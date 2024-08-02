Означает ли возможный новый вице-президент США тотальную войну с глобализмом? Чуть-чуть подождем. В отличие от Трампа, которого мы уже неплохо изучили, Вэнс для нас еще темная лошадка новой консервативной Америки.3 комментария
Медведев пригрозил властям Молдавии повторением судьбы Украины
Медведев назвал «издевательством над здравым смыслом» планы Кишинева объявить геноцидом голод после ВОВ
Планы Кишинева признать геноцидом голод в Молдавской ССР после Великой Отечественной войны – это лицемерие и издевательство над здравым смыслом, властям Молдавии лучше не играть с историей, чтобы не повторить судьбу Украины, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Каким же наглым лицемерным дураком надо быть, чтобы так издеваться над историей и здравым смыслом! Любому мало-мальски образованному человеку известно, в каком состоянии находилась экономика СССР после окончания войны. Хотя, по логике придурков типа Гросу, вся страна жировала, и лишь маленькая несчастная Молдавия чахла от голода», – следует из сообщения Медведева на странице «ВКонтакте».
Медведев напомнил, что от голода пострадала не только Молдавия, но и население РСФСР, а именно Поволжье, Западная Сибирь, Северный Кавказ, а также Украина и Белоруссия.
«Не обошло стороной это ужасное бедствие и Молдавию. И только колоссальными общими усилиями удалось ликвидировать его последствия», – констатировал политик.
Также Медведев предположил, что обернуть трагедию в фарс против «нашей общей тогда страны» пытаются «соросовские выкормыши», которые обеляют истинных виновников преступления: Третий рейх и их пособников, среди которых есть и Румыния.
Политик напомнил, что «в ходе так называемой операции 1111 в 1943–1944 годах разграблялось и разрушалось хозяйство оккупированных территорий «губернаторства Транснистрии», во многом входящих сегодня в состав Молдавии». Тогда, в Румынское королевство вывезли все промышленное оборудование, на переплавку отправляли рельсы, а у крестьян перед весенним севом 1944 года отбирали сельскохозяйственный инвентарь для вывоза.
«Вот кто готовил истинный геноцид! Так что все вопросы – в родной Гросу Бухарест, к нынешним наследникам военного преступника Антонеску», – прокомментировал Медведев.
Политик предупредил власти Молдавии, что путь Украины от формализации «голодоморских сказок» в 2006 году до создания в 2014 году первого нацистского батальона занял менее десяти лет.
«А все от «игр» с историей. Не стоит с ней бездумно играть, чтобы в итоге не оказаться на новой войне!» – подытожил политик.
Ранее спикер молдавского парламента Игорь Гросу заявил, что депутаты Молдавии рассматривают возможность признать голод 1946-1947 годов геноцидом по примеру «голодомора».