН «Лорлатиниб», применяемый при немелкоклеточном раке легких, стал дешевле на 20% от средней стоимости в 2025 году и на 35% и 43% от минимальных цен в референтных странах.

    Стоимость препарата «Акдайна» с МНН «Капивасертиб», который назначается при раке молочной железы, снижена на 78% относительно минимальной цены в референтных странах и на 63% от средней стоимости в 2025 году. Российский биоаналог «Поэксо» с МНН «Пэгфилграстим», используемый для снижения продолжительности и частоты нейтропении, теперь стоит на 5% ниже средней цены в 2025 году и на 17% ниже минимальной цены оригинального препарата в референтных странах.

    Ранее во вторник партия «Единая Россия» инициировала проверки ФАС по фактам необоснованного завышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

    До этого Минздрав России выдал регистрационное удостоверение первому отечественному биоаналогичному препарату цетуксимаб для терапии рака головы и шеи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые разрабатывают новые препараты для борьбы с аутоиммунными болезнями и лечения онкологических заболеваний без химиотерапии.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 18:46 • Новости дня
    Путин по видеосвязи открыл новые медобъекты в четырех регионах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых объектов здравоохранения на Кубани, в Приморье, Смоленской области и Ставропольском крае.

    Мероприятие прошло в рамках совещания президента с членами правительства, где основной темой стала модернизация первичного звена здравоохранения, передает РИА «Новости».

    В Смоленске завершено строительство областного онкологического диспансера. Новый объект оснащен более чем 570 единицами современного медицинского оборудования, включая МРТ и КТ-аппараты, ангиограф и эндовидеоскопический комплекс. Учреждение объединит онкологическую службу региона и повысит доступность высокотехнологичной медицинской помощи.

    В Кисловодске построен новый четырехэтажный корпус городской больницы, соединенный с основным зданием надземным и подземным переходами. Здесь теперь смогут оказывать высокотехнологичную помощь по хирургическим направлениям, экстренную помощь при инсультах и инфарктах, а также проводить телемедицинские консультации с федеральными центрами.

    В Приморском крае в поселке Трудовое открылась новая поликлиника – подразделение Владивостокской поликлиники №9. Она рассчитана на 64 сотрудника и предоставляет как первичную медико-санитарную, так и специализированную помощь, включая амбулаторный прием и дневной стационар.

    В Краснодарском крае в станице Павловская открылась новая детская поликлиника на базе центральной районной больницы. Учреждение рассчитано на 250 посещений в смену и обслуживает более 10 тыс. детей. Здесь работают консультативно-диагностические, физиотерапевтические и профилактические отделения, а также лаборатория, эндоскопический и рентгенологический кабинеты.

    Накануне Кремль анонсировал совещание Путина с кабмином по модернизации здравоохранения.

    Комментарии (2)
    16 февраля 2026, 13:59 • Новости дня
    Январь в Гренландии стал самым теплым за всю историю

    Прошедший январь в Гренландии стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений

    Tекст: Мария Иванова

    Температура в столице Гренландии Нууке в январе поднялась до 11,3 градуса, что сделало прошедший месяц самым теплым за всю историю наблюдений.

    Минувший январь стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Гренландии, сообщает ТАСС.

    В городе Нуук, административном центре острова, в самый теплый день января температура достигла 11,3 градуса, что является рекордом для этого времени года. Среднемесячная температура в Нууке составила плюс 0,1 градуса, что на 7,8 градуса выше климатической нормы 1991–2020 годов и на 1,4 градуса больше предыдущего рекорда, установленного в 1917 году.

    Рекордные показатели были зафиксированы по всей западной части Гренландии. В ряде населенных пунктов столбики термометров поднялись до плюсовых значений, что является исключением для января. На протяжении более 2 тыс. километров, от южной оконечности до западного побережья, в нескольких населенных пунктах наблюдалась аномально теплая погода.

    Как отметил научный сотрудник Национального центра климатических исследований института Мартин Олесен, столь необычная температура может быть связана с последствиями глобального потепления. В западной части Гренландии, особенно в районе Нуука, проживает большинство из 56,5 тыс. жителей острова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя температура воздуха на поверхности Земли в 2025 году составила 14,97 градуса Цельсия и заняла третье место в истории наблюдений.

    Среднемесячная температура в сентябре 2025 года на всей территории России оказалась на два градуса выше климатической нормы.

    Прошлый август стал самым засушливым месяцем в Европе с 2012 года.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 19:40 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости внедрения цифровых технологий в медицине
    Путин заявил о необходимости внедрения цифровых технологий в медицине
    @ Юлия Морозова/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Современные цифровые технологии и платформенные решения должны занять более заметное место в здравоохранении, так как они помогают снизить риск ошибок и ускоряют диагностику, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

    Во время совещания с членами правительства России, посвященного вопросам модернизации первичного звена здравоохранения, президент Владимир Путин заявил о необходимости более активного внедрения цифровых технологий и платформенных решений, передает ТАСС.

    Глава государства подчеркнул: «Важно активнее внедрять платформенные решения и современные цифровые технологии. За ними, безусловно, будущее. Они позволяют снизить риск медицинских ошибок, увеличивают скорость и, что самое главное, точность постановки диагноза, в целом повышают эффективность работы врачей и всей системы здравоохранения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин заявил, что в ближайшие годы ожидается масштабный прорыв в цифровых технологиях и искусственном интеллекте.

    Владимир Путин поручил утвердить национальный план по внедрению искусственного интеллекта в экономику, социальную сферу и государственное управление. Президент России также призвал объединить усилия государства и бизнеса для создания центров обработки данных, ориентированных на искусственный интеллект.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 14:17 • Новости дня
    В России начали применять первую в мире вакцину от меланомы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские врачи приступили к применению новой мРНК-вакцины для лечения меланомы, разработанной совместно с институтом имени Гамалеи.

    В России начали применять первую в мире вакцину для лечения меланомы, сообщил главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн, передает РИА «Новости».

    По его словам, препарат разработан совместно с институтом имени Гамалеи, и уже появились первые пациенты, которые получили эту терапию.

    «Мы первые получили в мире вакцину сейчас по лечению меланомы. Мы сделали ее с институтом имени Гамалеи, и первые уже начали применять на пациентах», – заявил Каприн на заседании Совета Федерации.

    В пресс-службе НМИЦ радиологии уточнили, что речь идет о персонализированных вакцинах для пациентов с меланомой, и сейчас они находятся в стадии производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 февраля в НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина заявили, что персонализированная мРНК-вакцина для терапии меланомы будет внедрена в широкую клиническую практику только после успешного завершения клинических испытаний.

    Ранее сообщалось, что специалисты из Сеченовского университета уже приступили к разработке первого отечественного клеточного препарата для терапии меланомы на основе TIL-технологии и планируют завершить доклинические испытания к 2027 году.

    А до этого стало известно, что российские ученые создали серию новых соединений с выраженной противоопухолевой активностью и эффективной люминесценцией.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 20:24 • Новости дня
    Путин указал на задержку создания цифрового профиля здоровья гражданина

    Путин указал на задержку создания цифрового профиля здоровья гражданина в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства отметил, что в стране до сих пор не создан цифровой профиль здоровья гражданина.

    Президент напомнил о прежних договоренностях по формированию этой системы, передает ТАСС.

    «Мы договаривались еще давно сформировать так называемый профиль здоровья гражданина. Но, к сожалению, пока он не сделан. Надо подумать», – сказал он.

    Напомним, в среду Путин по видеосвязи открыл новые медобъекты в четырех регионах.

    Он призвал учитывать потребность в медучреждениях при застройке новых районов, а также заявил о необходимости внедрения цифровых технологий в медицине.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 11:33 • Новости дня
    Врач Сеченовского университета опроверг взрывной рост аутизма

    Психиатр Сеченовского университета Потапов опроверг эпидемию аутизма

    Tекст: Мария Иванова

    Рост числа людей с расстройствами аутистического спектра связан с расширением диагностики и осведомленности, а не с реальным увеличением заболеваемости, заявил врач-психиатр лечебно-диагностического отделения УКБ № 3 Сеченовского университета Игорь Потапов.

    Увеличение числа диагнозов не означает эпидемии аутизма, заявил психиатр лечебно-диагностического отделения УКБ № 3 Сеченовского университета Игорь Потапов, передает РИА «Новости».

    «Данные не подтверждают идею о внезапном росте заболеваемости. Речь прежде всего о расширении осведомленности и улучшении диагностики: спектральный подход позволил «увидеть» людей, которые раньше не попадали в поле зрения специалистов», – отметил он. По его словам, заметно выросла информированность и самих пациентов.

    Потапов напомнил, что 18 февраля ежегодно отмечается Международный день синдрома Аспергера, который входит в более широкий круг расстройств аутистического спектра.

    Врач подчеркнул, что на сегодня не существует лабораторных или инструментальных методов, способных однозначно подтвердить расстройства аутистического спектра. Диагностика остается клинико-поведенческой и опирается на клинические интервью, сбор анамнеза, оценку развития и текущего уровня функционирования человека.

    По его словам, РАС часто сопровождаются депрессией, тревожными расстройствами, СДВГ и обсессивно-компульсивными симптомами. Нередко именно они выходят на первый план, а особенности спектра остаются в тени, либо, наоборот, выраженная тревожность и черты личности ошибочно воспринимаются как проявления спектра. Поэтому, подчеркнул Потапов, важно оценивать всю картину развития, а не только текущие симптомы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, клинический психолог Дарья Логинова объяснила рост числа диагностированных случаев аутизма у детей большей информированностью врачей и родителей.

    Эксперт Игорь Шпицберг рассказал о важности раннего распознавания аутизма на фоне стремительного роста числа выявленных случаев и отсутствии лекарства от этого расстройства.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 10:23 • Новости дня
    Ученые JILA предложили разместить ультрастабильный лазер в ледяных кратерах Луны

    Tекст: Мария Иванова

    В одном из самых холодных кратеров на Луне ученые планируют установить ультрастабильный лазер, чтобы повысить точность навигации и синхронизации времени на спутнике.

    Ученые планируют установить сверхстабильный лазер в одном из самых холодных кратеров на Луне, чтобы обеспечить точную навигацию для посадочных модулей и луноходов, передает New Scientist.

    По словам Джуна Е из JILA в Боулдере, штат Колорадо, их команда считает, что особенности лунных кратеров, находящихся в тени и отличающихся крайне низкими температурами – примерно минус 253 градуса Цельсия зимой, – идеально подходят для работы подобных лазеров.

    Е объясняет: «Вся среда стабильна, это ключ. Даже в лунные лето и зиму температура колеблется лишь между 20 и 50 кельвин, что невероятно стабильно». Такая стабильность, а также практически полное отсутствие вибраций и атмосферы на Луне могут позволить создать лазер с точностью, недостижимой на Земле.

    Предполагается, что лазер будет построен по схеме оптической полости из кремния с двумя зеркалами, аналогично существующим устройствам в лабораториях JILA. На Земле оптические лазеры сохраняют когерентность лишь несколько секунд, тогда как лунный аналог, по расчетам, может работать синхронно не менее минуты.

    Разработка может использоваться для создания системы времени на Луне, координации спутников или даже как эталон для земных нужд: лазерный луч доходит до Земли чуть больше чем за секунду.

    Эксперт Симеон Барбер из Открытого университета Британии уверен, что подобная технология повысит точность и безопасность посадок в условиях слабой освещенности у полюсов Луны, где традиционные навигационные методы применять сложно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские эксперты отметили планы SpaceX по осуществлению беспилотной посадки на Луну в 2027 году.

    НАСА запланировало отправку миссии Artemis II к Луне в 2026 году.

    Между тем в Институте космических исследований подчеркнули одинаковую важность Луны и Арктики для стратегических интересов России.

    Комментарии (0)
    Главное
    Bloomberg: Замедление Telegram нарушило связь в российских войсках
    TWZ: В России начали испытывать аэростаты для замены Starlink
    Бельгия призвала Мерца закрыть рот и молчать о ядерном сдерживании
    В Польше раскололась партия из правящей коалиции Туска
    Центры данных научились хранить информацию в стекле тысячелетиями
    Звезда «Маски» Питер Грин погиб от случайного выстрела
    Нейробиологи раскрыли тайну затяжного горя после смерти близких

    Газовые амбиции США оказались вредоносными для американцев

    Амбициозные планы США по бурному экспорту СПГ сделают американцев беднее, а американскую экономику – слабее. Еще недавно об этом говорили как о нестрашной страшилке, а теперь это обретает вполне конкретные очертания. 2025 год и эта зима показали, что опасность вполне реальная. Действия Вашингтона спасению ситуацию могут сильно не понравиться Европе, зато для России это будет иметь неплохой исход. Подробности

    Перейти в раздел

    Канцлер Германии отомстил Трампу встречей со следующим президентом США

    Между властями США и Германии назрел серьезный конфликт, вызванный желанием канцлера Фридриха Мерца отомстить президенту Дональду Трампу и завязать отношения с тем, кого называют следующим хозяином Белого дома. Теперь Трамп отомстит в ответ. Мстительность – это очень ценная его черта с точки зрения интересов России. Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    Власть женщины пробудила в японцах воинственность

    Новый состав парламента Японии переутвердил на посту премьера Санаэ Такаити. После оглушительной победы ее партии на выборах это формальность, но теперь начнется самое интересное. Под невинные разговоры про «первую женщину во главе правительства» в стране идут тектонические перемены, опасные для ее соседей. Для России в том числе. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

      «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    • Новый раунд переговоров с Украиной: главное

      Во вторник стартуют двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США в швейцарской Женеве. В их преддверии Владимир Зеленский устроил сеанс неслыханной наглости. Чего теперь ждать?

    • Польша рвется к атомной бомбе

      Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поляки должны получить собственное ядерное оружие, поскольку республика «находится на грани вооруженного конфликта». Могут ли эти мечты стать реальностью?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Масленица в 2026 году: какой сегодня день Масленичной недели, точные даты и главные традиции праздника

      Масленичная неделя в 2026 году проходит с 16 по 22 февраля и традиционно предшествует началу Великого поста. Каждый день праздника имеет собственное название и обрядовый смысл – от «Встречи» до Прощеного воскресенья. Рассказываем, какой сегодня день Масленицы, какие даты приходятся на каждый этап седмицы, что принято делать по традиции и как правильно подготовиться к завершению праздничной недели.

    • Что такое ключевая ставка ЦБ РФ простыми словами: на что влияет и какой уровень сейчас, в 2026 году

      Ключевая ставка Центрального банка – один из главных показателей экономики, который влияет на проценты по кредитам и вкладам, инфляцию и общую стоимость денег. Когда ЦБ РФ повышает или снижает ставку, изменения ощущают и банки, и бизнес, и обычные заемщики. Так что же такое ключевая ставка, на каком она уровне в феврале 2026 года и как менялись решения регулятора в последние годы? В справочном материале газеты ВЗГЛЯД собраны актуальные данные и ключевые факты.

    • Сретение Господне 15 февраля 2026: большой церковный праздник, история, смысл и приметы

      В воскресенье, 15 февраля 2026 года, православные христиане отмечают Сретение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Этот церковный праздник имеет фиксированную дату и ежегодно приходится на 40-й день после Рождества Христова. Сретение Господне связано с евангельским событием встречи младенца Иисуса со старцем Симеоном в Иерусалимском храме и символизирует встречу человека с Богом. В этот день верующие вспоминают духовный смысл праздника, соблюдают особые традиции и интересуются, что можно и что нельзя делать на Сретение Господне.

    Перейти в раздел

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации