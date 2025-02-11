Астроном Борисов открыл новую комету с уникальной орбитой

Российский астроном Борисов открыл комету с периодичностью обращения в 434 тыс лет

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский астроном Геннадий Борисов, работающий в поселке Научный в Крыму, открыл новую комету с периодом обращения более 400 тыс. лет, сообщает РИА «Новости». Комета с очень вытянутой орбитой приблизится к Солнцу в сентябре 2026 года. Борисов сделал это открытие 20 января, используя телескоп, созданный им самим. Он решил сделать более «глубокие» снимки, что позволило обнаружить комету с величиной 20,5 звездной величины.

Комета получила название C/2025 B2 (Borisov). Ее орбита почти перпендикулярна плоскости эклиптики, с наклоном в 91 градус и эксцентриситетом 0,99. Перигелий, то есть минимальное расстояние кометы к Солнцу, будет достигнут в сентябре 2026 года, на расстоянии 8,26 астрономических единиц от Солнца. Это расстояние сопоставимо с расстоянием от Солнца до Сатурна.

Борисов известен своими астрономическими открытиями. В 2019 году он обнаружил первую межзвездную комету (2I/Borisov), которая пришла из дальнего космоса и покинула Солнечную систему. Борисов занимает второе место среди астрономов-любителей в мире по числу открытых комет и на его счету также несколько десятков астероидов. Предыдущую 13-ю комету Борисов открыл в ноябре 2024 года, ее назвали C/2024 V1 (Borisov).

В ближайшие два года новая комета будет активно исследоваться астрономами. Она станет ярче и доступнее для наблюдений с помощью телескопов. Благодаря этому открытию, Борисов продолжает вносить значительный вклад в астрономическую науку и расширение знаний о космосе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, комета Цзыцзиньшань-ATLAS должна была сблизиться с Землей в субботу, а ранее в апреле астероид пролетел рядом с Землей и изменил свою траекторию. Также сообщалось, что крымский астроном открыл новый астероид, который также пролетел близ Земли.