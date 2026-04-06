Отцу главкома ВСУ разрешили прогулки в российской клинике

Отцу главкома ВСУ Сырского разрешили прогулки в российской клинике

Tекст: Вера Басилая

Отцу главнокомандующего украинской армией Александра Сырского, Станиславу Сырскому, разрешили проводить часовые прогулки по территории российской клиники. Его вывозят на инвалидной коляске под присмотром персонала по охраняемой территории учреждения, передает Ura.ru со ссылкой на Shot.

В течение года Сырский-старший находился под наблюдением врачей, которые смогли стабилизировать его состояние и вернуть речь. До начала лечения он мог произносить только невнятные фразы и с трудом узнавал родственников.

У пенсионера диагностированы болезни Паркинсона и Альцгеймера, а также доброкачественное образование в мозге и астма. На лечение своего отца Александр Сырский перевел в российскую клинику почти 12 млн рублей, отмечают telegram-каналы.

Источники уточняют, что между Александром Сырским и его родителями ухудшились отношения из-за разных взглядов на спецоперацию. Семья занимает пророссийскую позицию и регулярно участвовала в шествии «Бессмертного полка».

После выписки из подмосковной клиники отец Сырского пошел на поправку и начал передвигаться по квартире в инвалидной коляске.

В ноябре прошлого года российский врач-терапевт Андрей Звонков заявил, что отцу Сырского осталось жить несколько месяцев.