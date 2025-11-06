Открытие новой кометы Борисовым официально подтвердили международные эксперты

Центр малых планет подтвердил открытие кометы C/2025 V1 астрономом Борисовым

Tекст: Мария Иванова

Центр малых планет официально подтвердил открытие новой кометы астрономом Геннадием Борисовым из Крыма и присвоил ей имя C/2025 V1 (Borisov), передает РИА «Новости».

О выходе циркуляра MPEC 2025-V40 сообщил научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты» Стас Короткий. «Вышел циркуляр Центра малых планет, в котором сообщается, что новой комете присвоено обозначение »C/2025 V1 (Borisov)«, – отметил Короткий.

Короткий поздравил Борисова с новым достижением и подчеркнул, что в обработке данных активно участвовали два телескопа обсерватории в Архызе, информация о чем содержится в официальном документе. Он добавил, что несмотря на отсутствие сомнений в природе объекта, для официального признания открытия потребовалась обработка данных от разных обсерваторий по всему миру.

По расчетам, новая комета пройдет перигелий 16 ноября на расстоянии около 69 млн км от Солнца – примерно столько же, сколько между орбитами Меркурия и Солнца. Короткий сообщил, что около 12 ноября она будет на минимальном расстоянии от светила, и к этому моменту её яркость может увеличиться. Комета долгопериодическая, с сильно вытянутой параболической орбитой и эксцентриситетом 0,997, а наклон её орбиты составляет 112,6 градуса, почти перпендикулярно плоскости орбит планет.

На данный момент блеск кометы приближается к 10 звездной величине, благодаря чему она доступна для наблюдений в любительские телескопы. Для Геннадия Борисова это уже 16-я открытая им лично комета – в 2025 году астроном зарегистрировал еще две (C/2025 B2 и C/2025 J1). Особую известность ему принесло открытие в 2019 году первой межзвездной кометы (2I/Borisov), которая прилетела из глубин космоса и покинула Солнечную систему.

