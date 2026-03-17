Генсек СНГ допустил возвращение Украины в организацию

Генсек СНГ Лебедев: Украина может вернуться в СНГ в другом формате

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом он заявил журналистам на открытии XXXIII Минской международной книжной выставки-ярмарки, посвященной 35-летию создания СНГ, передает РИА «Новости».

По словам Лебедева, возвращение Украины и Молдавии возможно, хотя и не обязательно в прежнем формате, но, по его мнению, страны будут «вместе».

Генсек отметил, что на выставке присутствует и Молдавия, что он считает положительным сигналом. Лебедев также сообщил, что Молдавия не уведомляла СНГ о выходе из организации, несмотря на решения правительства. Он пояснил, что уставные органы Содружества не получали соответствующих официальных уведомлений.

Ранее, 11 марта, правительство Молдавии одобрило денонсацию базового соглашения о создании СНГ и его устава.

Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что Молдавия повторяет путь Грузии и Украины, и это грозит стране не только потерей рынков сбыта и доступа к дешевым ресурсам, но и ударом по целостности страны – Приднестровье и Гагаузия против разрыва с Россией.