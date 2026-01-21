  • Новость часаЭкспертиза подтвердила принадлежность найденного в Босфоре тела Свечникову
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Европа никогда не пойдет против США

    Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Зеленский зачищает политическую поляну на Украине

    На фоне энергетического кризиса и провалов ВСУ на фронте политические позиции Зеленского слабеют. В такой ситуации репрессии – один из способов удержать власть. Но есть ли для этого у офиса Зеленского силовой и правоохранительный ресурс?

    Илья Ухов Илья Ухов Национальную гордость осетин оскорбили пьянством

    Важно защитить уникальное национальное разнообразие, не дать прорасти семенам нетерпимости, уничтожающей традиционный уклад на Северном Кавказе.

    21 января 2026, 21:22

    Ученые открыли первую комету 2026 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Первую в 2026 году комету открыли российские ученые, новое космическое тело C/2026 A1, находящееся сейчас на расстоянии 200 млн км от Земли, полностью исчезнет, упав на Солнце уже через 73 дня.

    Комету C/2026 A1, первую в 2026 году, обнаружили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, передает ТАСС. По расчетам ученых, небесное тело сгорит на поверхности Солнца уже через 73 дня, 4 апреля.

    Сейчас комета находится на расстоянии 200 млн км от Земли и 300 млн км от Солнца. По предположению ученых, C/2026 A1 может быть фрагментом Великой кометы 1106 года, которую почти тысячу лет назад наблюдали жители Британии, Китая и Японии. Эти наблюдения были зафиксированы в исторических рукописях как появление белой гигантской звезды с хвостом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ученый Сергей Язев объяснил отсутствие хвоста у «отправленной» к Юпитеру кометы 3I/ATLAS. До этого стало известно, что комета Борисова, недавно обнаруженная в Крыму, утратила яркость и может после разрушения покинуть пределы Солнечной системы.

    Напомним, что в ноябре астроном Геннадий Борисов открыл в Крыму новую комету C/2025 V1 (Borisov), которая стала 16-м подобным открытием ученого.

    20 января 2026, 05:05
    Ученые зафиксировали мощный удар облака плазмы класса Х по Земле

    Ученые ИКИ РАН зафиксировали мощный удар облака плазмы класса Х по Земле

    Tекст: Катерина Туманова

    Перед вспышкой учёные Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН указывали на то, как уровень протонов шел в рост и достиг 30 тыс. единиц, что было выше, чем во вспышке X17.2 в 2003 году.

    «Только что ударило по Земле. Между проходом точки Лагранжа L1 и приходом к планете (1.5 млн км) прошло 15 минут. Это означает скорость около 1700 км/с. Измерения скорости на спутнике ACE вышли из строя», – сообщили специалисты в Telegram-канале.

    Около 23 часов понедельника сообщалось, что вот-вот начнётся мощная магнитная буря уровня 4G. Учёные смогли её зафиксировать после некоторого времени нестабильной работы приборов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, плотность протонов с энергией выше 10 МэВ выросла у Земли более чем в 1 тыс. раз, что привело к резкому увеличению радиационного воздействия на космические аппараты. При этом 18 января на Солнце произошла первая в 2026 году вспышка максимального класса. В ИКИ РАН сообщили, что Землю окутал крупнейший за 20 лет поток солнечных протонов.

    19 января 2026, 13:19
    Быстрые протоны у Земли превысили опасный для спутников уровень в 50 раз

    ИКИ РАН: Быстрые протоны от Солнца вызвали радиационный шторм

    Tекст: Мария Иванова

    В последние сутки плотность протонов с энергией выше 10 МэВ выросла у Земли более чем в 1000 раз, что привело к резкому увеличению радиационного воздействия на космические аппараты.

    Ускоренные протоны, прибывшие к орбите Земли от Солнца, резко увеличили радиационную нагрузку на космические аппараты, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Эффект «снежного шторма» на снимках телескопов стал ярким индикатором этого явления: каждая «снежинка» – результат попадания быстрого протона в детектор, а длинные линии указывают на частицы, пришедшие под острым углом.

    За последние сутки плотность протонов с энергией выше 10 МэВ вблизи Земли выросла более чем в тысячу раз. Уровень радиационной опасности для электроники космических аппаратов превысил так называемый «красный уровень» примерно в 50 раз, и этот показатель продолжает расти.

    Как отмечают в лаборатории, аналогичные значения фиксировались лишь дважды в прошлом году – 1 июня и 12 ноября 2025 года. Оба случая сопровождались сильнейшими ударами по Земле и магнитными бурями уровня выше G4, которые начинались в течение суток после прихода частиц. Специалисты предупреждают: нынешняя ситуация указывает на прямое воздействие одной из крупнейших солнечных вспышек на Землю.

    Ранее в понедельник ученые предсказали сильные магнитные бури уровня G4.

    18 января на Солнце произошла первая в 2026 году вспышка максимального класса.

    Между тем ученые обнаружили в космосе опасное для планеты железное облако.

    20 января 2026, 18:15
    Украинцы нашли защитника в Польше

    В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    20 января 2026, 00:45
    Учёные подтвердили магнитную бурю уровня G4.33 из пяти возможных

    Tекст: Катерина Туманова

    Ранее учёные Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН отмечали разрозненность данных и сбои в измерениях важных показателей, из-за чего уровень геомагнитной бури варьировался от G2 до G4.

    «Официально подтверждено: на Земле происходит планетарная магнитная буря уровня G4.33. Главным вопросом остаётся, будет ли уже в ближайшие часы достигнут высший уровень G5, который за последние 20 лет наблюдался только один раз, в мае 2024 года», – заявили учёные в Telegram-канале.

    Они уточнили, что единственный корректно измеряемый сейчас показатель солнечного ветра – индукция магнитного поля, которая показывает значения, близкие к историческим рекордам.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, плотность протонов с энергией выше 10 МэВ выросла у Земли более чем в 1000 раз, что привело к резкому увеличению радиационного воздействия на космические аппараты. При этом 18 января на Солнце произошла первая в 2026 году вспышка максимального класса. В ИКИ РАН сообщили, что Землю окутал крупнейший за 20 лет поток солнечных протонов.

    19 января 2026, 09:55
    Ученые спрогнозировали магнитные бури уровня G4 на вторник

    Ученые ИКИ РАН спрогнозировали геомагнитные возмущения из-за удара плазмы Солнца

    Tекст: Мария Иванова

    Во вторник в середине дня на магнитосферу Земли обрушится облако плазмы от мощной солнечной вспышки, что может привести к магнитным бурям уровня G4 и редким по силе полярным сияниям, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Во вторник, 20 января, на Земле ожидаются мощные магнитные бури уровня до G4, сообщает лаборатория солнечной астрономии.

    Причиной станет облако плазмы, выброшенное во время вспышки X1.9 на Солнце, которое должно достичь магнитосферы планеты в середине дня по московскому времени.

    Как отмечают ученые, вчерашние данные с коронографа CCOR-1 подтвердил основной мировой солнечный коронограф LASCO. Специалисты зафиксировали, что вспышка сопровождалась выбросом плазмы, направленным прямо на Землю. Первые видео LASCO показывают, как гигантское облако выглядит расширяющимся газовым шаром, летящим в сторону нашей планеты – для сравнения: диаметр Солнца составляет 1,5 млн км.

    Расчетные модели движения вещества указывают, что удар по магнитосфере Земли придется примерно на полдень. Ожидается, что геомагнитные возмущения достигнут уровня G4, а вероятность магнитных бурь экстремального, пятого уровня, составит около 10%.

    В ночь со вторника на среду над Россией прогнозируются исключительно сильные полярные сияния, которые, по предварительным оценкам, можно будет наблюдать почти на всей территории страны.

    Ранее сообщалось, что на Земле ожидается магнитная буря класса G3/G4 из-за выброса солнечной плазмы.

    18 января на Солнце произошла первая в 2026 году вспышка максимального класса.

    Между тем ученые обнаружили в космосе опасное для планеты железное облако.

    19 января 2026, 06:28
    Китайский модуль «Шэньчжоу-20» успешно вернулся на Землю

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посадочный модуль китайского космического корабля «Шэньчжоу-20», возвращение которого с орбиты ранее откладывалось из-за столкновения с космическим мусором, успешно приземлился в КНР, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

    Посадочный модуль китайского космического корабля «Шэньчжоу-20» успешно приземлился на территории Китая, передает ТАСС. Возвращение капсулы состоялось 19 января 2026 года в 9:34 по местному времени (04:34 по Мск) на посадочной площадке Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия.

    В сообщении Центрального телевидения Китая говорится: «Проверка показала, что внешний вид посадочного модуля соответствует норме, а оборудование исправно функционирует».

    Запуск корабля «Шэньчжоу-20» был проведен 24 апреля 2025 года. Возвращение экипажа планировалось на 5 ноября, но его пришлось отложить из-за столкновения с космическим мусором. В итоге экипаж покинул орбиту на борту «Шэньчжоу-21», а «Шэньчжоу-20» остался на орбите и вернулся позже в автоматическом режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай вывел на орбиту спутник для картографирования Земли.

    Китай запустил корабль «Шэньчжоу-20» с тремя тайконавтами.

    Китай заявил о скором запуске новой пилотируемой миссии к станции «Тяньгун».

    19 января 2026, 12:50
    Airbus заключил соглашение с UBTech Robotics о поставке гуманоидных роботов

    SCMP: Airbus приобрёл у китайской UBTech андроидов для производства самолётов

    Tекст: Мария Иванова

    Гигант авиастроения Airbus начал внедрение разработанных в Китае гуманоидных роботов Walker S2, способных круглосуточно работать и переносить грузы до 15 кг.

    Китайская компания UBTech Robotics заключила соглашение о поставке своих роботов-гуманоидов авиационному гиганту Airbus, сообщает South China Morning Post.

    По данным газеты, речь идет о модели Walker S2, которую Airbus приобрела для совместного изучения возможностей применения робототехники в авиастроении, отмечает ТАСС.

    Робот Walker S2, представленный в июле прошлого года, имеет высоту около 1,76 метра, оснащен многофункциональными манипуляторами и системой машинного зрения, что позволяет ему передвигаться по принципу человека и анализировать пространство вокруг. Благодаря системе искусственного интеллекта Co-Agent, андроид способен самостоятельно заменять батареи, обеспечивая себе круглосуточную работу. Он может переносить предметы весом до 15 кг.

    Ранее аналогичные роботы уже были приобретены автопроизводителем BYD, производителем электроники Foxconn, а компания Texas Instruments тестировала их для своих нужд.

    SCMP подчеркивает, что серия крупных сделок с ведущими компаниями подтверждает стремление Китая занять лидирующие позиции в мировой робототехнике и быстрее, чем зарубежные конкуренты, запустить коммерческое внедрение человекоподобных роботов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск заявил, что робот-гуманоид Tesla может существенно изменить финансовое положение людей по всему миру.

    Ранее в Китае начали разработку суррогатного робота для помощи бездетным парам.

    Китайский робот-гуманоид приготовил стейк на расстоянии 1800 км от оператора.

    20 января 2026, 06:57
    У Земли зафиксировали радиационный шторм S4

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В окружающем Землю космическом пространстве зарегистрировали мощный радиационный шторм, уровень которого соответствует категории S4 по пятибалльной шкале.

    Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщила о наблюдении радиационного шторма S4 возле Земли впервые за два солнечных цикла, передает ТАСС.

    По словам специалистов, поток солнечных протонов превысил 10 тыс. единиц, что соответствует высокому уровню опасности по шкале, где S5 считается экстремальным, а S1 – слабым.

    Ученые отметили, что теоретически существует уровень S5, однако за всю современную историю наблюдений он ни разу не был достигнут. По их данным, абсолютный рекорд протонного потока составлял около 40 тыс. единиц и был зафиксирован в прошлом веке.

    В первой половине января плотность протонов с энергией выше 10 МэВ выросла у Земли более чем в 1000 раз, это резко увеличило радиационное воздействие на космические аппараты.

    19 января 2026, 08:36
    Рыбопромысловый флот России с 2026 года перешел на отечественные спутники

    Роскосмос: Рыбопромысловый флот с 2026 года перешел на отечественные спутники

    Tекст: Мария Иванова

    С начала 2026 года все российские рыбопромысловые суда начали использовать только отечественные спутниковые системы, такие как «Гонец», «Ямал» и «Экспресс», сообщили в Роскосмосе.

    Российский рыбопромысловый флот с 1 января 2026 года полностью перешел на использование отечественных орбитальных группировок для передачи данных о местоположении судов, сообщает Telegram-канал Роскосмоса.

    Теперь для этих целей используются только российские спутниковые системы – «Гонец», «Ямал» и «Экспресс».

    Гендиректор компании «Спутниковая система «Гонец» Андрей Манойло заявил: «Переоснащение рыбопромысловых судов на спутниковые станции “Гонец” фактически началось еще в начале 2017 года, когда они начали штатно применяться на отечественных судах в качестве технических средств контроля. С этого времени процент оснащения терминалами «Гонец» постоянно рос, что послужило плавному переходу на их использование рыбопромысловой отраслью».

    Эксперты отмечают, что к декабрю 2025 года надежность работы российских спутниковых станций «Гонец» на судах более чем вдвое превысила аналогичные показатели иностранного оборудования «Инмарсат». Это позволило обеспечить устойчивую и безопасную передачу данных российских рыбопромысловых судов.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Россия готовится запустить две новые спутниковые группировки, одна из которых будет создавать цифровые карты в реальном времени, а другая станет аналогом Starlink.

    Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил о запуске отечественной низкоорбитальной группировки для расширения покрытия связи по всей стране.

    20 января 2026, 11:59
    Ученый: Пингвины засыпают стоя до 10 тыс. раз в сутки

    Ученый Мизин: Пингвины засыпают стоя до 10 тыс. раз в сутки

    Tекст: Мария Иванова

    Антарктические пингвины используют стратегию микросна, засыпая примерно на четыре секунды до 10 тыс. раз в сутки, что в сумме дает около 11 часов отдыха, сообщил орнитолог 70-й Российской антарктической экспедиции Юрий Мизин.

    Большинство пингвинов предпочитают спать стоя, засыпая до 10 тыс. раз в сутки примерно на четыре секунды, сообщает ТАСС со ссылкой на орнитолога 70-й Российской антарктической экспедиции Юрия Мизина. Он рассказал о результатах исследования по случаю отмечаемого во вторник Международного дня осведомленности о пингвинах.

    По его словам, в сумме это дает около 11 часов сна в день. Такой режим особенно важен во время гнездования, когда птицам нужно одновременно охранять кладку, следить за соседями и быть готовыми к появлению хищников.

    Мизин также рассказал, что пингвины не летают, но способны развивать под водой скорость до 36 км/ч, нырять на глубину до 500 метров и задерживать дыхание до 20 минут. Их перья образуют плотный «термокостюм» с 30 перьями на каждый квадратный сантиметр, что помогает сохранять тепло даже в суровых условиях Антарктиды.

    Во время трехнедельной линьки пингвины остаются на суше, а императорские пингвины считаются единственными теплокровными животными, выводящими потомство в разгар полярной зимы. Самцы этих птиц высиживают яйца два месяца, стоят на морозе до минус 50 градусов, теряя половину веса, пока самки добывают еду. Подросших птенцов объединяют в «детские сады», за которыми присматривают молодые, еще не размножавшиеся пингвины.

    Особое внимание ученый уделил температуре ступней антарктических пингвинов – она составляет около 4 градусов. Это способствует сохранению тепла и позволяет свободно передвигаться по льду. Такой эффект достигается благодаря принципу обратного оттока: горячая артериальная кровь отдает свое тепло венозной, что предотвращает замерзание лап.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, День осведомленности о пингвинах был учрежден энтузиастами-зоологами в начале 2000-х годов для привлечения внимания к сохранению этих птиц и их среды обитания.

    Ранее ученые установили, что аммиак, выделяемый пометом десятков тысяч пингвинов в Антарктиде, способствует образованию облаков, которые отражают солнечный свет и охлаждают континент.

    20 января 2026, 12:51
    Ученые сообщили о возвращении магнитной бури к высокому уровню G4

    Ученые ИКИ РАН сообщили о новом скачке магнитной бури до G4

    Tекст: Мария Иванова

    Повторный всплеск геомагнитной активности привел к возвращению индекса Kp почти к уровню G4, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Сильная магнитная буря вновь зафиксирована на Земле, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Геомагнитные индексы вновь поднялись до значений, близких к уровню G4, а на данный момент достигли отметки G3.7. По оценкам специалистов, этот всплеск, вероятно, станет последним в череде возмущений, связанных с текущей магнитной бурей.

    После завершения очередного пика буря должна ослабнуть и стабилизироваться на уровне G1–G3 до конца суток. Эксперты отмечают, что шансы на достижение максимального значения G5 сейчас минимальны – вероятность оценивается менее чем в 5%.

    По данным лаборатории, основная часть плазменного облака, которое накануне достигло Земли, уже прошла мимо планеты и продолжает движение к внешним границам Солнечной системы. В ближайшие три-четыре дня этот фронт достигнет Юпитера, который также оказался на пути распространения облака.

    Уже в среду выброс и связанный с ним рекордный радиационный шторм накроют комету 3I/ATLAS, находящуюся сейчас примерно на полпути между Землей и Юпитером.

    Отметим, что утром во вторник ученые предупреждали о возможности нового всплеска геомагнитного шторма.

    Между тем «Роскосмос» сообщил об отсутствии угрозы для работы МКС от геомагнитного шторма.

    Вечером 18 января была зафиксирована вспышка на Солнце высочайшего класса. Ученые зарегистрировали мощный удар облака плазмы класса Х по Земле.

    20 января 2026, 08:25
    В России создали первую технологию биокамуфляжа для генной терапии

    В Сеченовском университете разработали метод биокамуфляжа для генной терапии

    Tекст: Мария Иванова

    Специалисты Сеченовского университета представили инновационную технологию, позволяющую безопасно повторять курс генной терапии без риска нейтрализации иммунитетом.

    Специалисты Сеченовского университета разработали первую в мире технологию биокамуфляжа вирусных векторов для генной терапии, передает РИА «Новости».

    Новая методика позволяет многократно вводить генотерапевтические препараты без риска их нейтрализации иммунной системой.

    В пресс-службе вуза пояснили: «Ученые Сеченовского университета разработали уникальную технологию биокамуфляжа вирусных векторов, которая впервые в мире позволяет повторно вводить генотерапевтические препараты без риска их нейтрализации иммунной системой».

    В университете подчеркнули, что ключевая проблема генной терапии – невозможность повторного введения лекарств – теперь решена. Ранее иммунная система «запоминала» вирусные векторы, и при повторном введении препараты становились неэффективными, поскольку организм быстро их уничтожал. Даже если эффект от терапии ослабевал со временем, повторное лечение было невозможно.

    Суть новой технологии заключается в экранировании вирусного вектора с помощью клеточных мембран, что делает его «невидимым» для антител, при этом он сохраняет способность доставлять нужные гены в организм. Эта методика подходит для всех вирусных векторов на основе аденоассоциированных вирусов, которые широко применяются в современной генной терапии.

    В вузе отметили, что разработка существенно расширяет возможности лечения наследственных заболеваний, требующих многократных или пожизненных процедур, таких как спинальная мышечная атрофия и митохондриальные патологии. Новое решение также снизит стоимость генной терапии, поскольку отпадет необходимость разрабатывать новые векторы для каждого курса лечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые выделили новый вариант вируса, который показал активность против клеток меланомы и рака молочной железы.

    Ранее Роспотребнадзор сообщил планирует создать в ближайшие три года 50 отечественных тест-систем для выявления опасных инфекций и полностью отказаться от импортных компонентов.

    20 января 2026, 12:41
    Роскосмос сообщил об отсутствии угрозы для работы МКС от геомагнитного шторма

    В Роскосмосе сообщили об отсутствии угрозы для МКС из-за геомагнитной бури

    Tекст: Мария Иванова

    Международная космическая станция продолжила функционировать штатно, несмотря на повышенные геомагнитные возмущения в период магнитной бури, сообщили в Роскосмосе.

    Повышенные геомагнитные возмущения, зафиксированные в последние дни, не оказали влияния на функционирование Международной космической станции, пишет Роскосмос.

    В госкорпорации подчеркнули, что работа МКС продолжается в штатном режиме, а российский экипаж выполняет все задачи согласно утверждённой программе полета.

    В Роскосмосе заверили, что угрозы здоровью космонавтов или безопасности станции нет. Все системы жизнедеятельности функционируют нормально, внештатных ситуаций не возникало.

    Ранее в некоторых СМИ появилась информация о якобы проведенной эвакуации экипажа МКС в отдельный модуль станции из-за магнитной бури, начавшейся ночью 20 января. В госкорпорации сообщили, что эти сообщения не соответствуют действительности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые предупредили о возможном новом всплеске геомагнитного шторма.

    Вечером 18 января была зафиксирована вспышка на Солнце высочайшего класса. Ученые зарегистрировали мощный удар облака плазмы класса Х по Земле.

    20 января 2026, 07:45
    Эксперт Рева сообщил о возможных помехах спутников из-за вспышки на Солнце

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вспышка на Солнце высочайшего класса, зарегистрированная вечером 18 января, может привести к помехам в работе спутников, сообщил старший научный сотрудник лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН Антон Рева.

    По его словам, вспышка на Солнце высочайшего класса, зафиксированная вечером 18 января, способна вызывать помехи в работе спутников, передает ТАСС.

    Рева пояснил, что влияние такой вспышки на электронику можно сравнить с тем, что «компьютер поднесли близко к реактору атомной станции, то есть там также повышенный уровень радиации». В результате прямого попадания электронов, гамма-частиц и протонов возможны сбои в работе элементов вычислительной техники внутри спутников.

    Рева подчеркнул, что для защиты аппаратов используются специальные внешние оболочки и более устойчивые к радиации материалы, что снижает риск серьезных последствий. Он отметил, что спутники, как правило, выдерживают подобные вспышки, хотя не исключил возникновение некоторых помех. Тем не менее, эксперт выразил уверенность, что «скорее всего, все будет в порядке» благодаря принятым мерам защиты.

    По словам ученого, при разработке спутников учитывают статистику предыдущих солнечных вспышек и их мощность, чтобы аппаратура могла успешно функционировать даже в условиях экстремального воздействия радиации. Он сравнил подготовку к солнечным вспышкам с готовностью к зимнему снегу – такие явления предсказуемы и к ним необходимо быть готовым.

    Как ранее сообщили в Институте прикладной геофизики, это первая вспышка такого класса на Солнце в 2026 году. В лаборатории солнечной астрономии пояснили, что из-за массового потока ускоренных протонов радиационная нагрузка на космические аппараты 18 января увеличилась в 200 раз.

    Солнечные вспышки делятся на классы по мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Каждый класс отражает рост мощности в 10 раз по сравнению с предыдущим. Сильные вспышки обычно сопровождаются выбросом плазмы, что при достижении Земли может вызывать магнитные бури.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые сообщили о сильной вспышке на Солнце.

    Солнечная вспышка класса M14 произошла в начале сентября.

    Специалисты пообещали жителям России только слабые магнитные бури.

    20 января 2026, 08:19
    Ученые предупредили о возможном новом всплеске геомагнитного шторма

    Ученые ИКИ РАН сообщили о завершении пика шторма G4.7 и риске нового всплеска

    Tекст: Мария Иванова

    Геомагнитная буря G4.7 потеряла первоначальную мощь, однако ученые не исключили вероятность повторного всплеска и возвращения индексов к экстремальным значениям.

    Пик геомагнитной бури, зафиксированный минувшей ночью, завершился, однако ученые не исключают повторного усиления феномена, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    В лаборатории уточнили, что сейчас завершается первая импульсная фаза шторма: скорость солнечного ветра стабилизировалась на уровне 900 км/с, что превышает обычные показатели в 2,5-3 раза. Индукция магнитного поля возле Земли остается примерно в десять раз выше нормы, хотя оба параметра уже снизились вдвое по сравнению с моментом удара.

    Ученые отмечают быструю смену знака магнитного поля. Если такая тенденция продолжится, через несколько часов возможен второй мощный всплеск с возвращением индексов к уровню не ниже G4 и потенциальной попыткой достичь уровня G5. В лаборатории добавили, что ночной пик достиг значения G4.7, в значительной степени из-за «неправильной» ориентации магнитного поля, которая теперь становится «правильной» и может вновь разогнать геомагнитную активность.

    Общая продолжительность нынешнего события, по оценке специалистов, составит не менее суток. Ожидается, что ближайшие сутки будут «полностью закрашены в красный цвет». Первое смягчение возможно только завтра, а полная стабилизация магнитной обстановки может наступить лишь через двое-трое суток.

    Прошлой ночью над страной и европейской частью континента наблюдались одни из самых мощных полярных сияний XXI века: нижняя граница свечения достигала широты около 40 градусов.

    Эксперты не исключают, что ближайшей ночью подобное явление может повториться, хоть и с меньшей интенсивностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером 18 января была зафиксирована вспышка на Солнце высочайшего класса. Ученые зарегистрировали мощный удар облака плазмы класса Х по Земле. Магнитная буря уровня G4 была подтверждена и на тот момент оценена как 4,33 из пяти возможных.

    21 января 2026, 06:35
    Космонавт Кудь-Сверчков показал с МКС красное полярное сияние над Землей

    Tекст: Катерина Туманова

    Северное сияние 20 января было настолько интенсивным, что вместе с зеленым, обычно едва видным, проявилось красное свечение, пояснил командир МКС Сергей Кудь-Сверчков.

    Он пояснил, что зеленым светятся атомы кислорода на высотах около 100 км, а красным – на 300-400 км. Для более высоких и разряженных слоев атмосферы требуется большая энергия, чтобы светиться, поэтому красное свечение встречается нечасто.

    «Вчера с самой мощной бурей за два десятилетия красного свечения было предостаточно. Нам казалось, что мы буквально плыли внутри этого света. Хотя, конечно, мы только немного захватывали широты, где расположен авроральный овал. Сияние было заметно со станции, даже когда мы уже пролетали над Ближним Востоком!» – написал Кудь-Сверчков в Telegram-канале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, космонавт Сергей Кудь-Сверчков стал командиром МКС. Вечером 18 января была зафиксирована вспышка на Солнце высочайшего класса. Ученые зарегистрировали мощный удар облака плазмы класса Х по Земле.


