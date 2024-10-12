Комета Цзыцзиньшань-ATLAS сблизится с Землей в субботу

Комета Цзыцзиньшань-ATLAS пройдет в 70 млн км от Земли 12 октября

Tекст: Денис Тельманов

Комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань – ATLAS) в субботу, 12 октября, достигнет перигея, приблизившись к Земле на расстояние около 70 млн км. После этого она появится на вечернем небе Северного полушария, включая Россию, и будет видна невооруженным глазом, сообщает ТАСС.

В Московском планетарии отметили: «Комета будет появляться над западным горизонтом после захода Солнца и пропадать через час».

Условия для наблюдения будут наилучшими в течение двух-трех недель, начиная с 12 октября. Блеск кометы составит около минус 2 звездной величины, что позволит увидеть ее без помощи оптики.

Ранее комета была заметна только из Южного полушария. Осенью она прошла в 58,5 млн км от Солнца. Астрономы прогнозируют, что после перигея яркость кометы снизится до третьей звездной величины и к концу месяца ее уже нельзя будет увидеть невооруженным глазом.

Комета Цзыцзиньшань-ATLAS была открыта в январе 2023 года в обсерватории Цзыцзиньшань в Китае и в феврале – с помощью телескопа проекта ATLAS в Южной Африке. Она классифицирована как возможная большая комета, отличающаяся яркостью и заметностью.

Ранеек крымский астроном Геннадий Борисов зафиксировал изменение траектории движения астероида, пролетевшего 31 марта в около 30 тыс. километрах от Земли – на таком расстоянии от планеты находятся геостационарные спутники.