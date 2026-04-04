Сотрудник АЭС «Бушер» в Иране погиб в результате обстрела США и Израиля
Территория иранской АЭС «Бушер» попала под обстрел США и Израиля, один из сотрудников погиб, сообщает организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).
Территория иранской атомной электростанции «Бушер» подверглась обстрелу со стороны США и Израиля, передает РИА «Новости». По данным Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), снаряд разорвался вблизи ограждения комплекса в 08.30 по местному времени (08.00 мск). В официальном сообщении отмечается: «Взрывная волна и осколки повредили одно из зданий. К сожалению, погиб один из сотрудников отдела физической защиты электростанции».
ОАЭИ уточнила, что данный инцидент стал уже четвертым с 28 февраля, когда на Ближнем Востоке начался нынешний конфликт. Ранее обстрелы АЭС фиксировались 17, 24 и 27 марта.
В организации подчеркнули, что основной части станции ущерб нанесен не был, и эксплуатация не прерывалась. Согласно заявлению ОАЭИ, сейчас станция функционирует в штатном режиме, однако подчеркивается, что серьезные повреждения могли бы привести к атомной катастрофе и тяжелым последствиям для всего региона.
Иран также сообщил о двух атаках на ядерный объект в Натанзе – 1 и 21 марта, а 27 марта были зафиксированы нападения на завод по производству тяжелой воды в Хондабе и на предприятие по изготовлению уранового концентрата в Ардакане.
