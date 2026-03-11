  • Новость часаИнфраструктура «Турецкого потока» на Кубани подверглась атаке
    Сергей Миркин СВО устраняет ошибки Горбачева

    Одна из главных целей СВО – недопущение натовских контингентов на Украине и размещения ракет с ядерными боеголовками под Харьковом или Одессой. А ведь этой проблемы могло и не быть, если бы в 1990 году Горбачев повел себя по-другому.

    Тимофей Бордачёв США в Иране увидели границы возможного

    Иранская авантюра позволила всем в мире окончательно убедиться, что попытки вернуть Вашингтону глобальное доминирование являются бесперспективными, но для США еще найдется подходящее место в глобальном мироустройстве.

    Дмитрий Скворцов Что означает смена «начальника доллара»

    Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.

    11 марта 2026, 19:05 • В мире

    Выход из СНГ раскалывает Молдавию пополам

    Выход из СНГ раскалывает Молдавию пополам

    Tекст: Андрей Резчиков

    Молдавское правительство одобрило проект денонсации соглашения о создании СНГ. Теперь окончательное решение за парламентом, который контролируется проевропейскими силами. Кишинев уже денонсировал десятки соглашений в рамках Содружества. Как говорят эксперты, Молдавия повторяет путь Грузии и Украины, и это грозит стране не только потерей рынков сбыта и доступа к дешевым ресурсам, но и ударом по целостности страны – Приднестровье и Гагаузия против разрыва с Россией.

    Правительство Молдавии одобрило на этой неделе проекты денонсации устава Содружества Независимых Государств (СНГ), соглашения о создании СНГ и протокола к соглашению. Теперь решения будут переданы на утверждение парламенту, где большинство мест контролирует проевропейская партия «Действие и солидарность» (PAS) президента страны Майи Санду.

    Как пояснили в пресс-службе правительства, решение принято «в контексте несоблюдения Россией основополагающих ценностей и принципов Сообщества», среди которых – уважение территориальной целостности и неприкосновенности границ. Кроме того, выход из Содружества, по мнению Кишинева, отвечает стратегическому курсу на вступление в Евросоюз.

    В кабмине также подсчитали экономическую выгоду: прекращение членства позволит Молдавии не платить ежегодные взносы в структуры СНГ, сэкономив 3,1 млн леев (около 14,2 млн рублей) из госбюджета.

    Глава МИД Михай Попшой еще в январе анонсировал запуск официальных процедур выхода. По его словам, после утверждения документов парламентом и президентом страна окончательно перестанет быть частью Содружества. Всего в рамках СНГ Молдавия подписала около 283 соглашений. Из них 71 уже денонсировано, 60 находятся в процессе, а в начале 2024 года власти признали не имеющими ценности еще 119 договоренностей.

    При этом Попшой подчеркивал, что Кишинев сохранит те соглашения, которые приносят практическую пользу гражданам и не противоречат евроинтеграции. Связи с отдельными странами СНГ планируется развивать на двусторонней основе. По данным молдавских СМИ, юридически членство прекратится уже весной, однако полный разрыв технических связей может затянуться до 2027 года.

    Таким образом, Молдавия, входившая в СНГ с момента его основания в 1991 году, может стать третьей страной бывшего СССР, покинувшей организацию. Ранее это сделали Грузия (2009 год) и Украина (2018 год), хотя в исполкоме СНГ отмечают, что де-юре Киев до сих пор не оформил выход по уставной процедуре. Кишинев, в свою очередь, игнорирует заседания Содружества с 2022 года. В настоящее время членами СНГ остаются Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.

    В Кремле заявили, что решение Молдавии не стало неожиданностью. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что Кишинев давно не участвует в работе организации. Ранее Владимир Путин отмечал, что выход республики не повлияет на интеграционные процессы на постсоветском пространстве, поскольку «большой ценности» ее присутствие в СНГ не имело.

    Главным аргументом Кишинева остается евроинтеграция. Однако эксперты обращают внимание на риски: Евросоюз не готов принять Молдавию в ближайшее время из-за нерешенного приднестровского конфликта и слабости экономики. Выход из СНГ без реальных перспектив скорого вступления в ЕС грозит стране изоляцией, в которой она рискует зависнуть между двумя интеграционными проектами.

    Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин и вовсе сравнивает перспективы Кишинева со старым анекдотом. «Согласно очереди, Молдавия должна вступить в ЕС сразу после Украины, а та – после Турции, которая в ЕС не вступит никогда. Это все история про журавля в небе», – иронизирует эксперт.

    Правительство Молдавии обещает, что выход из СНГ не коснется свободы передвижения, так как это регулируется двусторонними соглашениями. Однако, как напомнил собеседник, страна уже денонсировала соглашение о безвизовых поездках в рамках СНГ. Многие жители республики до сих пор ездят на заработки не только в ЕС, но и в Россию.

    «А это означает, что сотни тысяч жителей Молдавии, имеющих родственные и экономические связи в России и других странах СНГ, столкнутся с визовыми барьерами, ростом цен на авиабилеты и сложностями при пересечении границ», – прогнозирует Жарихин.

    Эксперты сходятся во мнении, что власти Молдавии вряд ли смогут сохранить все экономически выгодные соглашения внутри СНГ. Страна уже частично потеряла постсоветские рынки, что с 2022 года ударило по росту ВВП и удвоило уровень бедности. В результате потери упрощенного таможенного режима и логистических коридоров через страны СНГ ситуация лишь ухудшится.

    «Молдавия повторяет судьбу Украины, которая до государственного переворота в 2014 году имела возможность сидеть на двух стульях. С одной стороны, власти хотели ассоциироваться с Евросоюзом, с другой – рассчитывали на Таможенный союз (ныне ЕАЭС), который давал дешевое российское сырье и рынки сбыта», – отмечает Юрий Самонкин, председатель коллегии Центра исследований евразийства.

    В современной Молдавии прорумынский президент Майя Санду, по словам эксперта, «навязывает проевропейские ценности и интеграцию в те или иные сообщества», однако Гагаузия и Приднестровье «хотят сохранить торгово-экономические отношения с Россией». «Поэтому разрыв кооперации с Россией и рынками СНГ может разрушить всю торгово-экономическую логистику региона», – пояснил политолог.

    Одной из самых чувствительных для Молдавии после разрыва с СНГ станет ситуация со сбытом сельхозпродукции – вина, яблок, винограда и злаков.

    «Сегодня все больше стран работают в рамках ЕАЭС, но, так или иначе отказавшись от постсоветского наследия, Молдавия вступает в средневековую автократию, напоминающую Прибалтийские страны, где наблюдается спад производства. При западном выборе экономика Молдавии находится в сильной стагнации», – рассуждает собеседник.

    Самонкин не исключает, что при такой политике на территории сегодняшней Молдавии в будущем появятся два образования: одно – «прозападное и русофобское», другое – зона евразийского вектора развития (Приднестровье и Гагаузия). «Если Санду продолжит свой курс, на котором раньше погорели Украина и Грузия, то ничего хорошего суверенитету и единству Молдавии в ближайшее время не светит. Политические репрессии и привычка во всем обвинять Россию в обмен на преференции Запада приведут к еще большему разрушению суверенитета и экономики», – считает спикер.

    Решение о выходе из СНГ сопровождается и другими шагами – подавлением русского языка и притеснением церкви. Это влияет на межнациональное согласие внутри страны. Русскоязычные граждане Гагаузской автономии и Приднестровья, представители национальных меньшинств чувствуют себя более уязвимыми.

    «Прибалтийский синдром начала 90-х дошел до абсурда: страны, выбирающие западный ложный путь, становятся пешками в геополитике. В то же время прибалтийские фермеры сегодня стонут и не понимают, почему европейская экономика выделяет больше денег на военные бюджеты, чем на социалку. На что в таком случае может рассчитывать Молдавия?», – резюмировал Самонкин.

    Россия может заработать на отказе от поставок газа в Европу

    Власти России готовы сами запретить поставки энергоресурсов на европейский рынок. Речь в первую очередь идет об СПГ. Его запрет сейчас еще сильнее ударил бы по Европе, которая и так оказалась самой пострадавшей от ближневосточного конфликта. Раз ЕС и так хочет избавиться от нашего газа, то России выгоднее пойти на опережение. В чем здесь логика? Подробности

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    Терактом в Брянске Украина напрашивается на удар «Орешником»

    Вооруженные силы Украины совершили очередное военное преступление: противник атаковал Брянск британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. В результате погибли шесть человек, еще 42 пострадали. В Кремле подчеркнули, что запуск ракет был невозможен без британских специалистов. Какие цели преследует Киев и как Россия ответит на это военное преступление? Подробности

    Как США удалось быстро расправиться с ВМС Ирана

    Всего за несколько дней войны США почти целиком уничтожили ВМС Ирана – четыре десятка кораблей. Почему американцам удалось так быстро и практически без потерь со своей стороны лишить Иран военно-морского флота? Ответ на этот вопрос кроется в том, как по-разному Иран и США подходят к военно-морскому строительству. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

