Медведев пригрозил властям Молдавии повторением судьбы Украины

Медведев назвал «издевательством над здравым смыслом» планы Кишинева объявить геноцидом голод после ВОВ

Tекст: Вера Басилая

«Каким же наглым лицемерным дураком надо быть, чтобы так издеваться над историей и здравым смыслом! Любому мало-мальски образованному человеку известно, в каком состоянии находилась экономика СССР после окончания войны. Хотя, по логике придурков типа Гросу, вся страна жировала, и лишь маленькая несчастная Молдавия чахла от голода», – следует из сообщения Медведева на странице «ВКонтакте».

Медведев напомнил, что от голода пострадала не только Молдавия, но и население РСФСР, а именно Поволжье, Западная Сибирь, Северный Кавказ, а также Украина и Белоруссия.

«Не обошло стороной это ужасное бедствие и Молдавию. И только колоссальными общими усилиями удалось ликвидировать его последствия», – констатировал политик.

Также Медведев предположил, что обернуть трагедию в фарс против «нашей общей тогда страны» пытаются «соросовские выкормыши», которые обеляют истинных виновников преступления: Третий рейх и их пособников, среди которых есть и Румыния.

Политик напомнил, что «в ходе так называемой операции 1111 в 1943–1944 годах разграблялось и разрушалось хозяйство оккупированных территорий «губернаторства Транснистрии», во многом входящих сегодня в состав Молдавии». Тогда, в Румынское королевство вывезли все промышленное оборудование, на переплавку отправляли рельсы, а у крестьян перед весенним севом 1944 года отбирали сельскохозяйственный инвентарь для вывоза.

«Вот кто готовил истинный геноцид! Так что все вопросы – в родной Гросу Бухарест, к нынешним наследникам военного преступника Антонеску», – прокомментировал Медведев.

Политик предупредил власти Молдавии, что путь Украины от формализации «голодоморских сказок» в 2006 году до создания в 2014 году первого нацистского батальона занял менее десяти лет.

«А все от «игр» с историей. Не стоит с ней бездумно играть, чтобы в итоге не оказаться на новой войне!» – подытожил политик.

Ранее спикер молдавского парламента Игорь Гросу заявил, что депутаты Молдавии рассматривают возможность признать голод 1946-1947 годов геноцидом по примеру «голодомора».