Парламент Вьетнама единогласно избрал Чан Тхань Мана спикером
Депутаты Национального парламента (парламента) Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) избрали Чан Тхань Мана председателем высшего законодательного органа страны. Голосование по утверждению кандидатуры нового спикера прошло в ходе первой сессии Нацсобрания 16-го созыва, начавшей в понедельник свою работу в Ханое.
Кандидатуру Чан Тхань Мана поддержали единогласно – за него проголосовали все 491 присутствовавших на заседании депутата. До этого назначения Ман занимал пост первого заместителя председателя парламента.
В рамках текущей сессии, помимо избрания спикера, депутаты также определят президента страны, вице-президента, премьер-министра, главного судью Верховного народного суда и генерального прокурора. Законодатели планируют утвердить структуру и количественный состав правительства, а также рассмотреть кандидатуры заместителей премьер-министра, министров и других высокопоставленных должностных лиц.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл во Вьетнам с двухдневным визитом для встреч с высшим руководством страны, включая председателя Национального собрания Чан Тхань Мана.
Президент России Владимир Путин в Кремле принял председателя Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Мана.
Ранее Чан Тхань Ман по приглашению спикера Госдумы Вячеслава Володина прибыл в Москву с официальным визитом в качестве председателя Национального собрания Вьетнама.