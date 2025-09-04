Завершено дело в отношении арестованного за взятку миллиардера Мацоцкого

Tекст: Ирма Каплан

Следствие закрыло уголовное дело о даче взяток, возбужденное против миллиардера и IT-бизнесмена Сергея Мацоцкого, экс-члена совета директоров «Альфа-банка» и «Вымпелкома». Основанием для прекращения дела стала непричастность Мацоцкого к указанным преступлениям, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Уголовное преследование в отношении Мацоцкого, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей 291 части 5 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), прекращено на основании пункта 1 части 1 статьи 27 УПК», – сказано в документах.

Это означает, что расследование прекратили из-за отсутствия вины обвиняемого.

После закрытия дела отменены также и меры пресечения – международный розыск и заочный арест, которые ранее действовали в отношении бизнесмена.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Басманный суд Москвы избрал для бывшего члена совета директоров «Альфа-банка» и «Вымпелкома» Сергея Мацоцкого меру пресечения в виде заключения под стражу по статье о взятке. Мацоцкий скрылся от следствия, был объявлен в розыск и заочно арестован Басманным судом. Дело находилось в производстве Следственного комитета России.

В июле заместитель генерального директора ФКУ «Налог-сервис» Дмитрий Шалаев, который обвиняется в получении взятки от миллиардера Сергея Мацоцкого, выразил готовность заключить

