Судя по сообщению Пентагона об уничтожении 90 военных целей на Харке, уже начата подготовка к высадке. Скорее всего, морпехи будут забрасываться на остров вертолетами с территории Кувейта после того, как удастся нейтрализовать системы ПВО. Перед вертолетным десантом на Харк могут попытаться проникнуть американские «тюлени» и израильские диверсанты.
Песков сообщил о координации Минсельхозом борьбы с болезнями скота в регионах
В регионах с зафиксированными случаями инфекций крупного рогатого скота федеральный центр контролирует и направляет действия местных властей, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков отметил, что Минсельхоз полностью координирует действия региональных властей в подобных ситуациях, передает ТАСС.
Он заявил: «Действительно, есть определенные случаи, где нужна оперативная реакция. Регионы реагируют. Они находятся на постоянной связи с федеральным центром. Минсельхоз полностью координирует эти действия».
Песков также посоветовал обращаться за более детальной информацией в Минсельхоз.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Новосибирской области начали действовать ограничительные меры для остановки распространения бешенства и пастереллеза.
В нескольких областях Сибири началась эпидемия пастереллеза, что привело к массовому уничтожению скота и запретам на экспорт продукции.
В двух районах Омской области установили карантин из-за вспышки пастереллеза у крупного рогатого скота.