Ученые нашли возможный первый образец языка древней Колхиды

Ученые предположили, что в Грузии найден первый образец древнего языка Колхиды

Tекст: Евгения Караваева

Ученые из Государственного университета Ильи (ISU) предполагают, что нашли первый образец древнего языка Колхиды, передает РИА «Новости». Язык Колхиды, родины золотого руна, долгое время считался мертвым, но теперь эксперты намерены доказать обратное и выяснить судьбу драгоценной реликвии. В этом им может помочь один артефакт.

Три года назад рыбаки обнаружили в оз. Башплеми близ грузинского городка Дманиси странный предмет. Первоначально его приняли за обычный глиняный черепок. Однако специалисты ISU выяснили, что осколок размером 25 на 20 см – базальтовый, с 60 выгравированными письменами.

Лингвистический анализ показал сходство некоторых символов с ранними албанскими, протогрузинскими письменами, а также с письменами Ближнего Востока, Египта и Индии. Датировка артефакта также вызвала сложности из-за развитой техники гравировки и полировки, характерной для более позднего периода, чем предполагаемый бронзовый или ранний железный века. Возник вопрос: кто, когда и зачем создал этот ребус, и что скрывается за таинственными знаками.

Колхидское царство существовало на юго-восточном побережье Черного моря 3,5 тыс. лет назад. Его упоминают ассирийские клинописные таблички XIII века до нашей эры, а также античные историки Геродот, Страбон и Диодор Сицилийский. Колхида славилась благоденствием, плодородием, развитой торговлей с греками, металлургией, деревообработкой, керамическим производством и собственной монетой. Одним из главных богатств Колхиды было золото, о чем свидетельствуют археологические находки и сообщения античных историков.

Грузинские исследователи считают, что найденная в Башплеми табличка может быть образцом «золотого письма» – языка древних колхидских текстов, о котором упоминали античные авторы. Ученые намерены обследовать окрестности озера на предмет наличия древнего поселения. Аэрофотосъемка уже выявила ряд кругов и прямоугольников, которые могут быть могильными курганами, капищами и фундаментами домов. Также найдены фрагменты керамики и изделий из обсидиана. Расшифровка 60 символов на базальтовой табличке, возможно, раскроет тайну легендарного золотого руна.

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