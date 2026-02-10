Дети, абортированные 20-30 лет назад, уже были бы работниками и налогоплательщиками. Но их нет – и значит, надо повышать пенсионный возраст и импортировать работников из других стран. К чему приведет этот процесс, нетрудно догадаться.9 комментариев
Лингвист МИД Грицай рассказал о сложностях перевода русских поговорок
Тема перевода пословиц, поговорок и идиоматики постоянно вызывает споры, и единого универсального подхода не существует, заявил глава департамента лингвистического обеспечения МИД России Сергей Грицай.
Вопрос перевода русских пословиц и поговорок всегда вызывает споры, единого «универсального рецепта» не существует, сообщил глава департамента лингвистического обеспечения МИД России Сергей Грицай, передает РИА «Новости».
По словам Грицая, переводчики обычно стараются придерживаться «золотой середины». Это означает поиск баланса между использованием аналогичных выражений в языке перевода и буквальным воспроизведением русской фразы.
Специалист отметил, что внешнеполитические вопросы требуют особой деликатности, поэтому сотрудники ведомства подходят к переводу особенно тщательно. Грицай считает, что использование аналогов делает фразу «приятнее и понятнее» для собеседника.
Однако он обратил внимание, что не для каждой идиомы можно найти прямой эквивалент. К тому же образность русского языка зачастую осложняет задачу переводчика, особенно если оратор продолжает использовать тот же образ в последующей речи.
Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф выразил восхищение переводчиком президента России Алексеем Садыковым на встрече в Кремле.