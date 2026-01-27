  • Новость часаФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Свердловской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Морозы перегрели газовый рынок ЕС и США
    Генсек НАТО заявил о неспособности Европы защититься без США
    Россия подчеркнула неприемлемость претензий Эстонии на Печорский район
    Умер Борис Игнатьев
    Глава Генштаба Герасимов заявил об освобождении Купянска-Узлового
    США заявили о «масштабных чистках» в высшем военном руководстве Китая
    ЕС и Индия заключили соглашение о свободной торговле
    Россия потребовала от Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом
    Газпром предупредил об угрозе газового коллапса в Прибалтике
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев В чем проблема фальшивых богов

    Беда в том, что неоязычество предлагает не игру – а альтернативную идентичность. И эта новая, искусственная идентичность означает разрыв с реальной историей и реально существующим русским народом.

    12 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США переходят к тактическим играм

    Европа – самая близкая и доступная цель, окончательный захват которой может обеспечить США хоть каким-то стабильным ресурсом на будущее. Иными словами, понимая свою неспособность контролировать большую часть мира, Вашингтон хочет силой консолидировать оруэлловскую «Океанию».

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему хохлома важнее маркетинга

    Наши современники – в общем-то, молодые люди – начали активно интересоваться народными художественными промыслами типа гжели и хохломы. Почему? Потому что Россия вдруг обратилась к самой себе. Происходит некоторая пересборка всего ценного для нашей души.

    10 комментариев
    27 января 2026, 10:37 • Новости дня

    Песков заявил о продолжении «демонизации» России Польшей и Прибалтикой

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Польша и Прибалтика продолжают бояться и демонизировать Россию, что является серьезной ошибкой.

    Польша и страны Прибалтики продолжают испытывать страх перед Россией и демонизировать ее, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    В беседе с журналистом издания Life Александром Юнашевым он подчеркнул, что подобное отношение является серьезной ошибкой со стороны этих государств.

    Песков отметил, что у России исторически сложились сложные отношения с некоторыми странами, которые испытывают «дефицит дружеских чувств» по отношению к Москве.

    «С Польшей у нас действительно проблемы. С Прибалтикой у нас действительно проблемы.Все, кто приходит там к власти, начинают просто люто ненавидеть Россию и русских», – заявил Песков.

    По словам пресс-секретаря президента России, анти­российские настроения в Польше и Прибалтике лишают эти страны возможности извлечь пользу из взаимодействия с Россией.

    Песков выразил уверенность, что именно из русской культуры и сотрудничества с Россией Польша и страны Прибалтики могли бы получить много ценного для себя.

    Польша занимает второе место в  декабрьском «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Спикер МИД России Мария Захарова назвала русофобию основным товаром стран Прибалтики.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как русофобия разрушает прибалтийскую экономику.

    26 января 2026, 21:14 • Новости дня
    Российских дипломатов уведомили об ограничениях на передвижения по Европе

    В Нидерландах уведомили об ограничениях на передвижения дипломатов из России по ЕС

    Российских дипломатов уведомили об ограничениях на передвижения по Европе
    @ Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    МИД Нидерландов официально уведомил посольство России о новых ограничениях на передвижение российских дипломатов в пределах Евросоюза.

    В дипмиссии России в Гааге сообщили, что теперь российские дипломаты и консульские сотрудники должны заблаговременно уведомлять власти страны Шенгенской зоны, границу которой они собираются пересечь, даже если речь идет о транзитном проезде, передает РИА «Новости».

    Эти меры введены в рамках 91-го санкционного пакета Евросоюза и начали действовать с 25 января. Ранее такого порядка для дипломатов не существовало, и нововведения коснулись всех аккредитованных сотрудников российских представительств в странах ЕС.

    В посольстве России подчеркнули, что рассматривают этот шаг как «очередной элемент целенаправленной политики давления и избирательного применения норм права» со стороны европейских государств.

    Ранее эстонские власти приняли решение об ужесточении с 25 января порядка пересечения государственной границы для российского дипломатического персонала, введя требование о предварительном получении разрешения на пересечение границы.

    Нидерланды занимают восьмое место в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Комментарии (8)
    26 января 2026, 12:26 • Новости дня
    Эксперт объяснил озвученный Зеленским срок готовности Украины вступить в ЕС

    Экономист Лизан: Для Зеленского 2026 год является политическим дедлайном

    Эксперт объяснил озвученный Зеленским срок готовности Украины вступить в ЕС
    @ Christian Spicker/IMAGO/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Украина стремится в течение этого года решить вопрос о вступлении в ЕС, поскольку ее энергетических, военных и финансовых возможностей хватит еще максимум на девять месяцев. Далее может наступить глубокий кризис, означающий политический коллапс Владимира Зеленского, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Зеленский заявил о готовности Украины присоединиться к Евросоюзу в 2027 году.

    «Оптимистичные заявления Зеленского о якобы технической готовности Украины вступить в ЕС в 2027 году говорят о его согласии с условиями Брюсселя подписать таможенные соглашения на европейских условиях, поднять тарифы на газ и электроэнергию для своего населения, увеличить налоги для бизнеса. Евросоюз может даже потребовать передать компанию «Энергоатом» под кураторство «своих» людей», – указал спикер.

    «По всей видимости, это заявление сделано в рамках глобальной дискуссии с Брюсселем, Киевом и Вашингтоном. Предполагается, что Запад предлагает Киеву заключение мирного соглашения в обмен на 800 млрд долларов финансирования до 2040 года. Из них 600 млрд – это деньги США, Европы, Всемирного банка, а 200 млрд планируется привлечь со стороны частных инвесторов. Возможно, в эту сумму попытаются включить и российские золотовалютные резервы», – рассуждает экономист Иван Лизан.

    «По сути, речь идет о гигантской взятке, которая обсуждается в связке с возможностью принятия Украины в Евросоюз по ускоренной программе с 1 января 2027 года. Этих денег Киеву хватило бы на покрытие бюджетного дефицита и даже на частичное послевоенное восстановление – при сокращении численности ВСУ, разумеется. Кроме того, на Банковой уверены, что вступление в ЕС с каким-то волшебным образом прекратит СВО и урегулирует украинский кризис», – продолжил собеседник.

    «Но в реальности все это не более, чем абстракция. Во-первых, Россия, вероятно, будет против вступления Украины в ЕС. Евросоюз перестал быть экономическим объединением в 2022 году и сейчас стремится стать военным и политическим. По большому счету это становится своего рода аналогом НАТО. А я напомню, что Москва выступала против расширения Североатлантического альянса», – отметил аналитик.

    «Помимо этого, категорически против выступят Венгрия, Чехия, Словакия, Румыния, Болгария и аграрии других стран с развитым растениеводством. Они уже справедливо указывают, что вступлением в ЕС Украина посягнет на текущую модель перераспределения труда в сельском хозяйстве европейских стран. Зарабатывать на перевалке украинских товаров – да, сотрудничать – нет», – детализировал эксперт.

    «Между тем в поддержку идеи вступления Украины в ЕС могут выступить европейские энергетики, поскольку это гарантирует им дополнительные прибыли. Таким образом, потенциальный раскол в европейском бизнес-сообществе – это повод для Брюсселя не принимать в Евросоюз своего восточноевропейского соседа. Не говоря уже о том, что объединение явно не захочет видеть среди своих членов страну в состоянии активного военного конфликта», – заметил экономист.

    «Для Зеленского, однако, нынешний год является политическим и экономическим дедлайном. Именно поэтому он называет такие сроки – 2027 год. Энергетических, военных и финансовых возможностей Украины хватит еще на шесть, максимум – девять месяцев при нынешнем ходе СВО. У Банковой нет ответа, как действовать дальше. Соответственно это грозит коллапсом не только стране, но и всей команде Зеленского, а также ему самому», – резюмировал Лизан.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина «полностью технически» будет готова вступить в Евросоюз в 2027 году. Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции в Вильнюсе с литовским президентом Гитанасом Науседой и лидером Польши Каролем Навроцким, сообщает РИА «Новости».

    «Технически Украина будет готова в первом полугодии 2026 года относительно открытий всех кластеров», – добавил он. Однако Навроцкий назвал такие устремления Киева «труднодостижимыми», сославшись на традиционный процесс вступления в ЕС. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов.

    Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила лидерам европейских стран дорожную карту финансирования Украины, которая предусматривает выделение ей 800 млрд долларов за 10 лет и ускоренное вступление в Евросоюз к 2027 году.

    Однако все это не помешало Зеленскому на Всемирном экономическом форуме в Давосе обрушиться с критикой на европейские страны за неспособность ответить на давление главы Белого дома Дональда Трампа. «Европа выглядит растерянной, пытаясь убедить президента США измениться. Но он не изменится», – сказал он.

    Он заявил, что «Трамп не будет слушать такую Европу», а также раскритиковал отправку европейскими странами нескольких десятков военных для защиты Гренландии. «Либо вы заявляете, что будете защищать регион от России и Китая, либо рискуете тем, что вас не воспримут всерьез», – сказал Зеленский.

    Комментарии (2)
    27 января 2026, 10:00 • Видео
    Урсула – диктатор Европы

    Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 05:59 • Новости дня
    Фон дер Ляйен решила смягчить правила ЕС для подготовки «к войне с Россией»
    Фон дер Ляйен решила смягчить правила ЕС для подготовки «к войне с Россией»
    @ Olivier Hoslet/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Европейская комиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен пересматривает действующие долговые правила с целью подготовки «к войне с Россией», пишет Daily Telegraph.

    На прошлой неделе в Брюсселе состоялся экстренный саммит ЕС. Daily Telegraph пишет, что фон дер Ляйен «сделала шаг в направлении смягчения» существующих долговых правил. В статье подчеркивается, что эти меры рассматриваются как шаг к подготовке ЕС «к войне с Россией к 2030 году». Изменение норм ЕС должно способствовать финансированию дополнительных оборонных расходов в размере 650 млрд евро, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия предложила изыскать 650 млрд евро на военные инвестиции за четыре года за счет сокращения бюджетных расходов и новых государственных кредитов. Еврокомиссия предлагала заимствование до 150 млрд евро для предоставления странам кредитов на закупку оружия в Европе.

    Комментарии (3)
    26 января 2026, 12:51 • Новости дня
    Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки российского газа с 2027 года
    Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки российского газа с 2027 года
    @ Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Совет ЕС окончательно утвердил полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа и трубопроводного газа в Евросоюз с 2027 года, следует из заявления Совета ЕС.

    Совет ЕС окончательно утвердил полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа и трубопроводного газа в Евросоюз, передает ТАСС.

    В официальном заявлении указывается, что запрет на поставки российского СПГ будет введен с 1 января 2027 года. Запрет на импорт трубопроводного газа вступит в силу с 30 сентября 2027 года.

    Это решение является частью нового санкционного пакета Евросоюза и направлено на сокращение энергетической зависимости от России.

    Совет ЕС принял решение ввести с 2027 года штрафы за нарушение запрета на закупку российского газа. Европейские компании, нарушающие новые правила, будут обязаны выплатить штраф в размере 300% от суммы сделки или 3,5% от своего годового оборота, в зависимости от того, какая сумма окажется больше. Для физических лиц предусмотрено взыскание не менее 2,5 млн евро, а для компаний – не менее 40 млн евро.

    Европейские власти согласовали последовательный запрет на поставки российского газа и сжиженного природного газа в страны ЕС с финальным прекращением импорта к осени 2027 года.

    Евросоюз согласовал новый пакет санкций и запретил импорт сжиженного природного газа из России с 2027 года.

    Россия заняла третье место по стоимости импорта газа в Европейский союз в ноябре 2025 года.

    Комментарии (9)
    26 января 2026, 16:36 • Новости дня
    Словакия решила оспорить в суде запрет на российский газ в ЕС
    Словакия решила оспорить в суде запрет на российский газ в ЕС
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Братислава готовит иск в суд ЕС, добиваясь отмены утвержденного Брюсселем запрета на импорт российского трубопроводного и сжиженного газа, вступающего в силу в 2027 году, сообщил глава МИД республики Юрай Бланар.

    Бланар сообщил о подготовке иска в Европейский суд. Братислава категорически не согласна с утвержденным в Брюсселе эмбарго на импорт энергоносителей, передает РИА «Новости».

    «Мы не можем соглашаться с решениями, которые не отражают реальные возможности отдельных стран. Поэтому мы обратимся в суд Европейского союза и будем инициировать процедуру, направленную на отмену постановления REPowerEU», – подчеркнул дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет ЕС окончательно утвердил полный запрет на импорт российского сжиженного и трубопроводного газа с 2027 года. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предрекла превращение европейцев в «несчастных рабов» из-за новых рестрикций.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 15:56 • Новости дня
    Захарова предрекла европейцам судьбу «несчастных рабов» без российского газа
    Захарова предрекла европейцам судьбу «несчастных рабов» без российского газа
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Новый запрет Евросоюза на импорт российского газа с 2027 года может превратить европейцев в «несчастных рабов», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Время продемонстрирует, в какое именно положение ставят себя жители ЕС, отвергая российское голубое топливо, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в беседе со «Звездой», передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнула: «Пока сложно определить точно: то ли это счастливые вассалы, то ли несчастные рабы – время покажет. Но от свободы они отказались в любом случае».

    Напомним, Совет ЕС утвердил запрет на импорт сжиженного природного газа из России с 1 января 2027 года.

    Комментарии (5)
    26 января 2026, 23:58 • Новости дня
    Сальвини раскритиковал Зеленского за нападки на ЕС в Давосе

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский не должен жаловаться на ЕС после всех полученных денег, заявил итальянский вице-премьер, министр транспорта и по инфраструктурам Маттео Сальвини.

    Сальвини возмутился тем, что глава киевского режима «после всех полученных денег», затраченных усилий и оказанной Украине помощи «осмеливается жаловаться», передает ТАСС.

    «Друг мой, ты проигрываешь войну, теряешь людей, утрачиваешь доверие и достоинство, подпиши мирное соглашение как можно быстрее», – говорится в выступлении Сальвини перед сопартийцами из «Лиги».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе с критикой Европы и требованием увеличить поддержку Украины.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 19:32 • Новости дня
    От Вучича ЕС требовал закрыть российские СМИ в Сербии ради вступления в Евросоюз
    От Вучича ЕС требовал закрыть российские СМИ в Сербии ради вступления в Евросоюз
    @ Lafargue Raphael/Abaca/Sipa USA/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Белграду рекомендовали прекратить вещание СМИ из России для успешного продолжения диалога о присоединении к Европейскому союзу, об этом рассказал президент страны Александр Вучич.

    Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что руководство одной из европейских стран советовало ему закрыть российские СМИ в республике, чтобы ускорить ее евроинтеграцию, передает РИА «Новости».

    «Я лично звонил президенту одной страны и премьеру другой страны до декабря. Мне посоветовали из Брюсселя, сказали, что Еврокомиссия хочет предложить открытие кластера номер три переговорной платформы (о вступлении в ЕС - ред.). Он мне сказал: «Закройте российские СМИ в Сербии, мы поддержим открытие кластера номер три», – заявил Вучич в эфире TV Blic.

    По его словам, данный совет исходил из Брюсселя и был связан с намерением Еврокомиссии предложить открытие кластера номер три переговорной платформы о вступлении в ЕС. Вучич отметил, что поблагодарил собеседника за рекомендацию и затем перевел разговор на спорт.

    В Сербии продолжают работать представительства российских информационных агентств, а также телеканалов ВГТРК и НТВ. В стране ведут вещание RT и радиостанции Sputnik.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, давление на Сербию по вопросу организации антироссийских санкций со стороны ЕС будет усиливаться. Брюссель понимает нацеленность общества республики на евроинтеграцию. По словам политолога Станислава Ткаченко, Белграду придется согласиться на выдвигаемые условия.

    Комментарии (6)
    26 января 2026, 22:57 • Новости дня
    Франция выступила против покупки ракет Storm Shadow для ВСУ

    Франция заблокировала закупку Storm Shadow для ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Франция выступила против предложения приобрести у Великобритании дальнобойные ракеты Storm Shadow для нужд вооруженных сил Украины в рамках европейского пакета военной помощи, сообщила газета The Daily Telegraph (DT).

    Франция выступила против закупки британских ракет Storm Shadow для ВСУ в рамках пакета военной помощи на 90 млрд евро, передает ТАСС.

    По данным британской газеты The Daily Telegraph, Париж настаивает, что приоритет при закупке вооружений для Киева должен отдаваться компаниям из Евросоюза. В то же время коалиция из десятка европейских стран, включая Польшу, Румынию, Чехию и Нидерланды, поддерживает упрощение для Украины правил использования этого «военного кредита», чтобы позволить покупать вооружение у Великобритании.

    Один из европейских дипломатов назвал Францию «очевидным оппонентом» подобных предложений. Британские дипломаты ведут переговоры с ЕС, однако им советуют активнее взаимодействовать с Европейской комиссией и Европарламентом, где Франция обладает значительным влиянием в профильных комитетах.

    Согласно оценкам украинских военных, их потребности в вооружении, произведённом вне ЕС, составляют до 24 млрд евро. Среди нужд называются комплексы Patriot и ракеты PAC-3 американского производства, а также дальнобойные ракеты, которые страны Евросоюза, по мнению издания, вряд ли смогут предоставить Украине. В этой связи коалиция европейских стран считает, что Британия могла бы передать Киеву свои Storm Shadow.

    Ранее, в январе, Politico сообщал о разногласиях в Евросоюзе по вопросу закупок оружия для Украины. Германия и Нидерланды выступают за возможность тратить часть суммы на покупку американских вооружений, а Франция продолжает настаивать на приоритете европейских производителей.

    Французская компания EOS Technologie передала на Украину несколько ударных беспилотников с дальностью полета до 500 км.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо получить вооружение, сопоставимое с российским «Орешником», который недавно был использован по целям на Украине.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 06:15 • Новости дня
    Генсек НАТО заявил о неспособности Европы защититься без США
    Генсек НАТО заявил о неспособности Европы защититься без США
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз не сможет обеспечить свою безопасность без поддержки США, заявил генсек НАТО Марк Рютте евродепутатам комитета по иностранным делам Европарламента.

    «И если кто-то здесь снова думает, что Европейский союз или Европа в целом может защитить себя без США, продолжайте мечтать. Вы не можете. Мы не можем. Мы нужны друг другу», – приводит слова Рютте РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Европа не сможет «идти в одиночку», если продолжит тратить на военные нужды 5% ВВП. По его словам, потребуется 10%, а также нужно будет усиливать собственный ядерный потенциал, то есть тратить «миллиарды и миллиарды евро».

    По словам Рютте, такие траты не только окажутся чрезмерными, но и приведут к потере стратегического преимущества, обеспечиваемого американским ядерным зонтиком: «В этом сценарии вы потеряете высший характер нашей свободы, который есть ядерный зонтик США. Так что, эй, удачи».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры ряда европейских правительств задумались о создании военного альянса, который может стать альтернативой НАТО без участия Вашингтона. Рютте возглавил рейтинг брюссельских чиновников с самой трудной работой. СМИ заявили, что основная задача Рютте сегодня заключается не столько в управлении НАТО, сколько в постоянных попытках не допустить его распада.

    Комментарии (2)
    26 января 2026, 14:51 • Новости дня
    Пискарев сообщил о доказательствах преступлений Киева и его покровителей

    Пискарев: У России есть доказательства преступлений Киева для трибунала над Каллас

    Tекст: Дарья Григоренко

    В России собрана доказательная база преступлений Киева и их западных покровителей, достаточная для трибунала над функционерами ЕС, включая главу евродипломатии Каю Каллас, заявил председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

    Пискарев напомнил, что ранее Кая Каллас заявила о подготовке трибунала над российскими руководителями, а также о выделении Евросоюзом 10 млн евро на эти цели. По словам депутата, «доказательная база преступлений киевского нацистского режима и его покровителей нашими компетентными органами собрана обширная. Этого более чем достаточно для обвинения в геноциде и трибунала над самими функционерами ЕС, в том числе и фанатично ненавидящей Россию Каллас», говорится в Telegram-канале комиссии.

    Он также подчеркнул, что европейские чиновники умалчивают о нанесенном россиянам ущербе из-за незаконных санкций и поставок вооружения киевским властям, которое применяется против мирного населения, инфраструктуры и экономики. По словам Пискарева, честная оценка этого вреда «заполнит не один том» и имеет значение не только для России, но и для стабильности в Европе.

    Ранее Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов опубликовал доклад о зверствах киевских властей в Красноармейске (Покровске), где зафиксированы расстрелы мирных жителей, издевательства над женщинами и детьми и удары по гражданской инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова призвала международное сообщество осудить теракты Киева в Курске и Рыльске.

    До этого дипломат Родион Мирошник отметил, что Киев применяет запрещенные методы войны, теряя десятки километров ежедневно.

    Напомним, Россия передала в Международный суд ООН материалы с обвинениями Украины в геноциде в Донбассе.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 14:34 • Новости дня
    ЕК отказалась комментировать переговоры по Украине в Абу-Даби

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия не стала комментировать прошедшие в Абу-Даби переговоры по урегулированию ситуации на Украине.

    «Еврокомиссия находится в контакте с украинской и американской делегациями по итогам переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби», – сказала глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью на брифинге в Брюсселе, передает РИА «Новости».

    Пинью отказалась давать дополнительные комментарии касательно переговоров.

    Напомним, в субботу завершились переговоры по Украине в Абу-Даби с участием России. Второй день переговоров по Украине проходил в закрытом режиме без прессы

    Ранее стала известна дата следующего раунда переговоров России, США и Украины.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 10:58 • Новости дня
    Дмитриев: Представители ЕС основывают свои высказывания на лжи

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев обвинил представителей Евросоюза в распространении недостоверной информации и негативной реакции на разоблачения.

    Представители Европейского союза сознательно строят свои высказывания на недостоверных данных, а при разоблачении предпочитают отрицать очевидное, передает ТАСС. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев отметил, что представители ЕС «основывают свое мнение на лжи и распространяют ложь».

    «И они ненавидят, если их ловят на этом, и любят все отрицать». Его комментарий был опубликован на странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Поводом для заявления Дмитриева стало выступление президента Финляндии Александера Стубба 21 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Там Стубб утвердительно ответил на вопрос о способности Европы защитить себя без поддержки США. Позже, когда журналистка напомнила ему об этой реплике, президент Финляндии сказал с улыбкой: «Не точно мои [слова], это не цитата», что вызвало смех у аудитории.

    В ответ журналистка предложила свериться с протоколом обсуждения, а Стубб, продолжая улыбаться, прокомментировал: «Люблю журналистов». После этого дискуссия продолжилась в обычном режиме.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что договориться о чем-либо с нынешними европейскими лидерами, скорее всего, не удастся.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 09:22 • Новости дня
    В ЕС произошел раскол из-за позиции по «зеленому судоходству»

    Euractiv: В ЕС назревает раскол из-за споров о «зеленом судоходстве»

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз обсуждает переход судоходства на экологически чистое топливо, однако страны не смогли прийти к единому мнению по климатическим мерам, сообщает портал Euractiv.

    Портал Euractiv сообщает, что вопрос сокращения выбросов на морском транспорте стал причиной споров между странами Евросоюза, передает ТАСС.

    Разногласия проявились в ходе обсуждения соглашения в Международной морской организации о переходе судоходства на экологически чистые виды топлива. Ранее ЕС поддержал программу достижения углеродной нейтральности в отрасли, но Греция и Кипр воздержались при голосовании из-за угроз санкций со стороны США, что привело к переносу окончательного решения на год.

    По данным Euractiv, часть стран ЕС, в том числе Дания и Нидерланды, провели консультации с Китаем, который выразил готовность искать компромисс по вопросам регулирования выбросов от судоходства. В то же время Греция поддержала альтернативную позицию США и Саудовской Аравии, предусматривающую использование сжиженного природного газа как переходного топлива, тогда как изначальная стратегия ЕС предполагает поэтапный отказ от ископаемого топлива.

    В Еврокомиссии заявили о готовности содействовать диалогу для выработки компромисса по данному вопросу. На данный момент, как подчеркивает Euractiv, у Евросоюза отсутствует согласованная позиция по дальнейшим переговорам.

    В Евросоюзе планируют сократить выбросы парниковых газов на 90% к 2040 году по сравнению с уровнем 1990 года.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен выступила против политики администрации президента США и поддержала соглашение ООН по уменьшению выбросов от судоходства.

    В то же время, Дональд Трамп вывел США из Парижского соглашения по климату.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 09:36 • Новости дня
    В МИД обвинили Эстонию в попытках ограничить судоходство в Балтике

    Посольство России заявило о попытках Таллина ограничить судоходство в Балтике

    Tекст: Вера Басилая

    Временный поверенный в делах России в Таллине осудил попытки Эстонии ограничить свободу судоходства и указал на недопустимость применения вооруженной силы к морякам, заявил временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.

    Эстония предпринимает попытки ограничить свободу судоходства России в Балтийском море, применение вооруженной силы против моряков является недопустимым, заявил временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов, передает РИА «Новости».

    По словам российского дипломата, таким образом Эстония пытается помешать не только российским судам, но и другим странам, поддерживающим экономические связи с Россией.

    Ранее парламент Эстонии принял законопроект, разрешающий топить «опасные и подозрительные суда». Документ также предусматривает возможность нанесения ударов по гражданским судам, если их сочтут «угрозой важным объектам страны».

    Камран Абилов напомнил, что ООН запрещает ограничивать свободу судоходства, если судно не нарушает международные нормы. Дипломат подчеркнул, что даже в таком случае недопустимо применять вооруженные силы против моряков.

    Эстония занимает третье место в  декабрьском «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что решение Эстонии топить «подозрительные» суда создает риски для Калининградской области.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как история наказывала Финляндию за агрессию к России.

    Комментарии (0)
    Главное
    Энергетическая инфраструктура Харькова получила серьезные повреждения
    В Грузии отреагировали на решение Украины вернуть посла в Тбилиси
    Германия отказалась поставлять Украине новые Patriot
    Стало известно о выводе российских войск из базы на северо-востоке Сирии
    В Узбекистане осудили мужчину за участие в СВО на стороне России
    Во Франции одобрили законопроект о запрете соцсетей детям младше 15 лет
    На первый концерт Долиной в 2026 году продали менее половины билетов

    Морозы перегрели газовый рынок ЕС и США

    Снежная буря в США и резкие морозы в ЕС сразу вызвали рост цен и напряжение на газовых рынках. Американцы не видели такого дорогого газа с 2022 года. Европейцы стали опустошать запасы газа еще быстрее, а синоптики обещают морозы и в феврале. Побежать к Газпрому за помощью больше нельзя. Чем закончится для США и Европы снежный коллапс? Подробности

    Перейти в раздел

    Как история наказывала Финляндию за агрессию к России

    27 января Россия отмечает день полного снятия блокады Ленинграда. Однако в блокаде участвовали не только немецко-фашистские, но и финские Вооруженные силы. Вся история Финляндии со времен XIX века содержит примеры агрессии, предательства и неблагодарности в адрес России – а также того, как Финляндия была за это наказана. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Красная армия отказывалась от уникальных видов оружия

    85 лет назад, в январе 1941 года, в СССР стартовало проектирование так называемого ампуломета. Это был один из примеров уже забытых сегодня систем вооружений, на которые в первый период Великой Отечественной делалась серьезная ставка. Что это были за системы и почему они в итоге не оправдали надежд? Подробности

    Перейти в раздел

    Кровь в Миннеаполисе стала предвыборным подарком демократам

    Массовые протесты в Миннеаполисе вспыхнули с новой силой после того, как сотрудники иммиграционной и таможенной службы застрелили 37-летнего гражданина США Алекса Претти. На этом фоне Барак Обама и Билл Клинтон призвали американцев к «действию». Какие цели преследуют демократы и чем происходящее грозит Трампу? Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Урсула – диктатор Европы

      Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    • Украину хотят взять в ЕС в 2027 году

      Президент Сербии Александр Вучич заявил, что, по его информации, Украина станет членом ЕС уже в 2027 году. О том, что такие планы существуют, говорил и премьер Венгрии Виктор Орбан. Пока это кажется невозможным, даже гибельным сценарием для Евросоюза. Пока.

    • Очередное предательство США. Теперь курды

      Ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США окончательно сворачивают свое военное присутствие в Сирии. Это связано с решением о предательстве очередного союзника, которое приняли в Вашингтоне.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • График выплат пенсий и пособий на детей в феврале 2026 года: точные даты, переносы и важные нюансы

      Февраль – месяц короткий, но с точки зрения социальных выплат напряженный. Его наступление всегда волнует и пенсионеров, и семьи с детьми. Нужно планировать бюджет, учитывая не только сокращенное количество дней, но и государственные праздники, которые напрямую влияют на график перечислений. Когда в феврале 2026 года стоит ждать пенсии и все основные детские пособия, как работают переносы из-за выходных и 23 февраля и на что важно обратить внимание?

    • Индексация пенсий и социальных выплат с 1 февраля 2026 года: кого коснутся прибавки и новые суммы

      С 1 февраля 2026 года в России проводится очередная индексация пенсий и социальных выплат. Повышение затронет пенсионеров, семьи с детьми, получателей федеральных пособий, а также граждан, пользующихся мерами господдержки, привязанными к уровню инфляции. Размер индексации составляет 5,6% – именно на такую величину выросли потребительские цены по итогам 2025 года. Повышение применяется автоматически и не требует подачи заявлений.

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    Перейти в раздел

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации