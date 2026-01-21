Ученые открыли первую комету 2026 года

Tекст: Тимур Шайдуллин

Комету C/2026 A1, первую в 2026 году, обнаружили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, передает ТАСС. По расчетам ученых, небесное тело сгорит на поверхности Солнца уже через 73 дня, 4 апреля.

Сейчас комета находится на расстоянии 200 млн км от Земли и 300 млн км от Солнца. По предположению ученых, C/2026 A1 может быть фрагментом Великой кометы 1106 года, которую почти тысячу лет назад наблюдали жители Британии, Китая и Японии. Эти наблюдения были зафиксированы в исторических рукописях как появление белой гигантской звезды с хвостом.

Напомним, что в ноябре астроном Геннадий Борисов открыл в Крыму новую комету C/2025 V1 (Borisov), которая стала 16-м подобным открытием ученого.