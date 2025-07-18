Арестованный за взятку миллиардер Мацоцкий оказался за границей

Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса0 комментариев
Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса0 комментариев
На новом витке обострения с Западом инструментов – таких, чтоб враги не использовали за прошедшие годы, кроме прямого вторжения на театр военных действий, – у них не осталось. А у нас – при прочих равных – остались, и немало.0 комментариев
Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.0 комментариев
Донахью заявил, что военные США и их союзники по НАТО обладают возможностями быстро уничтожить Калининградскую область, сообщает Defense News.
По его словам, Калининград примерно 75 километров в ширину и окружен со всех сторон НАТО, армия и ее союзники теперь способны «стереть этот анклав с лица земли с такой скоростью, какой раньше не было».
Генерал Кристофер Тодд Донахью командовал 82-й воздушно-десантной дивизией США с 2020 по 2022 год. Он стал последним американским военнослужащим, который покинул Афганистан во время вывода войск США. Донахью лично проходил на борт военного самолета, завершив тем самым почти 20-летнее пребывание армии США в Афганистане.
Министр отметил, что не испытывает беспокойства по поводу возможных ограничений, подчеркнув: «Я совсем не обеспокоен. Если что-то произойдет, мы с этим справимся», передает РБК со ссылкой на Reuters.
Пури отметил, что Индия уже диверсифицировала поставки нефти и газа, сотрудничая с такими странами, как Бразилия и Канада. Кроме того, за последние годы число государств, у которых Индия закупает газ, выросло с 27 до 40.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о готовности ввести пошлины и санкции в отношении России через 50 дней.
Напомним, Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.
В соответствии с документом, правительство должно обеспечить создание на портале госуслуг раздела «Россия – страна возможностей», сообщает Кремль в Telegram-канале.
В этом разделе будут опубликованы материалы всех проектов и программ, которые реализует одноименная некоммерческая организация. Также в новом разделе пользователи смогут зарегистрироваться для участия в этих инициативах.
Ранее Путин указал на востребованность платформы «Россия – страна возможностей». На заседании набсовета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» он поддержал создание раздела «Россия – страна возможностей» на «Госуслугах». Глава государства заявил об участии более 25 млн россиян в программах платформы.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывания главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, передает ТАСС. Писториус в интервью газете Financial Times заявил, что вооруженные силы ФРГ будут готовы убивать российских военных, если Россия нападет на одну из стран НАТО.
На брифинге Захарова подчеркнула, что подобная риторика свидетельствует об агрессивном настрое руководства Германии по отношению к России. В ответ на слова Писториуса она заявила: «Просто озверели», выразив возмущение открытыми угрозами в адрес российских солдат.
Ранее Писториус заявлял, что говорить о мире и разрядке украинского конфликта можно только с позиции силы. Он сказал, что в случае военного конфликта с Россией немецкие солдаты будут готовы «убивать российских военных».
Бывший глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что в призывах Писториуса звучат слова Геббельса.
Экс-депутат Рады: Умерова не назначили послом Украины в США из-за гражданства
По законам США, гражданин страны не может быть послом иностранного государства в Америке, отмечает издание «Страна».
В то же время официальных подтверждений наличия американского гражданства у Умерова не поступало, хотя его семья давно живет в США почти в полном составе. Ранее о трудностях с согласованием кандидатуры Умерова в Вашингтоне сообщал нардеп Ярослав Железняк.
Согласно версии, озвученной близкими к офису президента, Умерова решили оставить на Украине, поскольку он считается эффективным руководителем переговорной группы по вопросам взаимодействия с Россией. В случае назначения послом он бы утратил возможность продолжать эти функции.
Напомним, Владимир Зеленский предложил назначить Ольгу Стефанишину новым послом Украины в США вместо нынешнего главы дипломатической миссии.
Зеленский заявил, что Умерова на посту главы Минобороны заменит премьер Денис Шмыгаль, а самого Умерова планируют отправить послом в США.
Ранее Стефанишину обвинили в злоупотреблении властью.
Жительница Москвы потребовала от Дмитрия Певцова компенсацию и извинения
Согласно картотеке суда, истцом выступает Александра Тищенко, ответчиком – Дмитрий Певцов. Иск подан 14 июля, дата рассмотрения дела пока не определена, передает РИА «Новости».
По информации «Московского комсомольца», иск связан с закрытием драмтеатра «Мел» в районе Отрадное, который работал около 30 лет, его деятельность прекратилась в 2024 году. Истец пыталась попасть на прием к Певцову для обсуждения ситуации с театром, но, по данным издания, ей это не удалось.
Александра Тищенко требует взыскать с Дмитрия Певцова компенсацию морального вреда в размере 70 тыс. рублей, а также публичных извинений за, как утверждает истец, оскорбительные высказывания в ее адрес.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск Филиппа Киркорова к Любови Успенской о защите чести и достоинства, взыскал с нее около 280 тыс. рублей.
В мае Гагаринский суд Москвы отклонил иск зоозащитника к Эдгарду Запашному о защите чести.
Боец СВО голыми руками уничтожил дрон ВСУ в лесу
Кадры происшествия опубликованы RT в Telegram. На видео запечатлено, как российский военнослужащий в лесополосе перехватывает подлетевший к позициям FPV-дрон ВСУ с боевым зарядом.
Он схватил беспилотник голыми руками, после чего несколько раз ударил его о дерево, пока дрон не вышел из строя. Военнослужащий при этом не получил ранений.
Позже солдат пояснил свой поступок словами: «Понимаю, да, я мог [не выжить], но лучше я один, чем сразу нескольких наших парней».
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее военные из группировки «Юг» поймали 560 дронов ВСУ с помощью сетей. Также российские военнослужащие разработали оригинальное устройство для борьбы с украинскими беспилотниками, используя обычную веревку в качестве ловушки.
Путин присвоил звание Героя России командиру поднявших знамя над Рейхстагом солдат Бересту
Берест являлся командиром Михаила Егорова и Мелитона Кантарии, которые водрузили Знамя Победы над Рейхстагом в мае 1945 года, передает ТАСС. В указе отмечается, что звание присвоено за «мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны». Берест ушел из жизни в 1970 году, будучи одним из ключевых участников штурма Рейхстага.
В 2005 году на Украине ему также было присвоено звание героя страны, однако после госпереворота киевский режим начал курс на прославление нацистов и уничтожение памяти о советских героях.
Алексей Берест родился под Харьковом. Добровольцем пошел в Красную армию, прошел всю Великую Отечественную. 30 апреля лейтенант Берест получил приказ водрузить Знамя Победы на куполе Рейхстага – и успешно его выполнил. По заданию командования он вел переговоры о сдаче с остатками гарнизона Рейхстага. Был представлен к званию Героя Советского Союза, однако был награжден орденом Красного Знамени. После отставки поселился в Севастополе, позднее переехал на родину жены - в Ростов-на-Дону.
В апреле стало известно, что правнук младшего сержанта Мелитона Кантарии Георгий отправился в зону проведения спецоперации.
Боевая операция Красной армии по захвату Рейхстага началась 28 апреля 1945 года. В 21 час 50 минут 30 апреля штурмовое знамя № 5 Военного совета 3-й ударной армии было поручено водрузить разведчикам Алексею Бересту, Михаилу Егорову и Мелитону Кантарии.
На опубликованных кадрах видно, как беспилотный летательный аппарат самолетного типа пролетает над местом, где находятся очевидцы, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Mash. Вслед за ним летит российский вертолет Ка-52. В определенный момент экипаж вертолета выпускает снаряд по цели, после чего в небе происходит взрыв.
Рыбаки громко прокомментировали произошедшее словами: «Хорош! Красава!».
Ранее экипаж Ка-52 уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в Курской области.
Путин на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым обратил внимание на несоблюдение условий «черноморской зерновой инициативы» 2022 года, передает ТАСС. По его словам, поставки украинского зерна, предназначенные для развивающихся стран, в действительности направлялись в Европу.
В ходе беседы Гурьев отметил, что зерно должно было направляться «в страны юга», на что Путин ответил: «А поехало в Европу».
«Черноморская инициатива» предполагала экспорт украинского зерна из черноморских портов и нормализацию вывоза российских сельхозпродуктов и удобрений. Однако западные страны вывозили большую часть зерна к себе, а обязательства перед Россией не исполнили, что привело к выходу Москвы из сделки в июле 2023 года.
Гурьев также заявил, что полный отказ Европы от российских удобрений за три года приведет к падению урожая и росту цен на 20-30% на удобрения, как показал опыт Америки.
«Маховик запущен, мы его уже видим. Пример Америки и пошлин показал то, что цены на минеральные удобрения могут вырасти на сто, на сто пятьдесят долларов, или, скажем так, на 20%, на 30%. И, соответственно, устойчивые европейские фермеры будут вынуждены либо сокращать свои посевы, либо просить субсидии», – сказал он. По данным РАПУ, Европа ежегодно импортирует 17 млн тонн удобрений, из которых 5,5 млн тонн приходятся на российские минеральные удобрения.
В Европе уже установились самые высокие цены на минеральные удобрения, и дальнейший рост приведет к снижению урожайности и увеличению финансовой нагрузки на сельхозпроизводителей.
Ранее Путин назвал ограничения ЕС на российские удобрения полной глупостью.
Напомним, с июля вступило в силу повышение ЕС пошлин на удобрения и сельхозпродукцию из России.
В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с главой РАПУ Гурьевым.
Президент Пезешкиан поехал на такси из-за разбавленного бензина в служебной машине
Инцидент произошел, когда президент Ирана Масуд Пезешкиан следовал в город Тебриз, сообщает NasrNews. По данным издания, все три автомобиля из президентского кортежа не смогли доехать до пункта назначения после заправки топливом. В ходе проверки выяснилось, что причиной остановки двигателей стал бензин, смешанный с водой.
В публикации отмечается: «После заправки у всех трех автомобилей кортежа, не успевших доехать до Такестана, заглох двигатель. При проверке выяснилось, что инцидент произошел из-за того, что в машинах оказался бензин, смешанный с водой. Пезешкиан отправился в Тебриз на частном такси».
Таким образом, глава государства продолжил путь в Тебриз на частном такси. Официальных комментариев от администрации президента пока не поступало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана задержали иностранный танкер в Оманском проливе, на борту которого обнаружили около 2 млн литров контрабандного топлива. Тегеран заявил, что взаимодействие с Международным агентством по атомной энергии будет продолжаться, но перейдет к новому формату из-за изменений в обстоятельствах.
«Установленный Трампом 50-дневный срок, вероятно, примерно соответствует тому времени, в течение которого Украина еще способна продержаться на поле боя», – заявил Боссхард. Он отметил, что Трамп публично признал сложившуюся ситуацию на Украине как вышедшую из-под контроля, передает ТАСС.
По мнению аналитика, нынешний президент США располагает ограниченным запасом времени для оказания помощи украинским военным. Боссхард считает, что Вашингтону важно стабилизировать ситуацию на линии фронта до того момента, как Дональд Трамп и Владимир Зеленский выступят с новыми инициативами по дипломатическому урегулированию конфликта, направленными к России.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что российский президент Владимир Путин стремится к мирному разрешению ситуации на Украине.
Напомним, Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.
Bloomberg сообщил о долгожданной победе России над инфляцией
Как пишет Bloomberg со ссылкой на данные и комментарии участников рынка, заголовок публикации звучит как «Россия одержала долгожданную победу в борьбе с инфляцией», передает Газета.Ru.
Центробанк отмечает, что впервые за долгое время его жесткая денежно-кредитная политика показывает ощутимые результаты. Годовая инфляция в России по-прежнему составляет около 9%, что вдвое выше целевого уровня ЦБ, однако темпы роста цен в июне существенно снизились, приблизившись к желаемым значениям.
В регуляторе оценивают динамику инфляции на основе сезонно скорректированных месячных данных.
Ранее советник председателя Банка России Кирилл Тремасов заявил, что в июле будут обсуждаться варианты снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов и больше. Кроме того, глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что инфляция в России замедляется быстрее, чем предполагалось ранее.
По его мнению, возникли вопросы к содержанию списка сфер, куда можно пригласить работников из-за рубежа без необходимости сдавать экзамен по русскому языку и истории России, передает РИА «Новости».
Володин в ходе заседания указал, что Министерство труда включило в перечень такие профессии, как водители, продавцы, демонстраторы одежды и социальные работники. По его мнению, эти работники должны знать законы России и язык, чтобы безопасно выполнять свои обязанности. «Демонстраторы одежды. Что у нас своих не хватает демонстраторов одежды? Объясните, о ком речь идет. Затем социальные работники. Это вообще о чем мы говорим?» – заявил спикер Госдумы.
Он подчеркнул, что по принятому законопроекту и подзаконным актам может быть открыт список направлений, куда на льготных условиях попадут иностранцы, которые обязаны владеть русским языком и знать законы страны. Володин потребовал от Минтруда разъяснить, почему в перечень внесены категории, для которых знание языка обязательно.
Спикер напомнил, что депутаты отражают вопросы и обращения граждан, которых волнует, зачем приглашаются на такие должности иностранные специалисты, если эти профессии могут быть заняты россиянами.
В мае правительство России внесло в Госдуму законопроект, освобождающий трудовых мигрантов, работающих по квоте, от необходимости подтверждать владение русским языком, знание истории России и основ законодательства при подаче заявления на выдачу разрешения на работу.
Ранее Минобрнауки сообщало, что с мая 2024 года число иностранцев, не сдающих экзамен по русскому языку с первой попытки, выросло до трети от общего числа участников.
По словам Каллас, Евросоюз вводит ограничения против 105 танкеров, которые использовались для транспортировки российской нефти. Также в «черный список» попал нефтеперерабатывающий завод компании «Роснефть» в Индии, передает ТАСС.
Новые ограничения стали частью расширения санкционных мер Евросоюза против России.
Ранее послы Евросоюза одобрили 18-й пакет санкций против России.
Словакия заявила об отказе блокировать этот пакет ограничений.
США отказались присоединяться к инициативе ЕС по понижению потолка цен на нефть из России в рамках новых санкций.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что новые антироссийские санкции Запада обернутся против их инициаторов.