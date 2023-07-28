Российские ученые вывели из анабиоза проспавшего 46 тысяч лет червя

Tекст: Дмитрий Зубарев

После пребывания в криптобиозе были оживлены нематоды из сибирской вечной мерзлоты, принадлежащие к видам Panagrolaimus и Plectus, передает РИА «Новости», со ссылкой на исследование. Ученые представили точное радиоуглеродное датирование, указывающее на то, что особи вида Panagrolaimus находились в криптобиозе с периода позднего Плейстоцена (примерно 46 тыс. лет назад).

По информации исследователей, образец нематоды был извлечен на северо-востоке Сибири в районе Колымы. Он покоился в вечной мерзлоте на глубине 40 метров. Чтобы оживить червей, им давали воду, они прожили около месяца, но успели произвести на свет более 100 новых поколений. Как заявил руководитель исследования Теймураз Курцчалия, этот маленький червь может встать в очередь на получение рекорда Гиннеса за то, что оставался в состоянии анабиоза намного дольше, чем кто-либо считал возможным.

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