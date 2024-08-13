В Гагаузии призвали Санду объяснить строительство в Молдавии военных объектов

Экс-глава Гагаузии Влах призвала Санду объяснить, зачем в Молдавии строятся военные объекты

Tекст: Алексей Дегтярев

В Молдавии планируется возвести 23 военных объекта, на эти цели планируется потратить более 21 млн долларов, граждане имеют право знать, с какой целью их строят, и Санду, как Верховный главнокомандующий, должна дать «людям четкие разъяснения», заявила Влах, передает РИА «Новости».

Президент страны, возможно, не имеет права раскрывать все данные об этих объектах, но она могла хотя бы назвать цель их строительства.

«Готовится ли Молдавия к войне, как об этом говорят люди, наблюдающие за действиями и заявлениями некоторых представителей властей?» – задала риторический вопрос Влах.

Ранее кандидат в президенты Молдавии от оппозиционного блока «Победа» Василий Боля выступил за восстановление официального статуса русского языка в стране.