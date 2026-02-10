У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.15 комментариев
Посол России Зиновьев сообщил о рисках развертывания АПЛ у Сеула
Появление у Южной Кореи атомной подводной лодки может осложнить процесс снижения напряженности и примирения на Корейском полуострове на фоне сохраняющейся военно-политической конфронтации в регионе, заявил посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев.
По его словам, появление у Южной Кореи атомной подводной лодки может осложнить процесс снижения напряженности и примирения на Корейском полуострове, передает РИА «Новости». Зиновьев подчеркнул, что инициатива по созданию атомной подлодки рассматривается на фоне сохраняющейся военно-политической конфронтации в регионе.
Дипломат отметил, что в Северо-Восточной Азии сохраняется давление на КНДР со стороны США, Южной Кореи и Японии, которые регулярно демонстрируют Пхеньяну ядерные вооружения во время непрерывных военных маневров. По его словам, создание нового ударного средства, направленного против КНДР, вряд ли поможет разрядке напряженности и достижению примирения, которые декларируются в качестве национальных приоритетов региона.
Зиновьев также добавил, что появление у Сеула атомной подводной лодки вписывается в общую политику санкционного и военного давления Вашингтона, Сеула и Токио на КНДР, которую Пхеньян, по его словам, «обоснованно» воспринимает как угрозу для своей безопасности.
