НАК предупредил о росте нападений учащихся и их вербовке через мессенджеры
Российские школьники стали чаще нападать на педагогов и сверстников под влиянием кураторов из деструктивных интернет-сообществ, заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
В Москве прошло заседание НАК под руководством директора ФСБ Александра Бортникова, передает РИА «Новости».
Участники встречи обсудили профилактику террористических угроз в Центральном федеральном округе и отметили тревожную тенденцию в образовательной среде.
«Участились нападения учащихся на одноклассников и учителей, приводящие к тяжким последствиям. Поиск исполнителей преступлений противник как правило ведет в закрытых группах мессенджеров и социальных сетей, связанных с деструктивными движениями», – говорится в сообщении ведомства.
Силовики уточнили, что вербовщики также используют ресурсы, предлагающие быстрый и незаконный заработок. Для вовлечения граждан в преступную деятельность активно применяются шантаж, запугивание и различные мошеннические схемы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Уфе при задержании напавшего на общежитие подростка получили ранения двое полицейских. Ранее в Красноярском крае школьница с ножом атаковала сверстницу. Министр просвещения Сергей Кравцов указал на формальное отношение к профилактике в таких школах. Глава Башкирии Радий Хабиров потребовал изменить школьную систему для исключения замалчивания конфликтов.