В Нью-Йорке найден мертвым актер из «Маски» Питер Грин

Полиция заподозорила ирландские группировки в смерти актера из «Маски» Грина

Tекст: Вера Басилая

В Нью-Йорке найден мертвым звездный актер Питер Грин, известный по фильмам «Маска» и «Криминальное чтиво», ему было 60 лет, передает Lenta.ru.

По информации издания New York Daily News, его тело обнаружили лежащим лицом вниз в луже крови, при этом на лице артиста была видна травма. Сосед Грина подтвердил наличие этой травмы, подробности при этом пока не уточняются.

Полиция пока не раскрывает официальную причину смерти, однако источник газеты заявил, что в квартире Грина найдены улики, которые могут указывать на причастность к его гибели ирландских преступных группировок Нью-Йорка. По данным источника, следствие рассматривает и другие версии произошедшего.

Питер Грин прославился яркими ролями в фильмах «Криминальное чтиво» и «Маска». Он родился 8 октября 1965 года в штате Нью-Джерси, окончил Институт театра и кино Ли Страсберга в Нью-Йорке, после чего начал свою актерскую карьеру.

Уточняется, что в ближайшее время у актера была запланирована операция по удалению доброкачественной опухоли в легких. Официальные представители полиции и семьи пока не сделали публичных заявлений.