Археологи нашли в Китае останки вымершего вида кошки размером с ладонь

В Китае обнаружены останки вымершего вида леопардовой кошки размером с ладонь

Tекст: Евгения Караваева

Группа археологов из Института палеонтологии позвоночных животных и палеоантропологии Академии наук Китая обнаружила в пещере в провинции Аньхой окаменелую миниатюрную кошку, передает ТАСС. Эти останки принадлежат вымершему виду леопардовой кошки, который, по словам ученых, был настолько мал, что мог поместиться на ладони человека.

Исследования проводились в местечке Хуалундун при участии представителей Шведского музея естественной истории и Северо-Восточного университета лесного хозяйства. Новый вид получил научное название Prionailurus kurteni. Он был сопоставим по размерам с самой маленькой современной черноногой кошкой. Как предполагают ученые, эта кошка охотилась на крыс, которых притягивали остатки пищи, оставляемые древними людьми.

Палеонтологические находки в Хуалундуне продолжаются с 2013 года, и за это время были обнаружены окаменелости около 20 древних людей, свыше 400 каменных предметов и более 80 ископаемых позвоночных животных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ученые нашли возможный первый образец языка древней Колхиды. Также в декабре тушу мамонтенка уникальной сохранности нашли в Якутии. А в графстве Кент обнаружили меч VI века с позолоченной рукояткой и рунами.