Следствие возобновило расследование дела IT-бизнесмена Сергея Мацоцкого
Следствие возобновило расследование дела о взятках, фигурантом которого является IT-бизнесмен и миллиардер Сергей Мацоцкий, сообщает РИА «Новости». В материалах суда говорится, что Мацоцкий вновь заочно арестован и находится в международном розыске.
Дело против Мацоцкого было возбуждено в апреле 2025 года по обвинению в даче взятки в особо крупном размере. В августе этого же года уголовное преследование было прекращено в связи с признанием его непричастным к преступлению, о чём ранее информировал источник агентства.
Однако уже в сентябре 2025 года это решение было отменено, и расследование возобновили. Мацоцкому инкриминируются два эпизода по части 5 статьи 291 УК РФ. Сейчас он по-прежнему находится за пределами России и заочно арестован.
Как писала газета ВЗГЛЯД, уголовное дело против Сергея Мацоцкого прекратили после того, как его непричастность к даче взятки была установлена.