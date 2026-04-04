Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?6 комментариев
Число пострадавших при аварии поезда в Ульяновской области выросло до 59 человек
Число пострадавших после схода вагонов поезда Москва – Челябинск в Ульяновской области увеличилось до 59 человек, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.
Русских сообщил в Max, что среди пострадавших 55 взрослых и четверо детей. 17 взрослых были госпитализированы в Центральную городскую клиническую больницу Ульяновска, региональный центр специализированных видов медицинской помощи и Клиническую больницу №172 ФМБА России в Димитровграде. Остальные взрослые получили медицинскую помощь амбулаторно.
Детей после осмотра медики решили госпитализировать в Городскую клиническую больницу святого апостола Андрея Первозванного. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Родители либо находятся рядом с детьми, либо уже направляются к ним.
Как писала газета ВЗГЛЯД, с рельсов сошли семь вагонов пассажирского поезда Москва – Челябинск под Ульяновском. СК возбудил уголовное дело.