В Якутии обнаружили тушу мамонтенка возрастом 50 тыс. лет

В Якутии нашли уникальную тушу мамонта возрастом 50 тыс. лет

Tекст: Мария Иванова

Тушу мамонта уникальной сохранности обнаружили в Якутии, передает РИА «Новости».

По словам заведующего музея мамонта СВФУ Максима Чепрасова, возраст находки составляет приблизительно 50 тыс. лет. Мамонтенок, которого назвали Яной, представляет собой одну из лучших находок такого рода в мире. Ранее в мире было найдено лишь шесть останков мамонтов, из которых пять находятся в России.

Местные жители обнаружили заднюю и переднюю части мамонтенка в местности Батагайка Верхоянского района в июне этого года. Из-за таяния передняя часть туши провалилась, а задняя осталась в мерзлоте. Жители подняли находку на поверхность и сообщили о ней ученым, которые затем начали переговоры для исследования.

В октябре тушу доставили в Якутск, где в лаборатории СВФУ начались предварительные генетические исследования. Высота мамонтенка в холке составляет 120 сантиметров, длина менее двух метров. Ученые определили, что это самка возрастом около года. Мамонтенка назвали Яной в честь реки Яна, протекающей в Верхоянском районе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, группа ученых в США объявила о запуске стартапа по генетическому возрождению шерстистого мамонта и его возвращению в арктическую тундру.

Команде российских и японских ученых удалось разбудить клетки самки мамонта по имени Юка, которая жила в Якутии 28 тыс. лет назад.

Кроме того археологи нашли бивень мамонта длиной более 1 метра при раскопках стоянки эпохи палеолита в окрестностях Красноярска.