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Суд арестовал миллиардера Мацоцкого по обвинению во взятке
Басманный суд Москвы избрал для бывшего члена совета директоров «Альфа-банка» и «Вымпелкома» Сергея Мацоцкого меру пресечения в виде заключения под стражу по статье о взятке.
Мацоцкого обвиняют в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере, передает ТАСС со ссылкой на сообщение суда.
Максимальное наказание по предъявленной статье может составить до 15 лет лишения свободы.
Сергей Мацоцкий известен как предприниматель и инвестор в IT-сфере, ранее входил в советы директоров «Альфа-банка» и «Вымпелкома». В 2022 году он занимал 18-е место среди крупнейших IT-миллиардеров России с состоянием более 14,5 млрд рублей.
В январе сообщалось, что бывший директор букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин, заподозренный в хищениях, пытался дать взятку сотрудникам ФСБ, однако его план провалился из-за жадности посредников.