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    Шестого июля сто лет Биллу Хейли. Вы можете его даже не знать. Но важно знать, что с него начался рок-н-ролл. Которому, кстати, в этом году исполняется семьдесят.

    8 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему украинский язык уходит из российских школьных программ

    Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Русская угроза – единственное условие устойчивости европейской власти

    В «режиме велосипеда» функционирует не только Украина. В условиях социально-экономического кризиса и инфляции символов миф о «российской угрозе» становится часто единственным инструментом управления странами Европы.

    8 комментариев
    7 июля 2025, 00:15 • Новости дня

    Лавров назвал ситуацию с госдолгом США «вышедшей из-под контроля»

    Лавров назвал ситуацию с госдолгом США «вышедшей из-под контроля»
    @ Скриншот с видео/пресс-служба МИД России

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на ускорение фрагментации мировой финансовой системы и рост числа стран с критическим долговым бременем, отметив о рекордный рост госдолга США и падение доверия к доллару.

    «Пандемия COVID-19 обнажила многочисленные недостатки мировой торгово-финансовой системы, ускорила ее фрагментацию. Эрозия глобального экономического миропорядка усугубилась в результате незаконных односторонних санкций, использования доллара как оружия для «наказания». Доверие к американской валюте как некогда надежному платежному средству было подорвано», – отметил глава МИД России.

    В ходе сессии саммита БРИКС в формате «аутрич» (outreach session – неформальная беседа с целевой аудиторией) Лавров указал на «стремительное нарастание долгового бремени» даже в развитых странах.

    «Сегодня развивающиеся страны тратят на обслуживание долга больше, чем инвестируют в собственное развитие. Ситуация выходит из-под контроля даже в развитых странах – в США фиксируется рекордный размер госдолга, который достиг 37 трлн долларов и продолжает расти», – сказал министр.

    XVII саммит БРИКС проходит под председательством Бразилии с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. В повестке – вопросы здравоохранения, торговли, инвестиций, финансов, изменения климата, управления ИИ, укрепления мира и безопасности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул, что единство и авторитет БРИКС укрепляются на фоне роста числа единомышленников среди стран Глобального Юга и Востока. Путин также отметил значительное увеличение доли национальных валют в торговых расчетах между государствами объединения.

    Глава МИД России Сергей Лавров ранее рассказал о работе БРИКС над собственными платежными системами, а также об увеличении доли расчетов в национальных валютах.

    6 июля 2025, 12:48 • Новости дня
    Зеленский: Российского десанта не было и не будет в Одессе
    Зеленский: Российского десанта не было и не будет в Одессе
    @ IMAGO/Luka Kolanovic/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский десант не появлялся и не появится в Одессе.

    Зеленский сообщил, что «российского десанта не было и не будет в Одессе». Такое заявление он сделал в своем Telegram-канале в день Военно-морских сил Украины, который отмечается 6 июля, передает Газета.Ru.

    Он напомнил также об уничтожении крейсера «Москва» и подчеркнул, что «остров Змеиный под контролем Украины». По его словам, эти факты свидетельствуют о том, что украинский флот и силы обороны продолжают защищать территорию страны.

    В пятницу Зеленский сообщил, что по целям на Украине, включая Киев, был нанесен, по его словам, один из крупнейших воздушных ударов.

    Ранее сообщалось, что ВС России нанесли массированный ночной удар по объектам в Харькове и Одессе с применением новых реактивных дронов «Герань-3», развивающих скорость до 600 километров в час.

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    6 июля 2025, 12:42 • Новости дня
    Российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР
    Российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР
    @ @mod_russia

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская армия в результате активных действий освободила населенные пункты Соболевка в Харьковской области и Поддубное в ДНР, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале Минобороны говорится, что подразделения российской группировки войск «Запад» в результате активных действий освободили Соболевку в Харьковской области, а войска группировки «Восток» освободили Поддубное в Донецкой народной республике.

    Также сообщается, что подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю в Сумской области, нанеся поражение ВСУ в районах ряда населенных пунктов, включая Рыжевку, Кондратовку и Юнаковку. На Харьковском направлении войска нанесли удары по позициям ВСУ в Волчанске, Охримовке и других населенных пунктах. За сутки ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 11 автомобилей и пять артиллерийских орудий, уточнили в ведомстве.

    На Донецком направлении, согласно данным Минобороны, группировка «Юг» улучшила тактическое положение, а группировка «Центр» продолжила продвижение в глубину обороны противника. Потери украинских сил здесь превысили 390 человек, уничтожены бронеавтомобиль HMMWV производства США, семь пикапов и четыре артиллерийских орудия. Подразделения «Востока» также нанесли поражение ВСУ в Запорожской области и ДНР, лишив противника до 190 военнослужащих, трех бронированных машин и пяти автомобилей.

    Группировка «Днепр» нанесла удары по подразделениям ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, уничтожив более 70 военнослужащих, три автомобиля, артиллерийское орудие и ряд складов. Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили объекты военной инфраструктуры и склады ВСУ в 141 районе.

    В акватории Черного моря Черноморский флот уничтожил три безэкипажных катера. Средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиабомб и 298 беспилотников. С начала спецоперации, по данным Минобороны, уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 67 647 беспилотников, 24 143 танка и других боевых бронированных машин, а также 37 712 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска подошли к Константиновке в ДНР. Российские войска освободили населенный пункт Предтечино в ДНР. Российские подразделения закрепились в центре села Каменское в Запорожской области.

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    6 июля 2025, 18:18 • Видео
    Урсула и телефонные мошенники: что общего?

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Европы набрать побольше долгов, чтобы помочь Украине. Это не такое глупое предложение, как может показаться на первый взгляд: Урсула знает, зачем ей это.

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    6 июля 2025, 06:56 • Новости дня
    Новый банк развития БРИКС предложили использовать для трансграничных расчетов

    Tекст: Антон Антонов

    В рамках годового собрания Совета управляющих Нового банка развития БРИКС и заседания министров финансов обсудили возможность использовать НРБ как банк для трансграничных расчетов, сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

    «Говорили и о новых функционалах его (банка). Гарантийный механизм и считаем, что можно использовать этот банк как банк для трансграничных расчетов», – приводит слова Силуанова РИА «Новости».

    При этом Силуанов отметил, что НРБ создавался для реализации инфраструктурных проектов, а не как альтернатива каким-либо международным институтам.

    Силуанов также рассказал о гарантийном механизме для увеличения инвестиций в страны БРИКС. Новый механизм будет действовать под эгидой НБР и позволит предоставлять гарантии по кредитам для финансирования масштабных инфраструктурных проектов, реализуемых в странах БРИКС. Он пояснил, что в целом ряде стран работают институты развития, которые гарантируют кредиты под крупные инфраструктурные проекты. Создание гарантийного механизма поддержали все страны БРИКС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент Бразилии Дилма Руссефф подтвердила, что ее кандидатуру единогласно поддержали члены Нового банка развития БРИКС и она останется на посту главы НБР. Президент России Владимир Путин на встрече с Руссефф акцентировал важность совместной работы по запуску новых цифровых финансовых инструментов.

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    6 июля 2025, 22:15 • Новости дня
    Шереметьево обратился к пассажирам ввиду ситуации с аэропортами

    Tекст: Ирма Каплан

    Московский аэропорт Шереметьево обратился к пассажирам с предупреждением о возможном увеличении времени обслуживания.

    «Ввиду длительных ограничений по использованию воздушного пространства 5 и 6 июля образуются единовременные вылет и прилет большого количества рейсов и пассажиров. Время обслуживания пассажиров может быть увеличено», – сказано в Telegram-канале воздушной гавани.

    Там уточнили, что пассажирам стоит приготовиться к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилет ввиду мероприятий, направленных на  обеспечение безопасности.

    В аэропорту отметили, что Шереметьево работает, рейсы на вылет и прилет обслуживаются в порядке очередности в соответствии с суточным планом.

    Кроме того, Шереметьево после временного закрытия петербургского Пулково принял обслуживание на запасной аэродром 11 рейсов, направлявшихся в Санкт-Петербург.

    Статус рейсов можно уточнить через колл-центры авиаперевозчиков, добавили в пресс-службе аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В московском аэропорту Шереметьево за последние сутки задержали 241 рейс и отменили 158 рейсов.

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    6 июля 2025, 22:27 • Новости дня
    Сбивший в Энгельсе 15-летнюю девочку нетрезвый водитель задержан, возбуждено дело

    Сбивший в Энгельсе 15-летнюю девочку пьяный водитель задержан, возбуждено дело

    Сбивший в Энгельсе 15-летнюю девочку нетрезвый водитель задержан, возбуждено дело
    @ Скриншот с видео/Telegram-канал Информационный центр СК России

    Tекст: Ирма Каплан

    В Саратовской области задержан водитель автомобиля, который подозревается в нарушении правил дорожного движения и управлении автомобилем в нетрезвом виде, из-за чего погибла несовершеннолетняя, сообщил Telegram-канал Информационного центра СК России.

    Там заявили, что Следственными органами СК России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а, б» части 4 статьи 264 УК России (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения).

    «Предварительно установлено, что 6 июля 2025 года в городе Энгельсе мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем, допустил наезд на группу пешеходов, после чего попытался скрыться с места происшествия. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла несовершеннолетняя девушка», – сказано в сообщении.

    Подозреваемого задержали, место происшествия осмотрели, следователи проводят иные следственные действия для установления обстоятельств ДТП. Расследование уголовного дела взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.

    В свою очередь, губернатор Самарской области Роман Бусаргин пообещал семье погибшей в ДТП девочки помощь.

    «Глубочайшие соболезнования родным и близким ребенка. Окажем семье необходимую помощь», – написал он в Telegram-канале.

    Губернатор добавил, что в больницу были доставлены двое пострадавших в ДТП, им оказывают помощь и лечение, министру здравоохранения поручено взять этот вопрос под личный контроль.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мужчина в Энгельсе выехал на тротуар, где совершил наезд на двух несовершеннолетних и женщину. В результате полученных травм одна из пострадавших, 15-летняя девочка, скончалась на месте. Еще одна женщина 1966 года рождения и один подросток были доставлены в больницу.

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    6 июля 2025, 17:27 • Новости дня
    Лавров прибыл на площадку саммита БРИКС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава российского МИД Сергей Лавров вместе с делегацией прибыл на площадку саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро.

    Кортеж с российскими дипломатами остановился у Музея современного искусства, где 6 и 7 июля проходят основные мероприятия форума, передает ТАСС.

    Отмечается, что Лавров прошел по красной ковровой дорожке и вошел в здание, где его лично встретил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Президент Бразилии обменялся с Лавровым рукопожатием. После этого между ними состоялась короткая беседа, детали которой пока не раскрываются.

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова показала необычные номера машин кортежа Лаврова на саммите БРИКС. На машине кортежа Лаврова на саммите БРИКС написали «Мы – Россия, мы – Лавров!».

    Напомним, в воскресенье Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите БРИКС.

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    6 июля 2025, 18:47 • Новости дня
    Путин заявил о поддержке инициатив России Бразилией на БРИКС

    Tекст: Ольга Иванова

    Бразилия как нынешний председатель БРИКС продолжила реализовывать ряд инициатив, предложенных Россией в 2024 году, сообщил президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита, проходящем в Рио-де-Жанейро.

    Бразилия, возглавившая в этом году БРИКС, продолжила инициативы, предложенные Россией в 2024 году, передает РИА «Новости». Об этом заявил Путин на пленарном заседании саммита БРИКС, который проходит в режиме видеоконференции. По его словам, «важно, что бразильские коллеги подхватили выдвинутые в ходе российского председательства в прошлом году инициативы и предложили работу над их реализацией».

    Путин также отметил среди значимых успехов запуск специального механизма консультаций по вопросам Всемирной торговой организации. Такой инструмент, по словам российского лидера, позволит странам БРИКС более эффективно координировать свои позиции в рамках глобальной торговой системы.

    Путин подчеркнул, что итоговая декларация нынешнего саммита в Рио-де-Жанейро «создает хороший задел для нашей дальнейшей совместной работы в традиционном для БРИКС духе преемственности и равноправного сотрудничества». Как уточняет агентство, делегацию России на саммите возглавил глава МИД Сергей Лавров, а сам президент участвует дистанционно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул, что единство и авторитет БРИКС укрепляются на фоне роста числа единомышленников среди стран Глобального Юга и Востока. Путин на пленарном заседании саммита БРИКС отметил значительное увеличение доли национальных валют в торговых расчетах между государствами объединения.

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    6 июля 2025, 20:42 • Новости дня
    Лидеры БРИКС выразили надежду на успех урегулирования на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    В итоговой декларации саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро прозвучала поддержка актуальных посреднических инициатив для достижения мирного соглашения на Украине.

    Текст декларации саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро, передает РИА «Новости», содержит заявление о поддержке усилий, направленных на урегулирование ситуации на Украине. Участники саммита напомнили о ранее озвученных позициях своих стран на площадках таких организаций, как Совет Безопасности ООН и Генеральная Ассамблея ООН.

    В документе особо отмечается ценность нынешних инициатив по посредничеству, включая африканскую мирную инициативу и группу «Друзья мира». Эти предложения, по мнению БРИКС, нацелены на продвижение диалога и дипломатии для разрешения конфликта.

    Лидеры объединения выразили надежду, что текущие усилия приведут к устойчивому мирному урегулированию и подчеркнули важность поиска мирных решений на основе переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Бразилия как нынешний председатель БРИКС продолжила реализовывать ряд инициатив, предложенных Россией в 2024 году. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с инициативой провести очередной саммит БРИКС в Индии в 2026 году, пригласив к участию лидеров стран-участниц.

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    6 июля 2025, 20:15 • Новости дня
    Моди пригласил лидеров БРИКС на саммит в Индию

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с инициативой провести очередной саммит БРИКС в Индии в 2026 году, пригласив к участию лидеров стран-участниц.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил лидеров стран БРИКС принять участие в следующем саммите организации, который пройдет в Индии в 2026 году, передает РИА «Новости».

    В ходе выступления на саммите БРИКС в Бразилии Моди заявил: «Я приглашаю всех вас приехать в Индию на саммит БРИКС, который пройдет под председательством Индии в следующем году». Он подчеркнул важность совместной работы и выразил готовность принять гостей.

    С 1 января 2026 года председательство в БРИКС перейдет к Индии после окончания бразильского периода руководства. Саммит 2026 года станет первым мероприятием организации в Индии после расширения состава БРИКС, в который с 2024 года вошли Египет, ОАЭ, Эфиопия и Иран, а с января 2025 года присоединится Индонезия. Также в статусе партнеров с объединением сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Бразилия как нынешний председатель БРИКС продолжила реализовывать ряд инициатив, предложенных Россией в 2024 году.

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    6 июля 2025, 20:45 • Новости дня
    Лидеры БРИКС осудили удары по Ирану и эскалацию на Ближнем Востоке

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидеры стран БРИКС в итоговой декларации саммита в Рио-де-Жанейро выступили против военных ударов по Ирану, отметив нарушения международного права.

    Лидеры стран БРИКС по итогам саммита в Рио-де-Жанейро осудили удары по Ирану, совершённые 13 июня 2025 года, и выразили обеспокоенность ростом напряжённости на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости». В итоговой декларации саммита отмечается, что эти действия нарушают международное право и Устав ООН. Лидеры также заявили о серьёзной обеспокоенности целенаправленными атаками на гражданскую инфраструктуру и ядерные объекты, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ.

    Кроме того, в итоговой декларации, принятой на встрече, лидеры БРИКС подчеркнули, что сектор Газа является неотъемлемой частью палестинских территорий. Прямая речь из документа: «Мы напоминаем, что сектор Газа – неотъемлемая часть оккупированных палестинских территорий. В связи с этим подчеркиваем важность объединения Западного берега и сектора Газа под властью Палестинской администрации».

    БРИКС призывает к уважению международного права и настаивает на необходимости прекращения атак на объекты, защищенные международными гарантиями. Лидеры объединения выражают надежду на стабилизацию ситуации в регионе и поддерживают продвижение усилий по достижению мира на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, БРИКС выразила поддержку актуальным посредническим инициативам для достижения мирного соглашения на Украине.

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    6 июля 2025, 18:15 • Новости дня
    Путин заявил о росте расчетов в нацвалютах внутри БРИКС

    Tекст: Ольга Иванова

    На пленарном заседании саммита БРИКС президент России Владимир Путин отметил значительное увеличение доли национальных валют в торговых расчетах между государствами объединения.

    Президент РФ Владимир Путин заявил о неуклонном росте использования национальных валют в торговле между странами БРИКС, передает РИА «Новости». Он отметил, что в 2024 году 90% расчетов России с другими государствами БРИКС были проведены в рублях и валютах дружественных стран.

    Путин подчеркнул, что такой переход способствует снижению зависимости от иностранных валют и укреплению суверенитета экономик стран-участниц. Эти заявления прозвучали на пленарном заседании саммита БРИКС, проходившем в режиме видеоконференции.

    На заседании лидер России сообщил, что по объему ВВП по паритету покупательской способности БРИКС значительно превосходит некоторые другие международные объединения, включая G7, достигнув 57 трлн долларов. Также Путин отметил, что процесс смены мирового экономического уклада продолжает набирать обороты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин участвует в саммите БРИКС, который проходит в Рио-де-Жанейро под председательством Бразилии. Глава российского МИД Сергей Лавров вместе с делегацией ранее прибыл на площадку саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро.

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    6 июля 2025, 21:26 • Новости дня
    Лидеры БРИКС заявили о росте рисков ядерного конфликта

    Tекст: Ольга Иванова

    Завершившийся саммит БРИКС в Бразилии отметился заявлением о необходимости срочных мер по контролю над вооружениями на фоне роста ядерных опасностей.

    Лидеры государств БРИКС выразили глубокую обеспокоенность ростом рисков возникновения ядерных конфликтов, следует из декларации, принятой на саммите, передает РИА «Новости». В документе подчеркивается важность сохранения эффективности системы разоружения, контроля над вооружениями и нераспространения для обеспечения международной безопасности и стабильности.

    В декларации отмечается значительный вклад существующих зон, свободных от ядерного оружия, в укрепление режима нераспространения. Лидеры подтвердили поддержку всех таких зон и связанных с ними гарантий по неприменению ядерного оружия и угроз его применения.

    Отдельно в документе подчеркивается важность создания зоны, свободной от ядерного и других видов оружия массового уничтожения на Ближнем Востоке. Лидеры призвали все приглашенные стороны активно и добросовестно участвовать в соответствующей конференции, созванной в соответствии с резолюцией 73/546 Генеральной ассамблеи ООН, и конструктивно взаимодействовать с ней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран БРИКС на саммите в Рио-де-Жанейро выступили против военных ударов по Ирану и отметили нарушения международного права. В итоговой декларации БРИКС была выражена поддержка актуальных посреднических инициатив для достижения мирного соглашения на Украине.

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    7 июля 2025, 00:27 • Новости дня
    Силуанов возглавил Совет управляющих Нового банка развития БРИКС

    Силуанов избран председателем Совета управляющих Нового банка развития БРИКС

    Силуанов возглавил Совет управляющих Нового банка развития БРИКС
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр финансов России Антон Силуанов получил должность председателя Совета управляющих Нового банка развития (НБР) БРИКС до 2026 года.

    «Совет директоров избрал <…> Антона Силуанова, министра финансов Российской Федерации и управляющего от России в НБР, следующим председателем Совета управляющих», – приводит ТАСС выдержку из заявления банка.

    Полномочия Силуанова на этом посту продлятся до заседания совета в 2026 году.

    XVII саммит БРИКС проходит под председательством Бразилии с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. В повестке – вопросы здравоохранения, торговли, инвестиций, финансов, изменения климата, управления ИИ, укрепления мира и безопасности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул, что единство и авторитет БРИКС укрепляются на фоне роста числа единомышленников среди стран Глобального Юга и Востока.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на сессии БРИКС указал на ускорение фрагментации мировой финансовой системы и рост числа стран с критическим долговым бременем, отметив о рекордный рост госдолга США и падение доверия к доллару.


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    6 июля 2025, 22:05 • Новости дня
    Аэропорт Пулково временно открыл прием воздушных судов

    Tекст: Ирма Каплан

    Представитель Росавиации известил о временном открытии аэропорта Пулково на прием воздушных судов.

    «Аэропорт Пулково открыт на прием воздушных судов с 21.30 до 22.30 мск», – сказано в Telegram-канале ведомства.

    Ранее, в районе 17 часов, в петербургском аэропорту Пулково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

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    6 июля 2025, 23:08 • Новости дня
    На подлете к Москве силы ПВО уничтожили шесть дронов ВСУ

    Собянин сообщил о шести сбитых на подлете к Москвы БПЛА

    Tекст: Ирма Каплан

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале о сбитых днем на подлете к столице дронах ВСУ.

    «ПВО Минобороны сбили шесть беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал столичный градоначальник.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны 6 июля доложило о сбитых в течение дня средствами противовоздушной обороны почти 50 беспилотниках над российскими регионами.

    Кроме того, в Орловской области в течение дня отразили атаку семи дронов ВСУ.


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    Россия впервые построила уникальный танкер высокого ледового класса для вывоза российского СПГ из Арктики на экспорт. Он заработает во второй половине этого года на заводе «Арктик СПГ-2». Это дефицитные суда, которые строить еще сложнее, чем ледоколы. Это важный шаг России к развитию собственного судостроения и к самостоятельной постройке подобных сложных танкеров, без которых невозможен экспорт нашего СПГ на мировой рынок. Подробности

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    Что даст России признание Исламского эмирата Афганистан

    Россия стала первой в мире страной, официально признавшей власть талибов в Афганистане. Какие последствия это будет иметь для Средней Азии, зачем это нужно Москве, кто следующим признает правительство талибов – и чем афганское руководство могло бы отблагодарить Россию за данный шаг? Подробности

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    Российские войска начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе

    На уходящей деле войска группы «Юг» освободили поселок Предтечино – и это не просто локальная операция в одном из многих населенных пунктов Донбасса. Предтечино является воротами в Константиновку. Таким образом, в финальную стадию вступает битва за этот город, имеющий ключевое значение для взлома всей обороны ВСУ в зоне спецоперации. Подробности

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    Против кого Илон Маск создал новую американскую партию

    Миллиардер Илон Маск сделал знаковый шаг, означающий резкое усиление его интереса к политике – зарегистрировал новую партию. Эта партия может стать лишь одной из десятков партий, существующих в США, но практически никак не участвующих в политической жизни. А может испортить жизнь не только Трампу, но и многим другим. От чего все это зависит? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Урсула и телефонные мошенники: что общего?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Европы набрать побольше долгов, чтобы помочь Украине. Это не такое глупое предложение, как может показаться на первый взгляд: Урсула знает, зачем ей это.

    • Зеленскому отказали в самом необходимом

      Пентагон подтвердил, что заморозил критически значимые для Украины поставки оружия. На этом фоне было объявлено, что президент США Дональд Трамп позвонит в Москву и Киев. Чего ждать?

    • Зеленский меняет стратегию

      Россия и Украина ведут подготовку к третьему раунду переговоров. Чего от него ждать и как будет развиваться конфликт в дальнейшем, учитывая, что ни одно из требований Москвы Киев по-прежнему не готов принять?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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