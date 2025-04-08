Американские генетики воссоздали лютоволка

Tекст: Мария Иванова

Ученые из компании Colossal Biosciences смогли создать серых волков, несущих гены древнего вымершего вида – лютоволка, сообщает The New York Times. Эта технология основывается на редактировании генов, и, хотя животные не являются точными копиями древнего предка, они сохраняют ключевые характеристики исчезнувшего вида.

В результате эксперимента на свет появились три волчонка – два самца и одна самка, которых назвали Ромул, Рем и Халиси.

Исследователи использовали ДНК, извлеченное из окаменелостей ужасных волков, и внедрили 20 генов в клетки серых волков. Затем созданные эмбрионы были имплантированы в суррогатных матерей-собак.

Новые волчата обладают плотной белой шерстью и крупными размерами, что является характерными чертами лютоволков. Волчата содержатся на частной территории в северных штатах США.

Главный научный руководитель Colossal Бет Шапиро заявила, что это успешный случай «восстановления» вида. Однако, по мнению генетика Адама Бойко из Корнеллского университета, новые волки не могут считаться полностью воскрешенными лютоволками, поскольку их поведение и экосистема отличаются от тех, в которых жили их древние предки.

Colossal также работает над проектами по сохранению других видов, таких как уже вымирающий красный волк. Компания сотрудничает с коренными американскими сообществами, такими как MHA в Северной Дакоте, которые проявляют интерес к проекту по возрождению лютоволков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ученые смогли оживить червя-нематоду, пролежавшего приблизительно 46 тыс. лет в сибирской вечной мерзлоте.

В конце прошло года в провинции Аньхой археологи обнаружили окаменелые останки древней миниатюрной кошки Prionailurus kurteni, которая по размеру сопоставима с черноногой кошкой и могла поместиться на ладони.