В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.3 комментария
Вертолет Ми-34М1 с российским двигателем начал первый полет
Легкий многоцелевой вертолет Ми-34М1 с российским двигателем ВК-650В начал свой первый испытательный полет, сообщил Минпромторг во вторник, 30 декабря.
Министерство опубликовало в своем Telegram-канале видео с полетом вертолета.
На записи запечатлено, как воздушное судно зависло над землей, совершило разворот вокруг своей оси и обратно.
В ноябре Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) показала на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025 новейший двигатель ВК-650В, который может использоваться в перспективных вертолетах и БПЛА.