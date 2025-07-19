Фигурант по делу миллиардера Мацоцкого пошел на сделку со следствием

Tекст: Ирма Каплан

«Шалаев выразил желание заключить досудебное соглашение, по делу дает подробные, правдивые показания, в связи с чем не намерен скрываться, препятствовать установлению обстоятельств по делу», – приводит ТАСС данные из судебных документов.

Следствие считает, что вместе с Шалаевым взятку получил и генеральный директор ФКУ «Налог-сервис» Роман Филимошин. Оба были арестованы в апреле по подозрению в получении незаконного вознаграждения от миллиардера Сергея Мацоцкого за покровительство его компании.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мацоцкий скрылся от следствия, объявлен в розыск и заочно арестован Басманным судом Москвы по обвинению в даче взятки. Дело находится в производстве Следственного комитета России.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, обвиняемый в даче взятки миллиардер Сергей Мацоцкий находится за границей.