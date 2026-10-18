Ученые запланировали первый эксперимент на синхротроне СКИФ до конца года

Tекст: Вера Басилая

Первый эксперимент на новой научной мегаустановке планируется провести до конца года. Сейчас идет завершающий этап запуска ускорителя, передает РИА «Новости».

«Седьмая станция начнет эксперименты сразу, как только будет получен циркулирующий пучок. Я очень надеюсь, что циркулирующий пучок появится если не в течение ноября, то до нового года и мы, соответственно, сможем сделать эксперимент», – заявил директор Института катализа СО РАН академик Валерий Бухтияров.

По его словам, первое исследование на новой установке будет связано с перспективным материалом для бронежилетов. Ученые займутся синтезом катализаторов для получения сверхвысокомолекулярного полиэтилена, который обладает аналогичными кевлару защитными свойствами, но при этом является гораздо более легким.

Вице-президент НИЦ «Курчатовский институт» Александр Благов отметил, что технический запуск мегаустановки пройден, работы идут по графику. Он выразил уверенность, что через год большинство станций начнут полноценно решать научные задачи.

СКИФ представляет собой источник синхротронного излучения поколения 4+ с энергией три гигаэлектронвольт. Установка строится в наукограде Кольцово, периметр ее основного кольца составляет 476 метров. Запуск синхротрона позволит получать новые знания о строении вещества, что поможет в решении задач биологии, медицины, химии и энергетики.

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