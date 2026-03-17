Судя по сообщению Пентагона об уничтожении 90 военных целей на Харке, уже начата подготовка к высадке. Скорее всего, морпехи будут забрасываться на остров вертолетами с территории Кувейта после того, как удастся нейтрализовать системы ПВО. Перед вертолетным десантом на Харк могут попытаться проникнуть американские «тюлени» и израильские диверсанты.
Генсек СНГ допустил возвращение Украины в организацию
Генсек СНГ Лебедев: Украина может вернуться в СНГ в другом формате
Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев выразил уверенность, что Украина вернется в Содружество Независимых Государств.
Об этом он заявил журналистам на открытии XXXIII Минской международной книжной выставки-ярмарки, посвященной 35-летию создания СНГ, передает РИА «Новости».
По словам Лебедева, возвращение Украины и Молдавии возможно, хотя и не обязательно в прежнем формате, но, по его мнению, страны будут «вместе».
Генсек отметил, что на выставке присутствует и Молдавия, что он считает положительным сигналом. Лебедев также сообщил, что Молдавия не уведомляла СНГ о выходе из организации, несмотря на решения правительства. Он пояснил, что уставные органы Содружества не получали соответствующих официальных уведомлений.
Ранее, 11 марта, правительство Молдавии одобрило денонсацию базового соглашения о создании СНГ и его устава.
Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что Молдавия повторяет путь Грузии и Украины, и это грозит стране не только потерей рынков сбыта и доступа к дешевым ресурсам, но и ударом по целостности страны – Приднестровье и Гагаузия против разрыва с Россией.