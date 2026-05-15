До 1921 года никакого Ирака не существовало. Любители древней истории вспомнят и шумерские города-государства, и первую в мире Аккадскую империю, и Вавилон с Ассирией. Судьба иракской государственности демонстрирует, как вместо создания прочной основы можно угробить страну практически на корню.4 комментария
Росфинмониторинг внес группу Pussy Riot в реестр террористов и экстремистов
Музыкальный коллектив Pussy Riot (признана в РФ экстремистской организацией) официально пополнил список лиц и организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму на территории страны.
Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла панк-группу Pussy Riot в национальный перечень террористов и экстремистов, следует из данных на сайте Росфинмониторинга. Ранее Генеральная прокуратура России настаивала на запрете деятельности группы из-за серии провокационных акций. В частности, поводом послужили инциденты в храме Христа Спасителя, выход участниц на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу 2018 года в Москве, а также ряд других правонарушений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года Тверской суд Москвы признал панк-группу экстремистской организацией. Месяцем ранее СК России завершил расследование уголовного дела против участницы коллектива Надежды Толоконниковой. А осенью 2025 года Басманный суд заочно вынес обвинительный приговор участницам объединения за фейки о Вооруженных силах России.