Кириенко: В России действует открытая система отбора управленцев

Tекст: Вера Басилая

В России действует открытая система отбора управленцев, любой желающий может подать заявку на конкурсы, поступить в школу губернаторов или мэров, подчеркнул первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, передает ТАСС.

Он заявил, что благодаря реформе системы государственного управления теперь «абсолютно открыта» дорога для граждан, стремящихся войти в кадровый резерв государственных структур. «Это абсолютно открытая система», – отметил Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС.

По словам Кириенко, переломным моментом стало поручение президента и запуск в 2017 году первого конкурса «Лидеры России».

«Тогда мы вспоминали грустный советский анекдот: может ли сын полковника стать генералом. Ответ был – нет, потому что у генерала есть свои дети. Вот от этого антипода и отталкивалась вся система», – сказал Кириенко.

Теперь большое количество региональных управленцев прошли обучение по новым принципам – уже 55 из 89 губернаторов являются выпускниками президентской школы высшего государственного управления.

Кириенко добавил, что аналогичные школы и кадровые резервы создаются в регионах и федеральных ведомствах. Подбор управленцев ведется заранее по конкурсу, а не после появления вакансии, обязательными стали обучение и итоговая аттестация.

Он подчеркнул, что эффективность работы управленцев теперь оценивается максимально объективно: ключевые параметры эффективности фиксируются цифровыми дашбордами правительства.

«Сегодня важно не угадать, кому ты должен нравиться. Есть измеримые параметры и показатели эффективности – от национальных проектов до цифровых дашбордов правительства», – отметил Кириенко.

Еще одним важнейшим изменением, по его словам, стало решение президента Владимира Путина, изменившее систему госуправления: мнение граждан теперь является ключевым критерием эффективности работы государственных служащих.

В ряде сфер, включая дорожное строительство и здравоохранение, главными стали социологические показатели, фиксирующие удовлетворенность граждан.

«Будут учитываться и километры построенных дорог, и их качество, но главным становится вопрос, который задается жителям региона: улучшилась ли ситуация, ухудшилась или осталась неизменной. Именно этот показатель является ключевым», – подчеркнул Кириенко.