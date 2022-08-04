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Ученые смогли оживить свинью спустя час после смерти
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Ученые Йельского университета при помощи новой технологии восстановили кровообращение и работу внутренних органов у свиней спустя час после смерти животных, сообщает журнал Nature.
Во время эксперимента ученые искусственно спровоцировали остановку сердца у свиней, находившихся под наркозом. Спустя час тело подключали к аппарату, который заменял работу сердца и легких. Поэтапно животному вводили экспериментальную жидкость OrganEx, которая, как показали результаты, сохранила целостность тканей, остановила гибель клеток и восстановила работу ключевых органов.
«Это поистине значимое исследование. Оно демонстрирует, что после смерти клетки в органах млекопитающих (включая человека) не умирают в течение многих часов. <...> С научной точки зрения смерть – это биологический процесс, который поддается лечению и обратим в течение нескольких часов», – передает РИА «Новости» слова директора по исследованиям в области интенсивной терапии медицинской школы Гроссмана Сэма Парния.
Ученые обнаружили, что определенные функции клеток сердца, печени и почек были полностью восстановлены спустя шесть часов. В статье не уточняется, какова дальнейшая судьба свиней, перенесших операцию.
По словам доктора, результаты исследования помогут сохранить донорские органы умерших людей, которые будут задействовать для трансплантации. Врачи также смогут оживить человека и восстановить функции органов после остановки сердца, вызванной тромбами, или обширного внутреннего кровотечения, говорится в статье.
Ранее в Нью-Йорке хирурги провели операцию по пересадке почки генно-модифицированной свиньи человеку, орган сейчас функционирует нормально.
Американцы предложили выпороть Зеленского за призыв к Китаю
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Читатели New York Post оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего Китай «оставаться нейтральным» и не помогать России.
«Я надеюсь увидеть день, когда эту коррумпированную марионетку НАТО Зеленского схватят, разденут догола (больше никаких фальшивых футболок в стиле милитари), закуют в цепи, а затем выпорют и отправят на восток Украины, где он предстанет перед настоящим судом за свои военные преступления», – написал Freddie, сообщает РИА «Новости».
«Он сказал это до или после фотосессии для журнала Vogue?» – отметил пользователь ata777.
«Если Америка может помочь Украине, почему Китай не может помочь России?» – задался вопросом Oksure.
«О, так теперь ты хочешь указывать Китаю, что он должен делать? Ты – посмешище», – написал Ralph Holloway.
Ранее американские СМИ писали, что Зеленскому не следует пренебрежительно относиться к внутренним проблемам США, требуя при этом от Вашингтона дальнейшей поддержки.
Чулпан Хаматова пожаловалась на предательство
Уехавшая в Латвию актриса Чулпан Хаматова пожаловалась, что ее предали люди, которым она помогала в ущерб себе.
«Люди, которым я много помогала, иногда сильно в ущерб себе, и которые сейчас, пользуясь ситуацией, когда меня очень выгодно пнуть, с радостью делают это. Я это испытала на себе», – поделилась она в интервью YouTube-каналу RusDelfi, пишет «Комсомольская правда».
Несмотря на потрясения и критику, актриса старается сохранять веру в людей. «Я хочу верить, что все люди хорошие. Я просто не выживу, если стану другой», – заявила она.
Ранее актриса Чулпан Хаматова заявила, что переехать в Латвию ее якобы «вынудила» спецоперация на Украине.
Напомним, Хаматова уволилась из московского театра «Современник», в труппе которого состояла с 1998 года. Она покинула Россию сразу же после начала военной спецоперации на Украине. Артистка переехала жить в Латвию.
Сыровар Сирота: Русские фермеры вертели мнение посольства Нидерландов на сырной мешалке
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Если голландцы чем-то недовольны – пусть подают иск в Истринский районный суд, заявил фермер-сыровар Олег Сирота в ответ на запрет посольства Голландии названия сыров «Гауда», «Маасдам» и «Эдам» на фестивале «Сыр. Пир. Мир».
«Официально заявляю, что русские фермеры вертели мнение посольства Нидерландов на сырной мешалке, как все их санкции вертели мы на тракторном валу Кировца. Если голландцы чем-то недовольны – пусть подают в Истринский районный суд и пусть самый честный суд в мире нас рассудит», – написал Сирота в своем Telegram-канале.
Так он отреагировал на сообщение о том, что посольство Нидерландов в России запретило участникам фестиваля «Сыр. Пир. Мир» использовать в названии своих сыров наименования «Гауда», «Маасдам» и «Эдам».
«И вообще, русский сыр лучше голландского – это факт, тут мы и доказать можем. Конкурс «Лучший сыр России» уже больше любого голландского сырного турнира. Сыры переименовывать точно не будем», – подчеркнул фермер.
Ранее Сирота выражал поддержку российским военным на Украине. Он выстроил коров в форме латинской буквы Z и запечатлел их на фото.
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ООН: Россия больше всех приняла украинских беженцев
Организация Объединенных Наций указала, что Россия стала страной, принявшей больше всех беженцев с территории Украины, сообщают СМИ.
Во всех странах Европы насчитывается порядка 6,3 млн граждан Украины, покинувших страну. Россия же приняла почти 1,97 млн человек, пишет «Sputnik Ближнее зарубежье» со ссылками на данные ООН.
Второе место занимает Польша – свыше 1,25 млн украинских беженцев. В Германии же зарегистрировано присутствие 915 тыс. беженцев с Украины.
Ранее СМИ сообщали, что в Германии зафиксировали рост безработицы из-за украинских беженцев.
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В Газпроме объяснили невозможность поставки в Россию двигателя для «Северного потока»
Поставка двигателя 073 на КС «Портовая» для проекта «Северный поток» со стороны Siemens в настоящий момент невозможна из-за санкций Канады, ЕС и Великобритании, сообщил Газпром.
«Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС «Портовая» невозможной», – приводит ТАСС сообщение компании.
Ранее представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер заявил, что никакие дополнительные гарантии для поставки турбины для «Северного потока» в Россию не требуются, потому что данный агрегат не попадает под санкции. Он добавил, что со стороны ФРГ якобы есть все, что нужно для отправления в РФ. Канцлер Германии Олаф Шольц также не увидел препятствий для доставки турбины Siemens в Россию.
В Кремле объяснили отсутствие заинтересованности Канады в ремонте газовой турбины.
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Швейцарию обвинили в нарушении конституции из-за санкций против России
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Принятие Берном антироссийских санкций нарушает конституцию Швейцарии, заявила пресс-секретарь крупнейшей партии швейцарского парламента UDC Андреа Зомер.
«Введение санкций нарушает нейтралитет страны и, следовательно, ее конституцию. В Конституции указано, что Швейцария нейтральна. Мы против санкций», – приводит РИА «Новости» слова Зомер.
Партия UDC занимает в парламенте более четверти мест, также имеет шесть мест в Сенате из 46. Из семи министров в правительстве двое являются представителями UDC.
Швейцария присоединилась к седьмому пакету санкций ЕС против России.
Новые меры в первую очередь касаются запрета на покупку, ввоз или транспортировку золота и изделий из него из России. Услуги, связанные с этими товарами, также запрещены.
Активы крупнейшего российского банка Сбербанка теперь заморожены, и ему запрещено предоставлять средства, экономические ресурсы или технические услуги.
«Федеральный совет отмечает, что ни одна из мер против России не направлена против торговли сельскохозяйственной или пищевой продукцией между третьими странами и Россией», – также сообщается в заявлении правительства.
В марте 2022 года правительство утвердило новый список иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия. В нем 48 участников, в том числе Швейцария
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В Азербайджане заявили о начале операции «возмездия» в Нагорном Карабахе
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Азербайджанские военные уничтожили в Нагорном Карабахе гаубицы и другую военную технику противника, сообщили в Минобороны страны.
Эти действия прошли в рамках ответной спецоперации Азербайджана, заявили в ведомстве, передает ТАСС.
«В результате проведенной подразделениями азербайджанской армии ответной операции были взяты под контроль несколько высот в Карабахе», – приводит заявление министерства РИА «Новости».
Минобороны Азербайджана также добавило, что армянские военные нарушили положения перемирия, достигнутого 10 ноября 2020 года, и «совершили диверсионный акт против частей азербайджанской армии» на территории, где временно дислоцируется миротворческий контингент России.
Азербайджанские военные объявили о взятии стратегических высот, передает «Sputnik Азербайджан».
По данным азербайджанского ведомства, 3 августа члены «незаконных армянских вооруженных формирований» на территории, где дислоцируются миротворцы ВС России, совершили провокацию в отношении подразделений азербайджанских военных. В результате погиб азербайджанский военнослужащий Кязымов Анар Рустам оглу.
Они также попытались захватить высоту Гырхгыз горного хребта. Хребет охватывает территорию Кельбаджарского и Лачинского районов.
«В результате контроперации «Возмездие», проведенной подразделениями Азербайджанской армии, под контроль взяты высота Гырхгыз, Сарыбаба и другие господствующие высоты, имеющие стратегическое значение. В настоящее время подразделения ВС Азербайджана ведут инженерные работы по обустройству новых позиций и строительству подъездных дорог», – сообщили в азербайджанском минобороны.
Были уничтожены несколько армянских боевых позиций, нанесен удар по воинской части, расположенной в населенном пункте Йухары Оратаг бывшего Агдеринского района.
Уничтожены живая сила, несколько гаубиц Д-30, военно-транспортные средства и боеприпасы.
Между тем представители военного командования в Нагорном Карабахе сообщили, что в ходе боев с ВС Азербайджана погибли военнослужащие-контрактники Гурген Габриелян и Артур Хачатрян, сообщает «Sputnik Армения».
Еще 14 получили ранения разной степени тяжести. По этим данным, Азербайджан применял минометы, гранатометы и беспилотники.
К текущему моменту вместе с командованием российского миротворческого контингента принимаются меры по стабилизации обстановки.
Ранее власти Нагорного Карабаха объявили частичную мобилизацию.
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Эксперты объяснили отказ Газпрома от турбины для «Северного потока»
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«В контракте Газпрома сказано, что получить оборудование он должен напрямую из Канады. Соответственно, при нарушении этого условия турбина может быть выключена дистанционно. Подобные случаи уже были», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков, комментируя сообщение Газпрома о невозможности поставки двигателя для «Северного потока».
«Сейчас много говорят о том, что британские структуры компании Siemens при желании могут дистанционно отключить использующиеся у нас турбины. Мне кажется, сделать это не так уж и просто. Но сказать однозначно, насколько это реализуемо, сложно. Лично я надеюсь, что наши эксплуатанты предусмотрели все риски и исключили возможность таких действий», – сказал Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.
Собеседник отметил, что сама по себе такая вероятность – это повод перейти на российское оборудование как можно скорее. «Нет никаких гарантий, что через полгода-год Европа не перекроет вентиль в одностороннем порядке. Мы никак не заинтересованы в том, чтобы помогать европейцам пережить зиму. В конечном счете, нам объявлена экономическая война. Это и есть один из ее элементов», – пояснил он.
«Вариантов того, что «Северный поток» неожиданно заработает на полную мощь, практически нет. Запад уже запутался в собственных санкциях. Поэтому у нас есть все основания для того, чтобы не торопиться с наращиваем поставок», – говорит эксперт. «Европе придется и дальше сокращать производство. А непрекращающиеся призывы отказаться от российского сырья могут только подтолкнуть Москву ввести запрет на поставки топлива», – рассуждает Митрахович.
«Загвоздка с турбинами заключается в том, что Газпром сейчас действует строго согласно букве контракта. А вот Германия и Канада говорят, что небольшое отклонение от документов не страшно. Мол, вот вам турбина, мы ее починили, давайте запустим прокачку», – рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Но время сейчас на нашей стороне. Да, Россия объективно качает мало газа в Европу. Соответственно, они не могут полностью наполнить хранилища и подготовиться к отопительному сезону. Более того, на спотовых рынках сохраняются довольно высокие цены на сырье. В этой ситуации мы можем неплохо заработать, а Запад станет более сговорчивым», – отмечает собеседник.
При этом у России есть все юридические основания для того, чтобы не принимать турбину Siemens обратно, уверяет эксперт. «Конкретно это оборудование до сих пор находится под санкциями. Канада дала генеральную лицензию на вывод из-под рестрикций пяти других турбин. И теперь их до 2024 года можно отремонтировать в Монреале», – пояснил Юшков.
«В контракте Газпрома сказано, что получить оборудование он должен напрямую из Канады. Соответственно, при нарушении этого условия турбина может быть выключена дистанционно. Подобные случаи уже были», – добавил он.
«Северный поток» в теории мог бы заработать в полную силу. Но тогда ЕС, Великобритания и Канада должны полностью отменить введенные ранее санкции в отношении Газпрома. И речь идет обо всех турбинах, причем и на электростанциях тоже. Тогда мы отправим все необходимые устройства на починку, а затем начнем полноценную прокачку», – заключил Юшков.
Накануне в Газпроме объяснили невозможность поставки в Россию двигателя для «Северного потока». «Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС «Портовая» невозможной», – говорится в сообщении компании.
При этом в конце июля зампред правления Газпрома Виталий Маркелов заявил, турбина была отправлена из Канады не в Россию, а в Германию без согласия российской компании, что не соответствует условиям контракта.
Теперь концерну, по его словам, чтобы принять отремонтированный двигатель, надо получить гарантии неприменения санкций не только от Канады, но и от ЕС и Великобритании. Причиной тому является то, что турбина ремонтировалась в цехе английской Industrial Turbine Company Limited, входящей в Siemens, и к ней якобы применимы требования английского законодательства, уточняет «Коммерсант».
В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Siemens завела ситуацию под британское право и в британскую юрисдикцию. Газпром как собственник этой турбины, по его словам, обязан получить документы, что это не санкционный товар, иначе, как опасается Москва, британская структура Siemens может дистанционно отключить турбину.
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер возложил ответственность за проблемы с турбиной, необходимой для полноценного функционирования трубопровода «Северный поток», на компанию Siemens Energy. До этого Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением в стране.
Между тем федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в компанию Siemens Energy заявил, что Россия обладает возможностями для поставок газа в Европу, в запуске «Северного потока – 2» нет необходимости.
В то же время эксперт по энергетике Юрий Мельников указал, что Siemens – поставщик большей части основного оборудования для парогазовых энергоблоков, построенных в России в 2010-х годах. Энергоблоки на основе турбин Siemens есть в Москве, Санкт-Петербурге, многих крупных российских городах, от их надежной работы зависит надежность энергообеспечения миллионов людей.
«Если допустить, что у компании есть техническая возможность и желание отключать дистанционно турбину для «Северного потока» из другой страны, то логично будет готовиться к отключению значительной части российской энергосистемы», – цитирует «Коммерсант» мнение эксперта.
При этом в Siemens Energy заявляли, что турбина для «Северного потока» пока не может быть поставлена в Россию. Об этом сообщил гендиректор компании Кристиан Брух.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Газпрому выгодно держать газовый рынок Европы в напряжении.
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ДНР: Союзные силы вошли в Марьинку
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Украинских военных выбили с южной окраины населенного пункта Марьинка в Донецкой народной республике, сообщил замминистра информации республики Даниил Безсонов.
«На нескольких направлениях фронта ДНР есть продвижения. Наши бойцы выбили укров с южной окраины Марьинки», – цитирует Безсонова ТАСС.
По его словам, сейчас союзные силы уничтожают украинские опорные пункты по всему фронту в районе Авдеевки, Соледара и Артемовска.
«Половина поселка Пески под нашим контролем. Оставшуюся половину враг, скорее всего, оставил, но это предварительно. Будет ясно после зачистки», – заключил он.
Во вторник в ДНР заявляли, что населенный пункт Пески зачищен наполовину от подразделений украинских военных.
Боец украинской армии Сергей Гнездилов в соцсетях рассказал, что бои в поселке Пески стали мясорубкой.
Депутат ДНР Владислав Бердичевский в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснял, что ВСУ бросили в Пески резервистов, которые только взяли в руки оружие, потому украинские СМИ и блогеры рассказывают про «мясорубку».
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Под Берлином после взрыва загорелся склад боеприпасов
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В лесном массиве Груневальд между Берлином и Потсдамом начался пожар после взрывов на складе с боеприпасами, сообщает пожарная охрана немецкой столицы.
«В настоящее время в Грюневальде пожар и происходят взрывы. Прибывшие экстренные службы подтвердили возгорание», – передает РИА «Новости» сообщение пожарной охраны Берлина.
По данным пожарной охраны, первый взрыв произошел в ночь на четверг, вызвав пожар на складе, где хранятся подлежащие утилизации старые боеприпасы. Огонь перекинулся на близлежащий лесной массив.
Согласно последнему сообщению пожарной службы, в настоящий момент горит 15 тыс. квадратных метров леса и продолжаются взрывы на складе, из-за чего пожарная команда не может приблизиться непосредственно к источнику возгорания. Полиция и пожарная служба перекрыли все дороги и подступы к пожару в радиусе одного километра.
На месте работают более 100 сотрудников пожарной службы и полиции, к объекту прибыли полицейские водометы. Запрошена помощь других служб и спецподразделений Вооруженных сил ФРГ, передает Deutsche Welle (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом).
На момент публикации материала сообщений о раненых и погибших не поступало. По данным экстренных служб, жилым домам ничто не угрожает. Ближайшие жилые дома находятся не менее чем в двух километрах от места происшествия.
Движение региональных поездов в западном направлении приостановлено. Пока неизвестно, в какой степени пострадало движение поездов дальнего следования. Участок автобана 115 перекрыт в обоих направлениях.
Власти призвали жителей германской столицы по возможности избегать появления в районе пожара, а также не посещать лес Груневальд. Предупреждения распространяются в том числе через мобильные приложения. Жильцам прилегающих районов рекомендовали держать окна и двери закрытыми, а также не включать кондиционеры.
В последние дни в Берлине стоят жаркие и засушливые дни. Это может повлиять на развитие пожара и создать проблемы для экстренных служб, указывает агентство dpa.
Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Украина получает от Германии новейшее оружие, некоторые из систем даже не поставлены на вооружение бундесвера. Шольц заявил, что Киеву были переданы все вооружения, которые были у Германии: «противотанковые комплексы и системы ПВО», «мины, пушки», «тонны боеприпасов» и «нелетальная помощь».
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Финские власти рекомендовали магазинам не продавать санкционные товары россиянам
Финским магазинам следует проверять паспорта покупателей перед продажей и не продавать россиянам санкционные товары, соответствующие рекомендации дал финский МИД.
Речь идет о товарах, которые российские граждане планируют ввозить в Россию, сообщила финская общественная телерадиовещательная корпорация YLE, передают «Известия».
«Магазины должны отказать в продаже товара, если станет очевидно, что покупатель намерен везти подсанкционный товар в Россию», – уточнили в МИД страны.
Ранее в Финляндии заявили, что не будут следовать предложению Европейской комиссии «по переходу с русского стандарта железнодорожной колеи на европейский».
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Минобороны объяснило главную цель удара Киева по СИЗО в Еленовке
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Украинские власти намеревались ударом по СИЗО в Еленовке запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен, заявил замминистра обороны России Александр Фомин.
«Руководство Украины отдало приказ о нанесении ракетного удара, так как пленные боевики полка «Азов» начали давать свидетельские показания, разоблачающие их преступления, в том числе против мирных граждан», – цитирует Фомина ТАСС.
Многие украинские военные сейчас добровольно сдают оружие, зная об отношении к ним в российской армии.
Провокация в Еленовке планировалась для запугивания бойцов ВСУ, это была попытка «противодействия сдаче их в плен». При этом Киев не приводит никаких доказательств, пытаясь переложить ответственность за гибель военнопленных на Россию.
Минобороны России отмечало, что ответственность за удар по Еленовке лежит в том числе на Вашингтоне, поскольку представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий в СМИ признавался, что при использовании украинскими войсками РСЗО Himars американцы могут отменить удары, если «их не устроит намеченная цель».
В ДНР поясняли, что место содержания украинских военных в Еленовке выбрали с учетом пожелания Киева.
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Шведский телеканал извинился за сюжет о ставших россиянами херсонцах
Шведский телеканал SVT извинился перед зрителями за «неправильный» сюжет о плачущих от радости жителях украинского города Херсона, получивших российские паспорта, сообщает Dagens Media.
Зрители сочли такую подачу информации «пропагандой». Наблюдательный совет по радио и телевидению получил в общей сложности 47 жалоб на телеканал. Телеканал SVT извинился перед зрителями за «неправильный» сюжет, сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в эфире новостей шведского телеканала SVT показали репортаж, в котором жители Херсона, получившие паспорта и российское гражданство, искренне выражали свою радость. После этого на телеканал обрушился шквал обвинений в российской пропаганде.
Первые российские паспорта жители Херсонской области получили 11 июля. Заявки на российское гражданство уже подали тысячи человек, желающих – сотни тысяч.
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Зеленский захотел «напрямую» поговорить с Си Цзиньпином
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет «напрямую» переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином на тему конфликта на Украине.
«Я хотел бы поговорить напрямую. У меня был один разговор с Си Цзиньпином, который состоялся год назад», – сказал Зеленский китайскому изданию South China Morning Post, сообщает РИА «Новости».
По его словам, после начала российской спецоперации у Украины «не было никаких разговоров с Китаем». «Хотя я считаю, что это было бы полезно», – добавил он.
В июне Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что все заинтересованные стороны должны добиваться надлежащего урегулирования украинского кризиса.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Боррель спустя сутки прокомментировал визит Пелоси на Тайвань
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прокомментировал вызвавший напряженность визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань спустя почти сутки после его окончания: он заявил, что у Пекина нет оснований использовать это как предлог для начала «агрессивной военной деятельности».
Евросоюз официально в рамках политики «одного Китая» признает власти в Пекине единственным законным правительством Китая, и это распространяется и на Тайвань. Европейские политики преимущественно воздерживаются от комментариев визита Пелоси на Тайвань, который, по заявлениям Пекина, идет вразрез с политикой «одного Китая», сообщает РИА «Новости».
«Нет никаких оснований использовать визит в качестве предлога для агрессивной военной деятельности в Тайваньском проливе. Это нормально и рутинно для законодателей из наших стран совершать международные поездки», – написал Боррель в Twitter.
Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила визит на Тайвань и покинула остров, американская делегация вылетела в Южную Корею.
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