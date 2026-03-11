Захарова назвала обвинения Киева в похищении детей «гастролями сумасшедшего дома»

Tекст: Вера Басилая

Захарова в эфире радио Sputnik прокомментировала заявления украинских властей о якобы украденных Россией детях. По ее словам, в докладах и материалах Киева амплитуда колебания цифр варьируется от нескольких десятков до более миллиона детей, что она назвала ненормальной практикой.

«Нормальная амплитуда?» – заявила Захарова, подчеркнув абсурдность подобной статистики.

Она отметила, что подобный подход украинской стороны к подаче информации напоминает «сумасшедший дом». «И вот с этим сумасшедшим домом они выступают по всему миру. Это такие гастроли сумасшедшего дома», – добавила Захарова.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров подтвердил отсутствие большинства указанных Киевом детей на территории России.

Посольство России в США заявило о масштабной кампании лжи и фальсификаций по поводу якобы похищенных Москвой украинских детей.

Между тем, более 100 украинских детей, которых обвиняли в «похищении» российской стороной, нашли в Германии.

Также российские дипломаты выяснили, что украинский список содержал детей, которые никогда не были в России, а также взрослых под видом детей.