Риелтор Долиной оказался экспертом по мошенничеству с жильем

RT: Риелтор Долиной работал экспертом по схемам мошенничества с недвижимостью

Tекст: Тимур Шайдуллин

Риелтор Денис Б., сопроводивший сделку по продаже квартиры Ларисы Долиной Полине Лурье, ранее неоднократно выступал в СМИ как специалист по так называемым серым схемам и мошенничеству в недвижимости, пишет RT. Он также принимал участие в заседаниях Госдумы по вопросам информационного бизнеса и блогерства, что сам отмечал в социальных сетях.

В материалах RT говорится, что Денис Б. ранее был одним из первых задержанных по уголовному делу о мошенничестве с квартирой Долиной, однако его выпустили после допроса как свидетеля.

По словам адвоката Полины Лурье Светланы Свириденко, инициатором привлечения Дениса Б. стала сторона Ларисы Долиной, а сам он работает риелтором в одном из московских агентств недвижимости.

Свириденко уточнила RT: «Лариса Долина сама обратилась в агентство, попала на дежурного риелтора, которым был Денис Б., – мы это знаем по звонку. Дальше он показывает квартиру Полине. У следствия к нему сейчас претензий нет. Он и при заключении договора присутствовал в банке, сопровождал Ларису Александровну, проверял все, объяснял, если какие-то вопросы возникали».

RT выяснил, что 32-летний риелтор Денис Б. родом из Тольятти, как и Андрей Основа – один из осужденных по делу мошенничества с жильем Долиной. В интервью два года назад Денис Б. подробно рассказывал, как обезопасить себя от недобросовестных продавцов, советовал обращать внимание на поведение продавцов и называл главные «красные флаги» сделок. Он подчеркивал угрозы социальной инженерии и предостерегал от подозрительно дешевых предложений на рынке недвижимости.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Долина на протяжении 12 лет не платила налог за свой четырехэтажный дом в подмосковном поселке Славино. Также певица более полугода не выплачивала налог на имущество физлиц за спорную квартиру.

На суде Долина подчеркнула, что квартира, деньги от продажи которой она отдала мошенникам, была ее основным местом жительства.

По делу Долиной ранее была проведена судебная политологическая экспертиза, которая позволила выяснить детали о возможных нарушениях законодательства и действиях фигурантов.