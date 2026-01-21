Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.3 комментария
Ученые открыли первую комету 2026 года
Первую в 2026 году комету открыли российские ученые, новое космическое тело C/2026 A1, находящееся сейчас на расстоянии 200 млн км от Земли, полностью исчезнет, упав на Солнце уже через 73 дня.
Комету C/2026 A1, первую в 2026 году, обнаружили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, передает ТАСС. По расчетам ученых, небесное тело сгорит на поверхности Солнца уже через 73 дня, 4 апреля.
Сейчас комета находится на расстоянии 200 млн км от Земли и 300 млн км от Солнца. По предположению ученых, C/2026 A1 может быть фрагментом Великой кометы 1106 года, которую почти тысячу лет назад наблюдали жители Британии, Китая и Японии. Эти наблюдения были зафиксированы в исторических рукописях как появление белой гигантской звезды с хвостом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ученый Сергей Язев объяснил отсутствие хвоста у «отправленной» к Юпитеру кометы 3I/ATLAS. До этого стало известно, что комета Борисова, недавно обнаруженная в Крыму, утратила яркость и может после разрушения покинуть пределы Солнечной системы.
Напомним, что в ноябре астроном Геннадий Борисов открыл в Крыму новую комету C/2025 V1 (Borisov), которая стала 16-м подобным открытием ученого.