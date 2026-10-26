Польша захотела продавать Вьетнаму подержанное оружие

Минобороны Польши: Варшава хочет продавать Ханою бывшее в употреблении оружие

Tекст: Валерия Городецкая

«Это огромная армия со своими потребностями, и технологические решения там не всегда должны быть самыми передовыми. Иногда это подержанная техника, иногда новая, поэтому мы заинтересованы», – приводит слова министра РИА «Новости».

В настоящее время во Вьетнаме находится польская делегация во главе с премьер-министром Дональдом Туском.

Варшава рассчитывает на заключение экспортных контрактов, которые сможет реализовать польский государственный оборонный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa. Конкретные предложения станут известны во вторник по итогам заседания профильного комитета по безопасности и завершения переговоров польских представителей во Вьетнаме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Косиняк-Камыш заявил о давлении США и НАТО при принятии решений о передаче оружия Украине.

Весной Варшава выразила опасения из-за возможной масштабной контрабанды оружия с украинской территории по окончании боевых действий.

Минобороны Польши сообщило о риске задержки поставок американского вооружения на годы из-за нехватки у Вашингтона промышленных мощностей.