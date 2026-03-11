  • Новость часаМИД осудил реакцию ООН на украинский обстрел Брянска
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия может заработать на отказе от поставок газа в Европу
    Путин поручил наградить Звездой Героя бойца, 68 дней державшего оборону в одиночку
    Эксперт объяснил необходимость российского аналога «Закона о вторжении в Гаагу»
    Число долларовых миллиардеров в России побило исторический рекорд
    МИД осудил реакцию ООН на украинский обстрел Брянска
    Севастополь отразил воздушную атаку с Украины
    Иран выдвинул США три условия для возобновления переговоров
    Разведка США узнала о минировании Ормузского пролива
    Венгрия не поверила в объяснения Украины о перевозке денег
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США в Иране увидели границы возможного

    Иранская авантюра позволила всем в мире окончательно убедиться, что попытки вернуть Вашингтону глобальное доминирование являются бесперспективными, но для США еще найдется подходящее место в глобальном мироустройстве.

    0 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Что означает смена «начальника доллара»

    Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Все религии учат одному и тому же?

    Пожарная команда, в которую входят православный, мусульманин, иудей, баптист и атеист, может прекрасно справляться со своими обязанностями, а все ее члены – быть замечательными специалистами. Чтобы вместе тушить пожар, не обязательно вместе молиться.

    15 комментариев
    11 марта 2026, 09:25 • Новости дня

    Захарова назвала обвинения Киева в похищении детей «гастролями сумасшедшего дома»

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «гастролями сумасшедшего дома» заявления Киева о якобы украденных Россией украинских детях.

    Захарова в эфире радио Sputnik прокомментировала заявления украинских властей о якобы украденных Россией детях. По ее словам, в докладах и материалах Киева амплитуда колебания цифр варьируется от нескольких десятков до более миллиона детей, что она назвала ненормальной практикой.

    «Нормальная амплитуда?» – заявила Захарова, подчеркнув абсурдность подобной статистики.

    Она отметила, что подобный подход украинской стороны к подаче информации напоминает «сумасшедший дом». «И вот с этим сумасшедшим домом они выступают по всему миру. Это такие гастроли сумасшедшего дома», – добавила Захарова.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров подтвердил отсутствие большинства указанных Киевом детей на территории России.

    Посольство России в США заявило о масштабной кампании лжи и фальсификаций по поводу якобы похищенных Москвой украинских детей.

    Между тем, более 100 украинских детей, которых обвиняли в «похищении» российской стороной, нашли в Германии.

    Также российские дипломаты выяснили, что украинский список содержал детей, которые никогда не были в России, а также взрослых под видом детей.

    10 марта 2026, 19:36 • Новости дня
    ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, есть погибшие и раненые
    ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, есть погибшие и раненые
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ракетного удара по Брянску зафиксированы жертвы среди мирных жителей и пострадавшие, сообщает губернатор Александр Богомаз.

    ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, в результате которого погибли несколько человек, а также есть раненые, сообщил в Telegram-канале Богомаз. По словам главы региона, атака была совершена преднамеренно по мирным жителям.

    Александр Богомаз отметил: «Принимаются первоочередные меры по локализации и ликвидации последствий этого бесчеловечного террористического акта». Он добавил, что все необходимые службы уже работают на месте происшествия.

    Ранее силы ПВО сбили 35 украинских БПЛА над регионами России.

    В поселке Климово в Брянской области беспилотник ударил по машине, в результате чего пострадал мирный житель.

    Житель Белой Березки в Брянской области получил ранение после минометного удара со стороны ВСУ.

    Комментарии (15)
    10 марта 2026, 20:38 • Новости дня
    В зоне СВО погиб командир отряда «Родня» Николаев

    Командир отряда «Родня» Николаев с позывным «Гайдук» погиб в зоне СВО

    В зоне СВО погиб командир отряда «Родня» Николаев
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Командир отряда «Родня» Евгений Николаев, известный как Гайдук, погиб в зоне СВО, где он сражался с первых дней как доброволец, сообщили в интербригаде «Пятнашка».

    О смерти офицера сообщили представители интербригады «Пятнашка», передает ТАСС. В подразделении отметили, что для «Дикой дивизии Донбасса» это событие стало днем большой скорби.

    «Погиб наш брат – Николаев Евгений Викторович – Гайдук. Для тех, кто знал, – он был писателем, интеллектуалом, человеком, для которого слово и дело никогда не расходились», – заявили сослуживцы.

    Военнослужащий находился в зоне спецоперации с самого начала конфликта и пошел на фронт добровольцем. В его отряде служили представители разных национальностей: русские, татары, венесуэльцы, колумбийцы, китайцы и испанцы.

    Николаев являлся соратником писателя Захара Прилепина. Сведения о гибели командира также подтвердили в окружении общественного деятеля.

    Ранее титулованный российский тяжелоатлет Александр Чепиков погиб в зоне спецоперации на Украине.

    Главный редактор военного журнала «Ахмат» Павел Порсев ранее также погиб в зоне СВО.

    Командир батальона «Арбат» Айк Гаспарян погиб, выполняя задание на спецоперации на Украине.

    Комментарии (2)
    10 марта 2026, 17:10 • Видео
    Трамп снял санкции с России. Но есть нюанс

    После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что временно снимает часть санкций, а потом их, возможно, не придется вводить вновь. Что происходит?

    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 20:59 • Новости дня
    При ракетном ударе ВСУ по Брянску погибли шесть человек
    При ракетном ударе ВСУ по Брянску погибли шесть человек
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ракетной атаки на предприятие в Брянске погибли шесть человек, еще 37 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    В результате ракетного удара Вооруженных сил Украины по одному из предприятий в Брянске погибли шесть человек, еще 37 получили ранения, сообщил Богомаз в Telegram-канале .

    Все пострадавшие были оперативно доставлены в Брянскую областную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

    На месте происшествия работает оперативный штаб, а для всех нуждающихся в поддержке действует телефон Единой дежурной диспетчерской службы – 112. Губернатор добавил, что прибыл на место происшествия, заслушал доклад начальника Главного управления МЧС России по Брянской области Дмитрия Енина о ходе проведения мероприятий по локализации последствий и эвакуации граждан.

    Ранее сообщалось, что ВСУ по Брянску нанесли ракетный удар. В результате атаки зафиксированы жертвы среди мирных жителей.

    Комментарии (35)
    11 марта 2026, 08:52 • Новости дня
    МИД осудил реакцию ООН на украинский обстрел Брянска
    МИД осудил реакцию ООН на украинский обстрел Брянска
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в необходимости сотрудников Секретариата ООН из-за их реакции на удары по Брянску.

    Россия выразила претензии к Секретариату ООН из-за отсутствия должной реакции на атаки Киева на Брянск, передает радио Sputnik.

    Мария Захарова заявила, что в заявлениях представителей генсека ООН постоянно звучит одна и та же формулировка: «Мы же традиционно или обычно говорим, что против нанесения ударов по гражданским объектам, откуда бы они ни исходили».

    Она подчеркнула: «Зачем они тогда вообще все нужны, представители генсека ООН, сотрудники Секретариата, что они делают? Мой вопрос правомочен, они работают на те деньги, которые им направляют страны – члены ООН. Наша страна не является задолжником перед ООН».

    Захарова также сообщила о намерении опубликовать данные о посещениях Бучи иностранными должностными лицами. По ее словам, опубликованы будут данные конкретных представителей, еще с датами посещения Бучи.

    Ранее Мария Захарова заявила, что киевский режим преднамеренно нанес удар по гражданскому населению Брянска.

    Российский омбудсмен Татьяна Москалькова потребовала от мирового сообщества осудить ракетный удар ВСУ по жилым районам города.

    В результате ракетной атаки ВСУ на предприятие в Брянске погибли шесть человек, еще 37 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

    Комментарии (23)
    10 марта 2026, 12:31 • Новости дня
    ВКС России сбили украинский самолет Су-27
    ВКС России сбили украинский самолет Су-27
    @ SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    ВКС России за последние сутки сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того удары наносились по местам хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах.

    Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб, три снаряда американской РСЗО HIMARS и 241 беспилотник.

    Всего с начала спец операции уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 121 335 беспилотников, 651 ЗРК, 28 143 танка и других бронемашин, 1 685 боевых машин РСЗО,33 760 орудий полевой артиллерии и минометов, 56 352 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в первый день этого года ВКС России сбили украинский самолет Су-27

    Камера на украинском Су-25 сняла попадание в самолет российской ракеты.

    Комментарии (4)
    10 марта 2026, 17:15 • Новости дня
    Глава Пентагона: Разговор Путина и Трампа дал надежду на мир на Украине
    Глава Пентагона: Разговор Путина и Трампа дал надежду на мир на Украине
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и возможность восстановления мира на Украине, рассказал глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции.

    По словам Хегсета, Трамп «поддерживает крепкие отношения с мировыми лидерами, что позволяет расширять возможности для совместных действий», передает ТАСС. Хегсет отметил, что, по словам президента, разговор был хорошим, в ходе него обсуждалась возможность установления мира между Россией и Украиной.

    «Я не присутствовал при этом разговоре, но говорят, это был хороший разговор, в ходе которого была подтверждена, как мы надеемся, возможность установления некоторого мира между Россией и Украиной», – сказал он.

    Глава Пентагона добавил, что в беседе президентов также обсуждался конфликт с Ираном и подчеркивалось, что Россия, по мнению американской стороны, не должна быть вовлечена в развитие этого противостояния.

    Напомним, в ходе телефонного разговора Путин сообщил Трампу об успехах российских войск в зоне СВО.

    Трамп назвал разговор с Путиным по Украине позитивным.

    Комментарии (5)
    10 марта 2026, 17:30 • Новости дня
    Сийярто: Киев за день восстановит работу «Дружбы» после победы Орбана

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что если партия премьер-министра Виктора Орбана одержит победу на парламентских выборах, Украина будет вынуждена перезапустить транзит российской нефти по «Дружбе».

    Киев сумеет восстановить работу нефтепровода «Дружба» в течение суток, если на предстоящих парламентских выборах в Венгрии победит партия Виктора Орбана, передает РИА «Новости». Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    По словам Сийярто, в случае победы Орбана Украина будет вынуждена идти на компромисс ради получения согласия Будапешта на предоставление кредита Евросоюза в 90 млрд евро. Министр отметил, что Киев сможет оперативно перезапустить транзит российской нефти по «Дружбе» ради этой цели.

    Украина проигнорировала две ноты Словакии с требованием провести инспекцию нефтепровода «Дружба».

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил недоверие заявлениям Киева о повреждении трубопровода.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал остановить поставки электроэнергии на Украину вслед за Словакией.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что трубопровод «Дружба» полностью готов к запуску.

    Комментарии (4)
    10 марта 2026, 20:15 • Новости дня
    Симоньян предложила штрафовать за отказ сдавать жилье семьям с младенцами
    Симоньян предложила штрафовать за отказ сдавать жилье семьям с младенцами
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян выступила за введение штрафов для владельцев квартир, которые отказывают в аренде семьям с маленькими детьми.

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила ввести штрафы для арендодателей, которые отказываются сдавать жилье семьям с младенцами или маленькими детьми.

    Симоньян отметила в Telegram-канале, что риелторы часто избегают работы с такими клиентами, поскольку собственники квартир не хотят сдавать жилье семьям с маленькими детьми.

    «Я крайне редко поддерживаю репрессивные меры вроде введения штрафов или иной ответственности, но это, кажется, тот самый случай», – написала Симоньян.

    Собственника жилья могут оштрафовать за отказ оформить временную регистрацию квартиранту, проживающему более трех месяцев.

    Зампред комитета Госдумы Александр Аксененко предложил ввести ответственность для риелторов, участвующих в мошеннических сделках с квартирами.

    Комментарии (24)
    10 марта 2026, 19:44 • Новости дня
    Орбан подписал указ об аресте изъятых у украинских инкассаторов золота и миллионов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Средства, изъятые у инкассаторов украинского «Ощадбанка» в Венгрии, арестованы.

    Премьер-министр страны Виктор Орбан подписал указ о заморозке 9 кг золота и крупных сумм наличными – речь идет о 40 млн долларов (около 3,1 млрд рублей) и 35 млн евро (также примерно 3,1 млрд рублей), сообщил телеканал RT в Telegram-канале.

    Арест продлится 60 дней. За это время налоговые органы намерены выяснить происхождение и назначение изъятых денег и золота.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в пятницу сообщил, что венгерские таможенники обнаружили в бронированных автомобилях, следовавших из Австрии на украинскую территорию, гигантскую сумму наличных и слитки драгоценного металла. Позже он рассказал о панике на Украине из-за конфискованных миллионов.

    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 15:52 • Новости дня
    Путин: За последние полгода подконтрольная Киеву территория ДНР сократилась до 15-17%

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с главой ДНР Денисом Пушилиным отметил, что доля ДНР под контролем Киева за последние шесть месяцев заметно уменьшилась.

    Территория Донецкой народной республики, находящаяся под контролем Киева, за последние шесть месяцев значительно сократилась – с 25% до 15-17%, передает ТАСС. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным в Кремле.

    Президент напомнил: «Совсем недавно мы считали, что под контролем киевских властей находится около 25% территории Донецкой народной республики – буквально полгода назад». По его словам, по последним докладам сейчас речь идет уже только о 15-17% территории.

    В ходе встречи обсуждались текущая ситуация на освобожденных территориях и дальнейшие шаги по интеграции региона в экономику и правовое поле России. Путин отметил, что изменения подконтрольных Киеву районов происходят динамично и результат обусловлен действиями российских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Донецкой народной республике за последние годы был нанесен огромный ущерб. Регион восстанавливается активными темпами.

    Комментарии (80)
    10 марта 2026, 15:12 • Новости дня
    Парламент Венгрии призвал заблокировать вступление Украины в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители Государственного собрания (парламента) Венгрии большинством голосов поддержали резолюцию, которая призывает не финансировать Украину и не способствовать ее вступлению в Евросоюз.

    В поддержку документа высказались 142 депутата, против были 28, еще четверо воздержались, передает «Интерфакс». В тексте резолюции отмечается, что Украина не должна быть допущена в ЕС, поскольку «находится в состоянии войны, а ее вступление может привести к втягиванию ЕС в вооруженный конфликт».

    Также венгерские парламентарии указали, что принятие Украины в ЕС значительно увеличит финансовую нагрузку на бюджет союза. В резолюции содержится призыв воздержаться от направления Украине денежных средств и поставок вооружений.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркивал, что поддержка членства Украины в Евросоюзе создаст угрозу безопасности для его страны.

    Владимир Зеленский заявлял о готовности Украины вступить в ЕС в 2027 году.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался финансировать военные нужды Украины.

    Комментарии (2)
    10 марта 2026, 14:31 • Новости дня
    Орбан объяснил интерес Венгрии к сильной Украине

    Орбан заявил об интересе в укреплении Украины как буфера от России

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что страна предпочитает видеть Украину сильной буферной зоной, чтобы избежать прямого соседства с Россией.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о заинтересованности своей страны в укреплении Украины как буферной зоны между Венгрией и Россией, передает РБК. Он пояснил, что подобная позиция направлена не на ослабление, а на усиление соседнего государства.

    Орбан отметил, что для Венгрии безопасность граждан напрямую связана с тем, чтобы Россия не стала непосредственным соседом страны. «Поэтому Украина может рассчитывать на нашу поддержку», – заявил премьер-министр на заседании парламента.

    Фрагменты заявления были опубликованы интернет-порталом Telex. Позиция Орбана отражает стремление Будапешта сохранить стабильность на границах и избежать прямого соприкосновения с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с предложением немедленно отказаться от санкций Евросоюза против российской энергетики.

    Комментарии (5)
    11 марта 2026, 00:50 • Новости дня
    Венгрия не поверила в объяснения Украины о перевозке денег

    Сийярто: Киев не может придумать объяснение перевозки наличной валюты

    Венгрия не поверила в объяснения Украины о перевозке денег
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина до сих пор не представила убедительного объяснения, зачем перевозила наличную валюту через Венгрию по необычному маршруту, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

    По словам Сийярто, ситуация выглядит подозрительно, поскольку украинская сторона заявляла, что речь идет о транзакции между двумя банками, передает РИА «Новости».

    «Думаю, что последний раз такое случалось в каменном веке, когда два банка проводили между собой расчеты наличными на сумму 1,1-1,2 млрд евро. Возможно, для этого есть причина, только тогда у них было достаточно дней, чтобы придумать объяснение, но этого не произошло», – сказал Сийярто.

    Министр отметил, что инкассаторские машины были задержаны на шоссе, ведущем не обратно на Украину, а на юг Венгрии. Он пошутил, что логичнее было бы выбрать маршрут через Польшу.

    Сийярто также обратил внимание на то, что вся схема вызывает много вопросов, и добавил, что, по мнению венгерских властей, Украина проявляет интерес к определенному исходу выборов в Венгрии. «А по Венгрии бродят 500 млрд форинтов. Насколько сильна связь между этим, вот что нужно выяснить сейчас», – отметил Сийярто.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сийярто сообщил, что венгерские таможенники обнаружили в бронированных автомобилях, следовавших из Австрии на украинскую территорию, гигантскую сумму наличных и слитки драгоценного металла. Премьер-министр страны Виктор Орбан подписал указ о заморозке 9 кг золота, 40 млн долларов (около 3,1 млрд рублей) и 35 млн евро (также примерно 3,1 млрд рублей).

    Комментарии (2)
    11 марта 2026, 03:57 • Новости дня
    Названо число потерянных Украиной с начала СВО истребителей Су-27

    Украина потеряла 85 истребителей Су-27 с начала СВО

    Названо число потерянных Украиной с начала СВО истребителей Су-27
    @ STAR-MEDIA/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские военно-воздушные силы лишились 85 истребителей Су-27 за период спецоперации, следует из данных сводок Минобороны России.

    Согласно подсчетам ТАСС, в 2022 году армия Украины утратила 25 самолетов, еще два были критически повреждены. В 2023 году уничтожены 29 Су-27, в 2024 году – 19, также два были серьезно повреждены, а в 2025 году – десять самолетов. С начала 2026 года сбиты еще два истребителя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте российским многофункциональным истребителем Су-35 был сбит украинский Су-27. Самолетом Су-27 управлял командир 39-й бригады тактической авиации Александр Довгач. Довгач имел звание героя Украины.

    Комментарии (2)
    11 марта 2026, 00:14 • Новости дня
    Захарова заявила о преднамеренной атаке ВСУ на гражданское население в Брянске
    Захарова заявила о преднамеренной атаке ВСУ на гражданское население в Брянске
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим преднамеренно нанес удар по гражданскому населению Брянска, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Киевский режим наносил удар по гражданскому населению преднамеренно», – заявила Захарова в Telegram, комментируя сообщение о погибших и пострадавших мирных жителях.

    По ее словам, секретариат ООН, который часто комментирует ситуацию вокруг украинского кризиса, не может не замечать подобных атак и количества убитых и раненых мирных жителей.

    Она добавила, что постоянное представительство России обязательно доведет эту информацию до представителей ООН. «Неужели в очередной раз Генсек и его представители отмолчатся?» – заявила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате украинской ракетной атаки в Брянске погибли шесть человек. Еще 37 мирных жителей получили ранения. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова выступила с требованием к мировому сообществу осудить ракетный удар ВСУ по жилым районам Брянска.

    Комментарии (5)
    Главное
    Иран заявил о повреждении американского авианосца
    Названо число потерянных Украиной с начала СВО истребителей Су-27
    Российские военные выявили французских операторов дронов на Украине
    Африканские страны решили подать иск о репарациях к ЕС
    Европейцы массово устремились в Калининград за дешевым бензином
    В центре Москвы женщина погибла от упавшей с крыши наледи
    Россиян предупредили о начале активности клещей

    Россия может заработать на отказе от поставок газа в Европу

    Власти России готовы сами запретить поставки энергоресурсов на европейский рынок. Речь в первую очередь идет об СПГ. Его запрет сейчас еще сильнее ударил бы по Европе, которая и так оказалась самой пострадавшей от ближневосточного конфликта. Раз ЕС и так хочет избавиться от нашего газа, то России выгоднее пойти на опережение. В чем здесь логика? Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинский летчик наказан за попытку удара по российскому тылу

    Полковник, командир бригады ВСУ уничтожен российским истребителем в редком в текущих условиях СВО воздушном бою. Скорее всего, украинский Су-27 пытался совершить удар дальнобойными ракетами по тыловым российским объектам. Как российскому летчику удалось его обнаружить и поразить? Подробности

    Перейти в раздел

    Прибалтика и Польша вынуждены оправдываться за последствия иранской войны

    Атака США и Израиля на Иран поначалу вызвала восторг у руководителей Прибалтики и Польши, некоторые из них даже пообещали отправить на помощь войска. Однако вскоре радостные высказывания резко прекратились – лидерам, наоборот, пришлось оправдываться перед возмущенными гражданами, которые из-за событий на Ближнем Востоке столкнулись с ростом цен на топливо и электричество, подорожанием товаров и услуг. Что не так пошло в Прибалтике и Польше из-за войны в Иране? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп снял санкции с России. Но есть нюанс

      После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что временно снимает часть санкций, а потом их, возможно, не придется вводить вновь. Что происходит?

    • Война с Ираном – это надолго

      Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    • Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

      «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Что подарить на 8 Марта 2026, если не успели купить заранее: идеи подарков жене, маме и начальнице

      Ежегодно 8 марта отмечается Международный женский день – один из самых трепетных весенних праздников, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но даже в сам праздник для многих остается актуальным извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок вызвал искреннюю улыбку и запомнился надолго, важно учитывать характер, возраст и увлечения женщины. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы – от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    • Открытки с 8 Марта 2026: красивые картинки, советские открытки СССР, шаблоны и идеи своими руками

      Ежегодно 8 марта отмечается Международный женский день – праздник, когда особенно важно сказать теплые слова близким женщинам. Красивая открытка может передать внимание и заботу, которые иногда трудно выразить словами. Газета ВЗГЛЯД подготовила для читателей подборку открыток к 8 Марта: их можно бесплатно скачать и отправить маме, бабушке, жене, коллеге или подруге. В коллекции – ностальгические ретро-открытки СССР и современные картинки с весенними цветами.

    • Проволочник на участке: как избавиться от вредителя в 2026 году – народные средства, ловушки и сидераты

      Проволочник – один из самых опасных вредителей картофеля и корнеплодов. Его личинки живут в почве до пяти лет и незаметно портят клубни, прогрызая в них узкие ходы. Часто огородники обнаруживают проблему только во время уборки урожая. Разбираемся, как понять, что на участке появился проволочник, и какие народные средства, ловушки и сидераты действительно помогают сократить его численность в 2026 году.&#8195;

    Перейти в раздел

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации