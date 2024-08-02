Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.9 комментариев
Кандидат в президенты Молдавии предложил вернуть русскому языку статус официального
Кандидат в президенты Молдавии от оппозиционного блока «Победа», депутат парламента Василий Боля выступил за восстановление официального статуса русского языка в стране.
«Власти используют языковой вопрос, чтобы отвлечь людей от социальных и экономических проблем и разделить их», – передает ТАСС заявление Боли.
Кроме того, Боля подчеркнул необходимость восстановления отношений с СНГ и ЕАЭС. Он отметил, что искусственный разрыв с Содружеством, негативно отразился на экономике.
Он также напомнил, что Молдавия получила статус наблюдателя в ЕАЭС, однако президент Майя Санду и ее партия «Действие и солидарность» приостановили это сотрудничество.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пригрозил властям Молдавии повторением судьбы Украины из-за планов Кишинева признать геноцидом голод в Молдавской ССР после Великой Отечественной войны.