Захарова назвала «похищенных» с Украины детей частью антироссийской кампании
Раздуваемая западными странами тема якобы незаконного вывоза несовершеннолетних является спланированной клеветнической акцией против Москвы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Как мы неоднократно говорили, и Буча, и «похищенные дети» – это часть клеветнической антироссийской кампании, в основе которой лежат лживые утверждения. Права детей ни Киев, ни Запад не интересуют», – говорится в опубликованном заявлении дипломата, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Захарова назвала обвинения Киева в похищении детей гастролями сумасшедшего дома.
Ранее глава МИД Сергей Лавров подтвердил отсутствие большинства указанных украинской стороной несовершеннолетних на территории России.