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    14 августа 2024, 20:10 • В мире

    Молдавия пошла в НАТО медленными шагами

    Молдавия пошла в НАТО медленными шагами
    @ Fabian Sommer/dpa/picture-alliance/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Молдавия стала перевалочной базой для идущих на Украину военных грузов НАТО. Республику также обвиняют и в возможном базировании на молдавских аэродромах переданных Украине истребителей F-16. Решение о строительстве 23 военных объектов заставило оппозицию потребовать от президента Майи Санду разъяснений – готовится ли Кишинев к войне?

    Президент Молдавии Майя Санду должна дать «людям четкие разъяснения» по поводу строительства на территории республики 23 военных объектов. Как заявила на этой неделе бывший руководитель Гагаузии и потенциальный кандидат на пост главы государства Ирина Влах, на эти цели нынешним руководством страны планируется потратить более 21 млн долларов.

    По ее словам, Санду, возможно, вправе не раскрывать все данные об этих объектах, но она могла хотя бы назвать цель их строительства. «Готовится ли Молдавия к войне, как об этом говорят люди, наблюдающие за действиями и заявлениями некоторых представителей властей?» – задается вопросом Влах.

    Ранее бывшие президенты Молдавии Игорь Додон и Владимир Воронин, экс-главы правительства Владимир Филат, Ион Кику, Василий Тарлев и другие видные местные политики выражали обеспокоенность тем, что Молдавию, несмотря на прописанный в конституции нейтралитет, втягивают в конфликт на Украине, превращают страну в «поле битвы между Западом и Востоком».

    Кику, в частности, назвал Молдавию перевалочной базой для натовских самолетов, которые перевозят в том числе военные грузы. В подтверждение своих слов политик демонстрировал фотографии с приземлившимися на местном аэродроме транспортными и военными самолетами. На эту же тему высказывался Додон, который отмечал не только участие страны в учениях с НАТО, но и четырехкратный рост военного бюджета, закупки вооружений и активный сбор резервистов военкоматами. «Майя Санду – это путь к войне», – предупредил Додон.

    На этом фоне продолжают обостряться российско-молдавские отношения. Во вторник временного поверенного в делах Молдавии в России Александра Кетрару вызывали в МИД РФ и выразили ему озабоченность в связи с сообщениями о возможном базировании в Молдавии переданных Украине истребителей F-16. Как сообщали СМИ, самолеты якобы будут вылетать с молдавских аэродромов для бомбардировок российской территории. Впрочем, молдавский МИД опровергал эти предположения.

    Внимание Кетрару также обратили на продолжающуюся милитаризацию Молдавии и совместные с НАТО учения вооруженных сил страны. Эти тенденции противоречат конституционному статусу постоянного нейтралитета Молдавии, подчеркнули в МИД.

    Весной этого года Молдавия и Франция подписали соглашение об оборонном сотрудничестве. С 5 по 23 августа молдавские, румынские и американские военные проводят совместные учения Scutul de foc – 2024 («Огненный щит») на полигонах Молдавии. Несмотря на нейтральный статус, страна сотрудничает с НАТО с 1994 года в рамках индивидуального плана партнерства. С приходом к власти пропрезидентской партии «Действие и солидарность» участились учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.

    «Руководство Молдавии во главе с Санду идет по пути интенсивной милитаризации страны, но с оглядками. Это позиция отнюдь не всей страны. Власти прекрасно понимают, что при более акцентированных действиях в направлении присоединения не только к Евросоюзу, но и НАТО возникнут принципиальные проблемы с Приднестровьем и с Гагаузией. Поэтому все делается мелкими, но последовательными шажками», – считает Владимир Жарихин, замдиректора Института стран СНГ.

    «Я бы не говорил об интенсивной милитаризации Молдавии, но страна не отказывается от предложений европейских стран по безвозмездному предоставлению военной помощи. Санду – проевропейский президент и проводит активную политику по вступлению Молдавии в Евросоюз, хотя это призрачная перспектива», – добавляет бывший лидер фракции «Обновление» в Верховном совете Приднестровья, политический эксперт Петр Пасат.

    Собеседник отметил усилия ряда молдавских политических деятелей воспрепятствовать проведению совместных учений со странами НАТО, поставкам вооружений, в том числе бронетехники и амуниции. «Додон и Воронин – опытные политики, но у них нет большинства в парламенте, потому Санду находится в более выгодном положении. Противникам президента остается апеллировать только к конституции, в которой прописан нейтральный статус Молдавии», – добавил спикер.

    Эксперт подчеркивает, что далеко не все в Молдавии поддерживают проевропейский курс Санду, которая «любыми способами продвигает эту идею». «Размещение в Молдавии украинских истребителей F-16 я считаю неправдоподобным, просто Санду поддерживает эту повестку дня. Тем не менее она оглядывается на Россию и не пойдет напролом. У нее нет сил и поддержки для того, чтобы вступать в конфронтацию с Россией», – говорит Пасат.

    По его словам, активность Санду связана с подготовкой к предстоящим выборам президента в октябре и намеченному референдуму по членству в Евросоюзе. «Санду запретила вещание большого количества теле- и радиоканалов. Некоторые СМИ уже отказались участвовать в освещении предвыборной кампании. Поэтому у президента более выгодная позиция, но неизвестно, как отреагирует электорат», – отметил собеседник. В экспертной среде также предупреждают, что

    деятельность Санду и ее соратников создает дополнительные риски для Приднестровья и Гагаузии.

    «Мы постоянно живем в состоянии окружения – с одной стороны Молдавия, с другой – Украина, которая с 2014 года диктует нам свои требования и закрыла все пропускные пункты. Мы ощущаем постоянную угрозу, но успокаиваем себя хорошим взаимодействием с Россией. Кроме того, на нашей территории находится миротворческий контингент, поэтому мы надеемся, что конфронтации не будет», – пояснил Пасат.

    В свою очередь политолог Юрий Самонкин также указывает на то, что режим Санду имеет «ярко выраженный пронатовский оттенок». «Страна не учитывает свои национальные интересы, крушит выстроенную при Игоре Додоне экономическую кооперацию с Россией. Власти Молдавии навязывают насильную румынизацию и европейскую интеграцию, которая уже погубила Украину», – напомнил собеседник.

    Политика Санду, по мнению эксперта, ведет к разрушению связей с Приднестровьем, «а Гагаузия начинает говорить о получении еще большей автономии ради защиты своего культурного наследия». Политолог считает, что Запад продолжит использовать Молдавию в качестве «мягкой силы» против России, но активного участия Кишинева в конфликте с Москвой не произойдет.

    При этом Москва не остается безучастной. Пасат особо отметил работу посла России в Молдавии Олега Васнецова, «который постоянно держит руку на пульсе взаимоотношений между двумя странами». «Озабоченность и пожелания Российской Федерации должны быть услышаны в Кишиневе. Все эти сигналы доходят до Санду в очень короткие сроки. Россия, работая на опережение, поступает правильно», – подчеркнул эксперт.

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