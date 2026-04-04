Число пострадавших при аварии поезда в Ульяновской области выросло до 59 человек

Tекст: Антон Антонов

Русских сообщил в Max, что среди пострадавших 55 взрослых и четверо детей. 17 взрослых были госпитализированы в Центральную городскую клиническую больницу Ульяновска, региональный центр специализированных видов медицинской помощи и Клиническую больницу №172 ФМБА России в Димитровграде. Остальные взрослые получили медицинскую помощь амбулаторно.

Детей после осмотра медики решили госпитализировать в Городскую клиническую больницу святого апостола Андрея Первозванного. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Родители либо находятся рядом с детьми, либо уже направляются к ним.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с рельсов сошли семь вагонов пассажирского поезда Москва – Челябинск под Ульяновском. СК возбудил уголовное дело.

