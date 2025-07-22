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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Стамбул для Зеленского – просто шоу

    Выйдет Украина из Стамбульских соглашений или нет, не так уж важно – майданный режим к миру придется принуждать силой, другого его адепты не поймут, тут не американское кино.

    2 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Украина готовится к переговорам из-под палки

    50 дней Трампа в Киеве воспринимаются вполне очевидно – необходимо добиться того, чтобы требуемого прогресса не было и Вашингтон в провале обвинил Москву, введя обещанные санкции.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужна амнистия уехавших

    Родине дороги ее люди – в том числе те, кто ошибся, запутался и заблудился. Прощение – это наша традиционная христианская ценность, и она делает нас сильнее. Уехавшие еще пригодятся нам здесь.

    27 комментариев
    22 июля 2025, 09:52 • Новости дня

    СМИ: Главком ВСУ Сырский отправил отца на лечение в Москву

    СМИ: Главком ВСУ Сырский отправил отца на лечение в Москву
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Отец главнокомандующего украинскими вооруженными силами Александра Сырского находится на лечении в московской клинике, сообщают СМИ.

    Отец главкома ВСУ Станислав Сырский с апреля борется с заболеванием головного мозга, обострившимся после коронавируса, Сырскому-старшему 86 лет, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Сначала он проходил лечение во Владимире, где проживала семья, однако врачи не смогли оказать необходимую помощь.

    После этого семья Сырского переехала для лечения в Москву, где Станиславу Сырскому выделили отдельную палату, рядом находилась его супруга. Месяц пребывания в столичной клинике обходился в 1 млн рублей.

    Источники уточняют, что между Александром Сырским и его родителями ухудшились отношения из-за разных взглядов на спецоперацию. Семья занимает пророссийскую позицию и регулярно участвовала в шествии «Бессмертного полка».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году приемный сын главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Иван поздравил россиян с освобождением Авдеевки в ДНР.

    21 июля 2025, 12:45 • Новости дня
    ВС России уничтожили три пусковые установки ЗРК Patriot
    ВС России уничтожили три пусковые установки ЗРК Patriot
    @ Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Российскими войсками уничтожены три пусковые установки американского ЗРК Patriot и многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, сообщили в Минобороны.

    Средствами ПВО были сбиты снаряд американской РСЗО HIMARS, а также 397 беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, десантно-штурмового и штурмового полков ВСУ около Павловки, Варачино, Садков и Кондратовки в Сумской области.

    На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском и Меловым в Харьковской области.

    ВСУ при этом потеряли до 190 военнослужащих, бронемашину и четыре артиллерийских орудия, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Торского в Донецкой народной республике (ДНР) и Купянска в Харьковской области.

    Потери противника составили более 230 военнослужащих и орудие полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и шесть складов с боеприпасами.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Константиновки, Иванополья, Дроновки, Закотного и Северска в ДНР.

    При этом противник потерял до 140 военнослужащих, три бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113, два артиллерийских орудия. Уничтожены склад с боеприпасами и три склада материальных средств, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады нацгвардии у Артемовки, Октябрьского, Красноармейска, Удачного, Новоэкономического и Полтавки в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 425 военнослужащих, танк, три бронемашины, 12 пикапов, а также три арторудия.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Искры, Зеленого Гая в ДНР, Новогеоргиевки в Днепропетровской области и Новоселовки в Запорожской области.

    ВСУ при этом потеряли до 215 военнослужащих, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии и два склада с боеприпасами.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны около Антоновки, Белозерки в Херсонской области и Малой Токмачки в Запорожской области.

    Уничтожены до 60 военнослужащих, три артиллерийских орудия, шесть станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение складам боеприпасов, цеху сборки беспилотников, территориальному центру комплектования ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наемников в 142 районах.

    Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 71 463 беспилотника, 622 ЗРК, 24 287 танков и других боевых бронемашин, 1577 боевых машин РСЗО, 27 667 орудий полевой артиллерии и минометов, 38 522 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Кроме того, ВС России нанесли групповой удар по военным целям на Украине.

    ВС России за прошедшую неделю нанесли пять групповых ударов по военным целям на Украине. В частности, ВС России поразили цеха производящего дроны для ВСУ предприятия.

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    21 июля 2025, 20:05 • Новости дня
    Зеленский озвучил планы Киева на переговорах с Москвой

    Зеленский заявил о планах Киева обсудить обмен пленными на переговорах с Москвой

    Зеленский озвучил планы Киева на переговорах с Москвой
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский обозначил ключевыми для Киева вопросами на предстоящих переговорах возвращение пленных и организацию встречи на высшем уровне.

    Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что представители Киева готовят как минимум один обмен с Россией, передает «Московский комсомолец».

    Он подчеркнул, что для достижения настоящего результата по завершению конфликта «необходима встреча на уровне лидеров». По его словам, в переговорах требуется больше динамики, поскольку это «сложное направление».

    Ранее стало известно, что очередной раунд переговоров между представителями России и Украины ожидается в Стамбуле в конце текущей недели.

    Источник в российской переговорной группе подтвердил получение такого предложения и выразил надежду на скорое появление даты переговоров.

    Сообщалось, что новый раунд переговоров между российской и украинской сторонами может пройти в Стамбуле 24–25 июля.

    Комментарии (19)
    19 июля 2025, 12:55 • Видео
    Трамп требует от Киева атаковать Россию?

    Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

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    21 июля 2025, 15:28 • Новости дня
    В Киеве нанесен удар по цеху сборки беспилотников, который посещал Келлог
    В Киеве нанесен удар по цеху сборки беспилотников, который посещал Келлог
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате ночных взрывов в Киеве поврежден цех, который использовался для сборки беспилотных летательных аппаратов, по словам депутата Артема Дмитрука.

    Цех по сборке беспилотников был поврежден при взрывах в Киеве, передает РИА «Новости». Об этом сообщил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук со ссылкой на собственные источники. По словам Дмитрука, удар был нанесен ночью по цеху, который несколько дней назад посещал спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог.

    Он заявил: «В Киеве ночью был нанесен удар по цеху сборки БПЛА, который несколько дней назад посещал спецпосланник Трампа Кит Келлог».

    Ранее украинские СМИ сообщали о серии взрывов, прогремевших в Киеве ночью. Другие подробности или официальные комментарии от украинских властей по поводу инцидента на момент публикации не поступали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия ответила массированными ударами по военным объектам на Украине после обстрелов ВСУ Белгородской области ракетами ATACMS.

    Вооруженные силы России нанесли удары высокоточным оружием, ракетным комплексом «Кинжал» и беспилотниками по предприятиям, связанным с производством БПЛА и роботизированных комплексов.

    Минобороны России подтвердило ликвидацию складов, систем ПВО и позиций иностранных наемников на Украине.

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    21 июля 2025, 13:10 • Новости дня
    Эксперт оценил план Британии «вооружить» Украину за 50 дней

    Эксперт Кнутов: План Британии «вооружить» Украину за 50 дней не остановит наступление России

    Эксперт оценил план Британии «вооружить» Украину за 50 дней
    @ Nicholas Pilch/U.S. Air Force/dvidshub.net

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    НАТО в ближайшие 50 дней попытается усилить ВСУ, чтобы сдержать Россию на критических для противника направлениях фронта. Европа поставит Украине дроны, а также ПЗРК Starstreak для борьбы с БПЛА «Герань». Но российское наступление это все равно не остановит, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в Лондоне заявили о «50-дневной кампании» по вооружению украинских сил.

    «Перед Европой и Украиной стоит задача активного сдерживания России на фронте в течение 50 дней с начала так называемого ультиматума президента США Дональда Трампа. Брюссель и Киев надеются, что по истечении этого времени что-то изменится, а Вашингтон сделает шаг в поддержку «партии войны» – сторонников эскалации конфликта», – пояснил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    «Для этого Великобритания собирается поставить Украине вооружений на 170 млн евро, выделяемые Германией. По моей оценке, в этот пакет могут войти прежде всего британские переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak, предназначенные для поражения низколетящих вертолетов, самолетов и дронов. Таким образом ВСУ планируют противостоять нашим БПЛА «Герань», – детализировал эксперт.

    «Также, полагаю, в эту поставку будут включены ракеты для ЗРК Patriot, которыми усилят Киев, отчасти Харьков, Одессу и Ильичевск. Кроме того, речь пойдет о нескольких сотнях артиллерийских стволов, которые довольно быстро изнашиваются, особенно в нынешних условиях интенсивных боевых действий. Помимо этого, за 50 дней на Украину будут отгружены несколько установок РЭБ», – указал собеседник.

    «Но основной упор будет делаться на дроны. ВСУ применяют новую тактику – создание зон, контролируемых беспилотниками, на тех направлениях, где мы быстрее всего продвигаемся. Особое внимание оппоненты будут уделять попыткам сдерживания российского наступления возле Красного Лимана, в районе Часова Яра, а также около Купянска», – считает он.

    «Лондон активно помогает Киеву безэкипажными катерами, а SAS обучает бойцов ВСУ проведению операций. Поэтому я не исключаю, что в эти 50 дней противник предпримет и контратаки или диверсии против Крымского моста», – допустил эксперт.

    «Исходя из всего вышесказанного, полагаю, что эти 170 млн евро – только первый транш на 50-дневное усиление ВСУ, а о следующих будет объявлено в ближайшее время. Помимо этого, мы видим, что внутри НАТО начинает формироваться свой альянс из наиболее крупных европейских государств. Но Париж не торопится финансировать этот проект, поскольку хочет, чтобы союзники закупали франко-итальянские ЗРК SAMP/T», – продолжил аналитик.

    «Что касается Германии, то ее экономика идет на спад, и канцлер ФРГ Фридрих Мерц хочет оживить ее с помощью военного кейнсианства. Это концепция, предполагающая наращивание ВПК в качестве инструмента стимулирования экономического роста. А Украина в данном случае – самый лучший рынок», – напомнил собеседник.

    «Вероятно, эта тактика Брюсселя и Киева могла бы сдержать российский натиск, если бы наш Генштаб не планировал операции наперед. Думаю, военно-политическое руководство России также проведет усиление войск на фронте», – продолжил спикер.

    «Кроме того, мы используем тактику пробных ударов по всей линии боевого соприкосновения с последующими прорывами в тех местах, где противник показывает слабину. У ВСУ нет возможности поступать зеркально, поэтому, уверен, что в эти 50 дней наше наступление продолжится», – резюмировал Кнутов.

    Ранее газета Telegraph сообщила, что министр обороны Британии Джон Хили в понедельник на встрече контактной группы по обороне Украины (UDCG) призовет к «50-дневной кампании» по вооружению украинских сил. Ожидается также, что на саммите будут приняты дополнительные обязательства: Берлин и Лондон договорятся о закупке дополнительных зенитных ракет для Киева на 170 млн евро, выделяемые ФРГ.

    Сообщается, что поставки являются частью обязательств участников UDCG потратить 700 млн фунтов стерлингов на ПВО и артиллерийские боеприпасы для Украины в этом году, наряду с закупками большего количества беспилотников.

    Ранее Трамп заявил, что если Москва и Киев не достигнут урегулирования конфликта, США введут против России новые санкции – вторичные 100-процентные пошлины. В свою очередь сенатор Линдси Грэм (внесен в реестр террористов и экстремистов) пригрозил Москве «кувалдой».

    МИД России заявил о неприемлемости попыток Трампа выставлять Москве ультиматумы, а замглавы Совбеза Дмитрий Медведев назвал обращение главы Белого дома «театральным». Эксперты же указывали, что это, наоборот, «дает возможность России занять лучший плацдарм на фронте». Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как США уперлись в киевский тупик.

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    21 июля 2025, 12:29 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар по военным целям на Украине
    ВС России нанесли групповой удар по военным целям на Украине
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на понедельник ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками, по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

    Кроме того, удары наносились по инфраструктуре военных аэродромов, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В итоге цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены.

    Напомним, в минувшие выходные ВС России также нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины.

    ВС России за прошедшую неделю нанесли пять групповых ударов по военным целям на Украине. В частности, ВС России поразили цеха производящего дроны для ВСУ предприятия.

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    21 июля 2025, 21:45 • Новости дня
    Названа дата третьего раунда переговоров России и Украины
    Названа дата третьего раунда переговоров России и Украины
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Третий раунд переговоров между российской и украинской сторонами запланирован на четверг, он пройдет в Стамбуле.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Собеседник агентства отметил, что делегации обеих сторон могут прибыть в Стамбул уже 23 июля

    Сообщалось, что новый раунд переговоров между российской и украинской сторонами может пройти в Стамбуле 24–25 июля.

    Владимир Зеленский заявил о планах Киева провести встречу с Россией в среду.

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    22 июля 2025, 06:45 • Новости дня
    ВСУ возобновили попытки прорыва в Курскую область

    Tекст: Антон Антонов

    На Теткинском и Глушковском направлениях ВСУ возобновили попытки прорыва на российскую территорию.

    «На Теткинском и Глушковском направлениях за счет переброшенных резервов враг возобновил попытки прорыва на нашу территорию», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    В частности, ВСУ предприняли попытки прорыва в Курскую область в районе Бессаловки и поселка Новый Путь. Благодаря комплексному огневому поражению, в том числе ударам ВКС России, обе штурмовые группы были уничтожены.

    На Сумском направлении продолжаются ожесточенные бои в районе Кондратовки, где активно работает авиация. Российские силы также ведут ожесточенные бои в Варачино, контролируя значительную часть населенного пункта. В Юнаковке и окрестностях «Северяне» продолжают успешное наступление.

    ВСУ за сутки предприняли три неудачные контратаки в районах Кондратовки, Андреевки и Юнаковки, задействовав свыше 40 человек. Более половины из них уничтожено, 15 остались ранеными на линии соприкосновения, немногие бежали.

    На Харьковском направлении идут ожесточенные бои в лесах и в Волчанске. «Северяне» уничтожили три боевые группы противника, продвинулись более чем на 500 м. На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожены 16 штурмовых групп ВСУ, автомобильная техника и радиолокационная станция ПВО. В лесах западнее Волчанска почти полностью уничтожена штурмовая группа ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 200 человек (из них более 110 в Сумской области и свыше 90 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня вооруженные силы Украины почти прекратили попытки прорыва на российскую территорию на Теткинском и Глушковском направлениях.

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    21 июля 2025, 17:56 • Новости дня
    Названа возможная дата нового раунда переговоров России и Украины

    ТАСС: Новый раунд переговоров России и Украины может состояться 24–25 июля

    Названа возможная дата нового раунда переговоров России и Украины
    @ БелТА/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новый раунд переговоров между российской и украинской сторонами может пройти в Стамбуле 24–25 июля.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. «Идет согласование на 24–25 июля», – цитирует собеседника агентство.

    Ранее стало известно, что очередной раунд переговоров между представителями России и Украины ожидается в Стамбуле в конце текущей недели.

    Источник в российской переговорной группе подтвердил получение такого предложения и выразил надежду на скорое появление даты переговоров.

    Комментарии (0)
    21 июля 2025, 21:18 • Новости дня
    Россия передала ОЗХО доказательства применения Украиной токсичных веществ

    Tекст: Вера Басилая

    Москва передала в ОЗХО доказательства использования токсичных химикатов Киевом против мирных жителей и военных, включая результаты лабораторных анализов с мест инцидентов, сообщил постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин.

    По словам Тарабрина, Россия предоставила Техническому секретариату Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) доказательства применения Киевом токсичных химикатов, передает ТАСС. По его словам, Киев применял их, как против российских военных, так и против мирного населения.

    Он уточнил, что эти данные основаны на анализах проб с мест предполагаемых химических инцидентов, а экспертизы проводились сертифицированной лабораторией Минобороны России.

    Ранее Россия представила Организации по запрещению химического оружия доказательства применения Украиной химического оружия в Курской области.

    В ходе спецоперации на Украине зафиксировали более 400 случаев использования украинской стороной химических средств.

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    21 июля 2025, 15:48 • Новости дня
    На Украине допустили создание мобильных военкоматов

    На Украине допустили создание мобильных военкоматов в ближайшее время

    На Украине допустили создание мобильных военкоматов
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти на Украине рассматривают возможность скорого запуска мобильных военкоматов из-за участившихся атак на стационарные пункты.

    Об этом сообщил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает ТАСС. Депутат отметил, что юридических препятствий для организации мобильных территориальных центров комплектования на Украине не существует.

    Он заявил: «С точки зрения правовой базы я не вижу препятствий для скорого создания мобильных ТЦК. Учитывая атаки на них, так как сейчас ТЦК находятся в определенных местах, считаю, что нормативные акты по созданию мобильных ТЦК могут быть одобрены на уровне командования вооруженных сил». Вениславский пояснил, что нормативные акты уже могут быть подготовлены для принятия решения по данному вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, источник в российских силовых структурах сообщал, что удары по территориальным центрам комплектования ВСУ вызвали среди украинских военных панику.

    Женщина в Одессе попыталась подорвать здание ТЦК (территориального центра комплектования, аналог военкомата), ее задержали.

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    22 июля 2025, 03:26 • Новости дня
    Обыски у детективов антикоррупционного бюро Украины встревожили G7 и ЕС
    Обыски у детективов антикоррупционного бюро Украины встревожили G7 и ЕС
    @ Sergii Kharchenko/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Послы G7 и Евросоюза прокомментировали масштабные обыски в отношении сотрудников Национального антикоррупционного бюро на Украине.

    «G7 пристально следит за сегодняшними событиями в НАБУ, включая расследование в отношении нескольких сотрудников НАБУ за предполагаемые преступления», – заявили послы G7 в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Дипломаты выразили серьезную обеспокоенность, а также сообщили, что планируют «обсудить эти события с руководством правительства». Также сообщается, что состоялась их встреча с представителями НАБУ, передает РИА «Новости».

    Посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова призвала Киев «сохранить достижения реформ» и не допустить потери международной поддержки.

    Напомним, Служба безопасности Украины провела масштабные обыски в отношении сотрудников Национального антикоррупционного бюро по подозрению в связях с российскими спецслужбами и участии в коррупционных схемах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Запад подталкивал Киев к созданию Национального антикоррупционного бюро, антикоррупционной прокуратуры и антикоррупционного суда как условия для либерализации визового режима с Евросоюзом. Запад рассматривал эти новые ведомства как инструменты влияния на Украину.

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    21 июля 2025, 15:21 • Новости дня
    Лондон отчитался о поставках ПВО и снарядов Украине на 200 млн долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британия предоставила Украине военную помощь на сумму 150 млн фунтов (200 млн долларов), включая поставки противовоздушных систем, артиллерийских снарядов и беспилотников, сообщило Минобороны Соединенного Королевства.

    Эта поддержка стала частью общего пакета помощи, запланированного на текущий год, который составляет 700 млн фунтов (940 млн долларов), передает ТАСС. Средства также будут направлены на закупку новых беспилотных летательных аппаратов, а также на ремонт и обслуживание ранее поставленных вооружений, отмечается в заявлении ведомства.

    «Правительство Великобритании поддерживает эту политику, мы полностью будем играть нашу роль, чтобы она была успешной, усиливая борьбу Украины прямо сейчас и поддерживая нашу собственную и более широкую европейскую безопасность», – заявил британский министр обороны Джон Хили. Он добавил, что Лондон согласен участвовать в реализации плана президента США Дональда Трампа по закупке американских вооружений для Украины.

    В коммюнике министерства отмечается, что с начала года Киев получил 50 тыс. военных дронов. Дополнительно еще 20 тыс. БПЛА были поставлены в рамках совместной коалиции под руководством Британии и Латвии.

    Ожидается, что во время ближайшей встречи Контактной группы по военным поставкам на Украину, запланированной на 21 июля, будет объявлено о новом соглашении между Британией и Германией по закупке дополнительных ракет для систем ПВО. Германия выделит на эти цели более 170 млн евро, уточнили в британском Минобороны.

    Ранее стало известно о планах Британии «вооружить» Украину за 50 дней.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что поставки Европой Киеву дронов, а также ПЗРК Starstreak для борьбы с БПЛА «Герань» не остановят российское наступление.

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    21 июля 2025, 21:27 • Новости дня
    Зеленский назвал дату новых переговоров России и Украины в Турции
    Зеленский назвал дату новых переговоров России и Украины в Турции
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская делегация намерена провести очередную встречу с российской стороной в среду в Турции, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Сегодня я обсудил с Рустемом Умеровым подготовку обмена и еще одной встречи в Турции с российской стороной. Умеров сообщил, что встреча планируется на среду. Завтра будет больше деталей», – заявил Зеленский в видеообращении, передает РИА «Новости».

    По словам Зеленского, дополнительные подробности о переговорах станут известны в ближайшее время.

    Сообщалось, что новый раунд переговоров между российской и украинской сторонами может пройти в Стамбуле 24–25 июля.

    Зеленский заявил о планах Киева обсудить обмен пленными на переговорах с Москвой.

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    22 июля 2025, 08:10 • Новости дня
    В Днепропетровской области уничтожили подготовленное в Британии подразделение ВСУ

    Подготовленное в Британии подразделение ВСУ уничтожено ФАБ в Днепропетровской области

    В Днепропетровской области уничтожили подготовленное в Британии подразделение ВСУ
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В результате применения авиационных управляемых бомб в селе Великомихайловка Днепропетровской области было полностью уничтожено украинское подразделение, прошедшее подготовку на британских полигонах, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Кимаковский заявил об уничтожении всего подразделения ВСУ в селе Великомихайловка Днепропетровской области с помощью ФАБ. По его словам, большая часть военнослужащих этого подразделения проходила подготовку в Британии и была недавно переброшена для усиления обороны на данном участке фронта, передает ТАСС.

    Он уточнил, что среди погибших были военные с богатым опытом боевых действий, участвовавшие в сражениях на других направлениях, в том числе в Курской области.

    Ранее в результате авиационного удара фугасными бомбами по селу Ивановка в Днепропетровской области уничтожено до взвода резервных сил ВСУ, еще десять человек получили ранения.

    Офицеры ВСУ, которые изначально проходили службу в медицинских подразделениях и прошли подготовку в Британии, сейчас возглавляют штурмовые взводы в Сумской области.

    Группа из более чем 100 военнослужащих, прошедших подготовку в Британии, была переброшена ВСУ в Сумскую область и понесла потери.

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    21 июля 2025, 22:49 • Новости дня
    Зеленский заявил о необходимости дальнобойных ударов по России

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал к нанесению дальнобойных ударов по России, чтобы «разрушить логистику» ВС России.

    Зеленский заявил о необходимости дальнобойных ударов по территории России, передает Lenta.ru. По его словам, «Москва должна остаться без логистики». Зеленский считает, что такие удары необходимы в ответ на действия России.

    Глава киевского режима заявил, что Киеву требуется больше систем ПВО на фоне российских ударов по украинской территории. Он выразил уверенность, что западные партнеры должны усилить поддержку.

    Зеленский поблагодарил западные страны за продвижение санкций против России и подчеркнул, что их влияние уже ощущается, несмотря на заявления Москвы.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности использовать дальнобойное оружие в случае его получения.

    Дональд Трамп подчеркнул, что Зеленский не должен наносить удары по Москве.

    МИД России пообещал  решительный ответ в случае использования дальнобойных ракет Taurus на Украине.

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