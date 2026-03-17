Песков сообщил о координации Минсельхозом борьбы с болезнями скота в регионах

Tекст: Елизавета Шишкова

Песков отметил, что Минсельхоз полностью координирует действия региональных властей в подобных ситуациях, передает ТАСС.

Он заявил: «Действительно, есть определенные случаи, где нужна оперативная реакция. Регионы реагируют. Они находятся на постоянной связи с федеральным центром. Минсельхоз полностью координирует эти действия».

Песков также посоветовал обращаться за более детальной информацией в Минсельхоз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Новосибирской области начали действовать ограничительные меры для остановки распространения бешенства и пастереллеза.

В нескольких областях Сибири началась эпидемия пастереллеза, что привело к массовому уничтожению скота и запретам на экспорт продукции.

В двух районах Омской области установили карантин из-за вспышки пастереллеза у крупного рогатого скота.