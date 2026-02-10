Российские ученые начали разрабатывать первый клеточный препарат от меланомы

Сеченовский университет начал разрабатывать препарат для лечения меланомы

Tекст: Мария Иванова

Российские ученые работают над созданием первого отечественного клеточного препарата для лечения меланомы, сообщает ТАСС.

Разработка идет в Сеченовском университете на базе технологий TIL-терапии, которая использует собственные иммунные клетки пациента для борьбы с опухолями. Завершить доклинические испытания этого препарата ученые планируют к 2027 году.

Как уточнили в пресс-службе вуза, уже летом 2026 года разработчики надеются начать испытания препарата на лабораторных животных. К началу 2027 года эти этапы исследований должны быть завершены. В перспективе TIL-терапия может применяться также против так называемых «горячих» опухолей, наиболее чувствительных к иммунотерапии, включая не только меланому, но и рак мочевого пузыря, рак легкого и другие виды рака.

Директор Института персонализированной онкологии Марина Секачева подчеркнула, что уникальность подхода заключается в избирательности T-лимфоцитов, которые выделяются из опухоли.

«Т-лимфоциты, которые мы выделяем из опухоли, несут на себе множество „стрел“ для разных мишеней. Они ведь уже населяли опухоль, «изучили» ее и пытались с ней бороться. Но их просто не хватило. Мы рассчитываем, что, вернув эти клетки в организм в необходимом количестве, мы сможем усилить естественную противоопухолевую защиту пациента», – заявила Секачева.

Проект реализуется при поддержке стратегической программы «Приоритет-2030» и нацпроекта «Молодежь и дети». Он входит в рамки технологической инициативы «Клетка-как-лекарство» Первого МГМУ имени Сеченова.

