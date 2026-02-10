Небензя заверил в соблюдении обязательств по ДСНВ даже без договора

Tекст: Катерина Туманова

«Поэтому теперь мы исходим из того, что обе стороны не связаны какими-либо обязательствами в контексте договора. Однако наша страна в любом случае будет действовать ответственно и взвешенно, с опорой на анализ ситуации в области стратегической стабильности», – сказал он ТАСС.

Он добавил, что Россия готова к равноправному диалогу для исправления ситуации в сфере международной безопасности. Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений истек 5 февраля и не был продлен, что, по словам Небензи, произошло по вине США. В Вашингтоне, в свою очередь, рассчитывают заключить новый документ с учетом Китая.

Президент России предлагал США соблюдать ограничения по СНВ еще год после прекращения действия договора. Россия отмечает, что вопрос участия Китая – это дело Пекина, и уважает его позицию.

Москва также подчеркивала, что если расширять ограничения, то необходимо включить в них и Британию с Францией, обладающих ядерным оружием, чьи потенциалы не учитываются нынешними соглашениями.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Белый дом выразил надежду, что Москва убедит Пекин присоединиться к соглашению по контролю над ядерными арсеналами. На переговорах в Абу-Даби Россия и США обсудили продление ДСНВ. Рубио призвал включить Китай в ДСНВ. Экс-замгенсека НАТО назвала дипломатической победой Путина ситуацию с ДСНВ.