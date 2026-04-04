    Хозяин Белого дома снова споткнулся об Иран

    @ Alex Brandon/Pool/REUTERS

    4 апреля 2026, 18:29 Мнение

    Ситуация Трампа с Ираном напоминает кризис Джимми Картера 1979–1981 годов. Тогда Тегеран захватил 66 американских дипломатов и шантажировал США. Слабость Картера стоила ему дальнейшей карьеры. Рейтинги Трампа тоже падают.

    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков

    Aмериканист, доцент НИУ ВШЭ

    Пожалуй, главным сходством нынешнего конфуза с историей Картера тут является не столько то, что оба споткнулись об Иран, сколько то, что ключевым фактором краха политических позиций стал (в случае с Трампом, так уж и быть, может стать) образ сконфуженного слабака. Картер еще и нарвался на атаку кролика, которая помогла закрепить за ним образ трусоватого лузера.

    Трамп построил свой образ как раз как «анти-Картер», тем трагичнее для него все больше на него походить. Объективно, однако, ситуации разные.

    Иранский инцидент обвалил рейтинг Картера до 36% с вполне высоких 50+. У Трампа рейтинг пришел к 36% еще осенью 2025-го – примерно столько Трампу дают и сейчас, на фоне Ирана. Говорить о том, что Иран обвалил рейтинг Трампа релевантно только опираясь на гипотезу о том, что в начале года уровень одобрения Трампа повышался. Однако верифицировать эту гипотезу трудно – с осени 2025 года традиционная метрика одобрения деятельности президентов от Гэллапа закрыта (конспирологи говорят – надавили из Белого дома). Различные опросы от других структур дают разноречивые результаты.

    Получается, рейтинги Трампа тихо обвалились с полгода назад, а повод пошуметь и задним числом «обосновать» эту просадку появился сейчас. Все это, конечно, если смотреть на вещи грубо – вне этой социологии Иран лагерь трампистов, конечно, деморализовал как минимум психологически. Тем не менее образ Трампа, споткнувшегося об Иран, релевантен в большей степени для внешнего наблюдателя, для которого Иран есть точка тектонических сдвигов.

    С точки зрения наблюдателя внутреннего, прежде Ирана Трамп споткнулся о протесты в Миннесоте, решение суда по тарифам, бюджетный процесс и пр. Имеющиеся 36% осенью 2025-го и, судя по всему, сейчас – это тот самый ядерный электорат, который был и есть с Трампом все время, это те, кто выбирал его в 2016-м и проигрывал с ним в 2020-м, брал штурмом Капитолий в 2021-м. И сейчас эти люди по большей части с ним, диванно воюют с Ираном.

    Нет, это, конечно, не значит, что у Трампа все хорошо (или настолько стабильно плохо) и иранская неудача ему побоку. Он по всем признакам в легкой панике. С чисто электоральной точки зрения свою паству ему нужно довести до избирательных участков, а идет эта успешно взявшая Капитолий паства за сильным лидером, который хоть и обманщик, но честнее лживых демократов. Иран всем показывает, что Трамп несильный, да еще и плюет на обещания не абы кому – своим же. Первое, судя по опросам, даже важнее второго. Если Иран убедит всех, что он победил, то Трамп станет лузером. Сплачивать сторонников станет сложнее. И так вся идея – в заведомо более низкой явке на промежуточных выборах и попытке проехать на сплоченном меньшинстве.

    Однако хоронить Трампа и трампизм, как начали это делать многие, рановато. Трампизм вянет как глобальная трансформирующаяся сила, но никуда не денется как установочная парадигма республиканцев. Может, станет называться по-другому (вэнсианство?). Но хрен редьки не слаще – установка на национальный эгоизм, повышение экономической автаркии и борьбу с либеральными прогрессивистами никуда не денется. Это теперь долгосрочная платформа.

    Сам Трамп киснет в собственных неудачах и, кажется, становится тем, что яро ненавидит – хромой уткой. Революционный замах 2025 года спал, гора родила мышь – и тут можно сказать, что всё, Трамп кончился. Но нет, доедать его будут еще долго, и не факт, что доедят совсем – больно туша большая.

    Достаточно напомнить, например, что Барак Обама проиграл выборы 2014 года, в том же году профукал захват ИГИЛом (прежнее сокращенное название запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство*» – прим. ВЗГЛЯД) обширных территорий Ирака и Сирии и – чего греха таить – «допустил» вхождение Крыма в состав РФ. И ничего – по-прежнему негласный лидер и, считай, патриарх Демократической партии.

    Трамп, видимо, стремится к схожему и даже более выпуклому статусу. В том числе ради этого будет брыкаться – и внутри, и снаружи, энергии хватит.

    Трампистам предстоит разбор полетов и перестройка для контратаки. Верить в то, что они сдадутся, столь же самонадеянно, сколь надеяться на конец демократов и соросовцев после выборов 2024 года. Нет, жизнь – борьба. Иногда с неожиданными результатами.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

