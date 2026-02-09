Хабиров потребовал изменить школьную систему после нападения в Уфе

Эксперт: Исполнитель покушения на генерала Алексеева пойман в кратчайшие сроки

Ветеран «Альфы» Гончаров: Исполнитель покушения на генерала Алексеева пойман в кратчайшие сроки

Tекст: Олег Исайченко

«Важно отметить, что задержание преступника состоялось в кратчайшие сроки. Это указывает на высокий профессионализм отечественных спецслужб. Скорее всего, столь быстрый выход на исполнителя объясняется задействованием широкой агентурной сети, члены которой предоставили оперативникам всю необходимую информацию», – сказал Сергей Гончаров, почетный президент международной ассоциации «Альфа».

«Интересно, почему в качестве места «отступления» был выбран именно Дубай. Этот город достаточно редко упоминается в сводках как территория, куда сбегают киллеры. Тем не менее, на мой взгляд, организаторы исходили из того, что речь идет о крупном мегаполисе, в котором пребывает большое число иностранцев», – рассуждает он.

«То есть в таком месте при желании и должной подготовке достаточно просто затеряться и залечь на дно. Однако преступнику данный фактор не помог. При этом не стоит удивляться, что исполнителю удалось покинуть Россию. Данный факт ни в коем случае не говорит о нерасторопности представителей наших спецслужб», – продолжает собеседник.

«Все-таки подобные покушения планируются с невероятной дотошностью. Расписывается буквально каждый шаг. Для осуществления преступления необходимо найти подходящий пистолет с глушителем, скрупулезно изучить график работы и привычки жертвы. И конечно, способы выезда из страны также просчитываются до мельчайших подробностей», – отмечает эксперт.

«Скорее всего, покушение было совершено за два часа до времени вылета в ОАЭ. Соответственно, преступника где-то неподалеку от места стрельбы могла поджидать машина, которая и доставила его в аэропорт. За столь короткий промежуток выяснить все необходимые детали о личности злоумышленника попросту невозможно», – поясняет он.

«Отдельно стоит поблагодарить и власти Объединенных Арабских Эмиратов. Факт задержания преступника на территории этой страны говорит о том, что между спецслужбами наших государств налажен нормальный рабочий контакт, который позволяет оперативно решать любые проблемы без бюрократических проволочек», – добавляет собеседник.

«С ОАЭ мы работаем плодотворно и выверено. Стороны обращаются друг к другу по всем возникающим вопросам. Это абсолютно правильная и здоровая ситуация, которая и должна складываться в среде стран, готовых бороться с терроризмом и международной преступностью», – заключил Гончаров.

Ранее были задержаны исполнитель покушения на замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева и его пособник. По сообщению Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ исполнителем преступления стал россиянин Любомир Корба 1960 года рождения. Его поимка состоялась в Дубае. Как отмечают в Следственном комитете, он прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию спецслужб Украины.

Покинуть территорию России злоумышленнику удалось уже через несколько часов после покушения. На месте происшествия был обнаружен пистолет системы Макарова с глушителем и тремя патронами. Следствие назначило более 15 судебных экспертиз, включая генетические, дактилоскопические, трасологические и молекулярно-генетические исследования. Примечательно, что сам Корба является уроженцем Тернопольской области.

У исполнителя было двое «помощников». Первый, Виктор Васин, был задержан на территории Москвы совместными усилиями ФСБ и МВД. По неподтвержденным данным, он работал в сфере охраны труда и безопасности, имел долговые проблемы. С Корбой якобы был давно знаком – преступники неоднократно обменивались денежными переводами.

Второй соучастницей являлась Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения. Как сообщают в ФСБ, ей удалось скрыться на территории Украины. При этом «Известия», ссылаясь на анонимные источники, пишут, что женщина недавно выставила на продажу свой дом в селе Хорошее в ЛНР на продажу. Работала в Подмосковье в сфере клининга. Незадолго до покушения активно писала в чат дома, где жил генерал, пытаясь узнать код от домофона.

В свою очередь «Аргументы и факты» уточняют, что Серебрицкая проживала в одном жилом комплексе с Алексеевым. В столице же соучастница покушения пребывала якобы как минимум с 2023 года. Что касается меры пресечения, то обоим задержанным (Корбе и Васину) предъявлены обвинения по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов или военнослужащего). По этой норме закона предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Напомним, в пятницу в Москве на Волоколамском шоссе состоялось покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Пострадавший был срочно госпитализирован в тяжелом состоянии. По информации главы комиссии Общественной палаты по суверенитету Владимира Рогова, выстрел в военного был совершен со спины в лифтовом холле.