Лавров назвал ситуацию с госдолгом США «вышедшей из-под контроля»

Tекст: Ирма Каплан

«Пандемия COVID-19 обнажила многочисленные недостатки мировой торгово-финансовой системы, ускорила ее фрагментацию. Эрозия глобального экономического миропорядка усугубилась в результате незаконных односторонних санкций, использования доллара как оружия для «наказания». Доверие к американской валюте как некогда надежному платежному средству было подорвано», – отметил глава МИД России.

В ходе сессии саммита БРИКС в формате «аутрич» (outreach session – неформальная беседа с целевой аудиторией) Лавров указал на «стремительное нарастание долгового бремени» даже в развитых странах.

«Сегодня развивающиеся страны тратят на обслуживание долга больше, чем инвестируют в собственное развитие. Ситуация выходит из-под контроля даже в развитых странах – в США фиксируется рекордный размер госдолга, который достиг 37 трлн долларов и продолжает расти», – сказал министр.

XVII саммит БРИКС проходит под председательством Бразилии с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. В повестке – вопросы здравоохранения, торговли, инвестиций, финансов, изменения климата, управления ИИ, укрепления мира и безопасности.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул, что единство и авторитет БРИКС укрепляются на фоне роста числа единомышленников среди стран Глобального Юга и Востока. Путин также отметил значительное увеличение доли национальных валют в торговых расчетах между государствами объединения.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее рассказал о работе БРИКС над собственными платежными системами, а также об увеличении доли расчетов в национальных валютах.